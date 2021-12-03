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Шоу Матюнина, протест «Виража», 2 пенальти и 10 карточек. «Зенит» не смог выиграть у «Ростова»

В матче 17-го тура РПЛ лидер чемпионата на своем поле потерял очки, сыграв вничью с «Ростовом» - 2:2
Шоу Матюнина, протест «Виража», 2 пенальти и 10 карточек. «Зенит» не смог выиграть у «Ростова»
03 декабря 2021 21:35
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

В первом круге «Зенит» легко выиграл в гостях у «Ростова» - 4:2, и тот матч, игравшийся во втором туре, стал последним для Валерия Карпина в качестве главного тренера дончан. Потом у них был серьезный спад, с которым не справился умудренный опытом Юрий Семин, после чего команду отдали Виталию Кафанову, и она стала выправлять свои дела.

«Ростов» сегодня уже не выглядит мальчиком для битья, но в Питере рассчитывать на победу, конечно, гостям было трудно. Три последних матча на «Газпром Арене» сине-бело-голубые выиграли с крупными счетами – 7:1 у «Спартака», 4:1 у «Динамо» и 5:1 у «Нижнего Новгорода». Как тут бороться при таком превосходстве по составу и игре.

В общем, в плане игры интриги особой вроде бы не намечалось. А была она в другом. Перед встречей фанаты «Зенита» заявили о своей поддержке акции болельщиков ЦСКА и обещали покинуть трибуны на 60-й минуте. Все это следствие скандала, который случился после предыдущего матча с участием «Зенита», в Москве против ЦСКА. Всю «армейскую» трибуну за воротами из-за устроенного файер-шоу продержали несколько часов на холоде, а затем сотни зрителей оказались в отделениях полиции. Протесты в знак такого отношения к фанатам решили поддержать активные поклонники многих клубов. Однако, как сообщают инсайдеры, люди из «Зенита» якобы оказывали перед игрой серьезное давление на «Вираж» - питерскую фан-группировку. Поговаривали, что речь шла о угрозах больше не войти на арену тем, кто примет участие в такой акции.

Правда это или нет – разобрать трудно. Ясно одно: в наш футбол кто-то внес большой раскол, и инициаторами этого точно стали не фанаты. Они же слово свое сдержали, ушли в тот момент, когда поддержка «Зениту» была крайне необходима. Хозяева сенсационно уступали после часа игры 1:2, а по ходу вообще проигрывали в два мяча.

Команда Сергея Семака в последних матчах нехороша. Победа над ЦСКА туром ранее не принесла радости от игры сине-бело-голубых. Вот и поединок с «Ростовом» начали без огня в глазах, а дончане, как быстро выяснилось, вовсе не собирались отбывать на поле номер.

Уже на 11-й минуте Полоз забил с пенальти. Правила перед этим нарушил Чистяков. Он как-то неуклюже стартовал за шведом Альмквистом, которого разрезающим пасом отправили к воротам Кержакова. Нарушение было очевидным, можно даже было расценить его как фол последней надежды. Однако арбитр Алексей Матюнин питерского игрока пожалел, дав лишь желтую.

«Зенит» не пошел штурмовать ворота гостей, что было странным. «Ростов» же использовал свою вторую возможность с убийственным процентом реализации голевых моментов – две из двух. Гол вышел очень спорным, все думали, что ВАР его отменит. Комличенко, шикарным ударом наказавший Кержакова за выход из ворот, перед этим сбил с ног Ракицкого. А еще ранее Венделу мешали руками, когда сорвалась атака хозяев.

Матюнин оказался человеком не робкого десятка. На призыв ВАР ответил вытянутой рукой в центр поля. Ничего он, подойдя к монитору, не разглядел. Можно только догадываться, что посчитал действия Ракицкого как попытку блокировки соперника. Ярослав действительно встал на пути Комличенко, и мощный форвард опрокинул его как Овечкин оппонентов по НХЛ.

Отыграть два мяча «Зениту» под силу. В трех последних матчах на «Газпром Арене» хозяева отгрузили своим соперникам 16 мячей, так что думалось, что «Ростову» не устоять. Тем более что уже до перерыва Клаудиньо отличным ударом один гол отквитал.

На победу гости действительно не наиграли, почти весь второй тайм стояли сзади и отбивались. Получалось с переменным успехом. Рука Альквиста привела к пенальти уже в ворота Песьякова, и Клаудиньо оформил дубль. «Зенит» растранжирил еще несколько хороших моментов, которые были у Дзюбы, Азмуна, Мостового и Ракицкого. А в итоге едва не проиграл, когда в одной из двух атак за тайм от головы Баштуша мяч угодил в штангу.

Семак после матча не подал руки Матюнину, показавшему аж 10 предупреждений (по 5). Успел оттащить от судьи Ракицкого, пока тот не заработал красную карточку, а потом процедил что-то явно нехорошое арбитру, а стойкий рефери даже глазом не моргнул. Не часто увидишь, чтобы такие люди со свистком приезжали в Питер. Что-то подсказывает, что больше и не приедет.

РПЛ
17-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:2 (1:2)

Голы: Полоз, 11, с пенальти – 0:1. Комличенко, 25 – 0:2. Клаудиньо, 31 – 1:2. Клаудиньо, 69, с пенальти – 2:2.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Чистяков (Ловрен, 37), Дуглас Сантос, Ерохин (Барриос, 46), Кузяев (Мостовой, 79), Вендел, Дзюба (Сутормин, 84), Малком (Азмун, 46), Клаудиньо.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 70), Баштуш, Осипенко, Мелехин (Сухомлинов, 83), Калинин, Байрамян, Глебов, Полоз (Фольмер, 79), Комличенко (Соу, 70), Альмквист.

Предупреждения: Чистяков (9), Ракицкий (27), Глебов (29), Ерохин (42), Комличенко (54), Терентьев (59), Калинин (61), Клаудиньо (78), Мелехин (80), Сутормин (86).

источник: «Советский спорт»
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