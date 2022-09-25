«Кристалл» завоевал Кубок России, обыграв в финале «Локомотив»

Наумов: В 2009 году очень богатые люди вызывали на стрелку и просили закрыть стадион «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о том, как в конце нулевых ему предлагали закрыть стадион клуба в Черкизово, а он просил «РЖД» передать всю спортивную недвижимость клубу, чтобы он мог эффективнее вести операционную деятельность.