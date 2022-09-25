«Кристалл» завоевал Кубок России, обыграв в финале «Локомотив»

На московском стадионе центра пляжных видов спорта «Динамо» завершился финал Кубка России.
«Кристалл» из Санкт-Петербурга обыграл в решающем матче столичный «Локомотив» со счетом 8:3 (3:2, 0:0, 5:1).
В составе победителей хет-трик оформил Маурисиньо (8-я, 32-я и 36-я минуты). Два мяча в активе Игоря Бриштеля (3 и 35). По голу забили Дмитрий Шишин (11) и Суарес Да Коста Родриго (33) и Егор Ремизов (34).
У железнодорожников отличились Канела Брендо (3), Амадиус Виноградов (5) и Федор Земсков (35).
Добавим, что бронзовым призером стал «Спартак».
источник: «Советский спорт»