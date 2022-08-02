«Многие обрадуются, когда не приедут русские». Интервью с пляжниками Никоноровым и Пархоменко

В прошлом году в Москве случилось прекрасное: несмотря на все ограничения и трудности, Россия приняла у себя чемпионат мира по пляжному футболу. Турнир был признан лучшим за всю историю – Российский футбольный союз не зря до последнего боролся за возможность провести его именно в 2021 году. Но без наших талантливых и заслуженных футболистов, успех домашнего ЧМ, конечно, не был бы таким громким.

Пригласив в редакцию нападающего сборной России Бориса Никанорова (на клубном уровне выступает за ПФК «Локомотив») и вратаря Дениса Пархоменко (ПФК «Спартак»), мы лишний раз убедились в том, что успех наших ребят вовсе не случаен. Может ли еще какая-то сборная мира похвастаться кипером, пишущим стихи и защищающим кандидатскую по агрономии, или бомбардиром, цитирующим Цицерона и мечтающим вывести нашу главную сборную по футболу на первое место мирового рейтинга?

«ДЕНИС СЛОМАЛ МОИ СТЕРЕОТИПЫ О МОЛОДЕЖИ»

- Перед началом интервью мы неожиданно узнали, что, готовясь к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве, вы вместе жили в одной квартире. Как так получилось?

Борис Никоноров: Обычно перед стартом сезона клуб снимает квартиру для спортсменов. А поскольку Денис на тот момент как раз перешел к нам в «Локомотив», я решил подсуетиться и предложить ему пожить вместе (смеется). По духу мне он близок, я как-то сразу это понял и не прогадал.

Денис Пархоменко: Просто лавстори, хаха!

Б.Н.: Только факты. Я нашел себе друга и компаньона, с которым мне максимально комфортно. С Денисом я мог и тренироваться грамотно, и восстанавливаться. Психологическая составляющая очень важна – она сыграла свою роль в крайне успешном прошлом сезоне.

Д.П.: Я, конечно, немного в ступоре был, когда Борис позвонил мне с таким предложением. Мы тогда плохо друг друга знали. Я только слышал от коллег, что Борис – это человек-дисциплина. Так что свою дисциплину, живя с ним, я хорошо прокачал.

Кстати, многие Никонорова за это недолюбливают. Потому что он правильный и ничего лишнего себе не позволяет. Но мне он многое дал в и профессиональном плане, и как друг. Сейчас мы уже не живем вместе. Я ушел в другую команду. Но так неожиданно получилось, что квартиры у нас оказались в соседних домах, и мы ходим друг к другу в гости.

Б.Н.: Когда между одноклубниками устанавливаются доверительные взаимоотношения, это серьезно влияет и на успех команды в целом. Денис - очень начитанный молодой человек, что в наше время редкость. Я тоже очень люблю читать, особенно книги по психологии. Так что большинство наших разговоров о работе или взаимоотношениях были именно в такой плоскости. До знакомства с Денисом я уже почти разочаровался в молодежи, но он сломал мои стереотипы, и это здорово.

Д.П.: Хотя иногда Борис порицал меня за пару съеденных шоколадок перед сном (смеется).

- После вашего рассказа представляю себе кадр из «Шерлока Холмса»: как они сидят рядом у камина и что-то обсуждают…

Б.Н.: Это будет позже, когда переедем в свои особняки (улыбается).

- Нам по секрету сказали, что Денис пишет стихи.

Д.П.: Стихи – это четверостишия, а я пишу стихотворения.

- А можете нам что-то прочитать?

Д.П.: «Погасли софиты, кулисы опустились.

Актеры без масок, закончилась игра.

Камера стоп, съемки завершились.

Теперь могу любить твои небесные глаза».

- Класс! Вы свои стихотворения кому-то показываете?

Д.П.: Боре, например. Но у меня, безусловно, существует круг людей, которые могут объективно оценить мое творчество. Не только хвалят, но и критикуют.

- Борис выступал с критикой вашего творчества?

Б.Н.: Критика у меня всегда конструктивная, но что касается Дениса, я его только поддерживаю во всех начинаниях. Если есть талант, его нужно развивать. Кстати, Денис, помимо прочего, недавно защитил магистерскую диссертацию.

- На какую тему?

Д.П.: «Повышение производительности в отрасли растениеводства на примерах Саратовской области». Это аграрный институт в Саратове. Я ведь сам из деревни, из небольшого хутора. Так что все это мне очень близко.

Кстати, первое образование у меня – кадастровое. Теперь будут поступать в аспирантуру, писать кандидатскую.

Б.Н.: Денис в перспективе будет кандидатом экономических наук.

Д.П.: Но пока цели в спорте на первом месте. А агрономия – то, что никогда не потеряет своей актуальности. Особенно в кризис.

