Фонбет стал генеральным партнером пляжного футбольного клуба «Кристалл»

БК «Фонбет» подписала партнерское соглашение с флагманом российского пляжного футбола, клубом «Кристалл», сроком на один год.

Имея в своем арсенале по семь трофеев чемпионата России и Кубка России, клуб из Санкт-Петербурга является самым титулованным в стране по пляжному футболу и вместе с этим самым именитым клубом в истории Кубка европейских чемпионов, обладателем которого становился четырежды!

В рамках данного сотрудничества Фонбет совместно с «Кристаллом» планирует программу активаций, проведение конкурсов, розыгрышей подарков и другие приятные сюрпризы для болельщиков.

Кроме того, узнаваемый логотип букмекерской компании появится на игровой форме клуба, презентация которой состоится 26 мая, в стартовый день первого этапа чемпионата России в Саратове, на матче «Кристалла» против ЦСКА.

«Пляжный футбол – очень близкий мне лично вид спорта, который продолжает стремительно развиваться и завоевывать популярность и сердца болельщиков. Наши клубы и, конечно, сборная – это команды мирового уровня. Мы уже поддерживаем самый молодой и прогрессивный клуб – «Строгино», и теперь расширяем наше сотрудничество и поддержку пляжного футбола. Уверен, что вместе с нашим новым партнером, командой чемпионом – ПФК «Кристалл» – мы продолжим славный победный путь и будем работать над развитием этого вида спорта и повышением интереса к пляжного футболу в России», – Сергей Анохин, генеральный директор БК «Фонбет».

«Сегодня мы подписали договор о сотрудничестве с крупнейшей букмекерской компанией в России, лидером в своей отрасли. От лица футбольного клуба «Кристалл» хочу поблагодарить наших новых партнеров. Уверен, что наше сотрудничество будет успешным и вместе мы сможем добиться новых высот.

Перед «Кристаллом» всегда стоят самые высокие цели, как на поле, так и в бизнесе, медиасфере. Мы уверены, что совместной работой сможем привлечь новую аудиторию к пляжному и мини-футболу, создать атмосферу шоу на домашних матчах наших команд и популяризировать занятия спортом в нашей стране.

Хочу отметить, что в 2023 году «Кристалл» празднует десять лет с первого чемпионства пляжной мужской команды. Запланирована программа активаций, связанных с этой датой. Я рад, что эти планы мы будем реализовывать вместе с «Фонбет», – президент «Кристалла» Олег Баринов.