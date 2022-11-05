Лихачев на торжественной церемонии в Дубае наградил «Лучшего молодого игрока» по пляжному футболу

Главный тренер сборной России по пляжному футболу и экс-тренер «Химок» Михаил Лихачев принял участие в гала-вечере Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) в роли почетного гостя.
В ходе торжественной церемонии в Дубае (ОАЭ) вручались призы лучшим игрокам, тренеру и мероприятию года. В номинации лучший молодой футболист победу одержал 21-летний Лука Бертачча, проведший 16 матчей за сборную Италии. Награду ему вручил российский специалист, трижды приводивший нашу сборную к победам на чемпионатах мира.
источник: «Советский спорт»