КУМИРЫ – РОНАЛДУ, КАН, ВАН ДЕР САР

- Ваш тандем любопытен еще и тем, что у вас, Борис, есть кумир – Криштиану Роналду, а вот Денис, как я понимаю, из тех, кто придерживается тезиса – не сотвори себе кумира.

Д.П.: У меня есть кумиры. Просто я никогда особо не озвучиваю свои предпочтения.

- И все-таки. Наши? Европейцы?

Д.П.: Давайте, навскидку назовите одного из самых крутых немецких вратарей.

- Оливер Кан.

Д.П.: И сразу прямое попадание!-

- А Ван дер Сар есть в вашем списке?

Д.П.: Удивительно! Он как раз под вторым номером (улыбается).

- Почему именно эти футболисты?

Д.П.: Один импонирует своим гиперспокойствием, второй – гиперэмоциональностью. Мне бы хотелось объединить в себе оба качества.

- Борис, теперь личный вопрос к вам как к поклоннику таланта Роналду. Последние пару недель ходят слухи о возможном трансфере португальца в мадридский «Атлетико». Вы бы как отнеслись к такому переходу?

Б.Н.: Действительно, пристально слежу за карьерой Криштиану уже 16 лет. Мне импонирует его трудолюбие, дисциплинированность, стиль игры. Его в последнее время сватают чуть ли не во все топовые команды мира: «Баварию», «ПСЖ», теперь вот «Атлетико». Возможно, это просто отличный пиар-ход. Хотя почему бы ему и правда не перейти к Диего Симеоне?

Важно, чтобы этим переходом Криштиану достиг всех своих личных целей. В первую очередь, это победа в Лиге чемпионов. Все мы знаем, что это любимый турнир Роналду. Вторая цель – забить как можно больше, чтобы на ближайшие лет сто остаться лучшим в истории футбола бомбардиром.

- Многие относятся к тренерскому таланту Симеоне и вообще «матрасникам» без особых симпатий.

Б.Н.: На мой взгляд, «Атлетико» – прекрасный клуб с очень сильным тренером. Возможно, одним из сильнейших за всю историю футбола. Плюс и как игрок Симеоне был мощнейший, очень харизматичный, по-спортивному злой. Мне это очень нравится в людях.

- Недавно читал интересную статью, как по-разному ведут себя на закате карьеры два выдающихся некогда очень эгоистичных футболиста, прошедших пик карьеры, – Роналду и Златан Ибрагимович. Швед принял тот факт, что не может быть первым номером и добровольно ушел на второй план, полностью отдаваясь командным задачам. Португалец, напротив, ищет тот клуб, где так же будет блистать индивидуально. Вам какой подход ближе – футболист для команды или команда для футболиста?

Б.Н.: Не думаю, что для Ибрагимовича очень уж важны деньги, как и для Криштиану – оба заработали на много лет вперед еще в начале карьеры. Все, наверное, помнят тот момент, когда один китайских клуб приглашал Ибрагимовича и обещал 75 миллионов за сезон. Тогда еще Халк играл в «Зените» и получал всего 5 миллионов, для сравнения. Швед тогда от китайского предложения отказался, и это о многом говорит.

А что касается позиции «я для команды» или «команда для меня», то понятно, что Роналду индивидуалист и хочет, чтобы команда играла на него, и он был самым ярким на поле. Плюс, кто бы что ни говорил, соревнование Месси и Криштиану никто не отменял. И для Роналду очень важно, чтобы аргентинец не смог догнать его по забитым мячам в ЛЧ.

А вот Ибрагимович сейчас принял немного другую сторону. Раньше он был примерно такой же, как и Криштиану, но в последние годы понял, что главное – трофеи команды. Сколько бы ты там ни забивал, но, если твоя команда не выигрывает, все твои телодвижения теряют ценность.

На данный момент мне ближе подход Ибрагимовича. Мне очень хотелось стать лучшим бомбардиром чемпионата и Кубка России, и я эти цели выполнил. Плюс установил рекорд по голам за один сезон за всю историю чемпионатов России. Поэтому теперь думаю только о том, как приносить пользу клубу.

Д.П.: Кстати, в 2020 году Борис забил «золотой» гол именно мне (улыбается).

Б.Н.: Да, «Спартак» уже четвертый год доходит до финала, но никак не может выиграть. Вот, кстати, для ребят, которые уже становились чемпионами мира, но еще не выигрывали чемпионат России, мне и хочется больше забивать.

Д.П.: Спасибо, что не забываешь про нас (оба смеются).

- Борис, какие цели после всех рекордов теперь преследуете?

Б.Н.: На данный момент меня больше интересуют трофеи команды. Хочется, чтобы все в пляжном «Локомотиве» стали чемпионами России. А из глобальных целей – стать многократным чемпионом мира. Тем более, российская сборная по пляжке сейчас на первом месте в рейтинге. Вот где настоящий уровень и то, что мотивирует развиваться дальше.

ХОТЕЛ НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ ПОД ПОСТОМ ПОРТУГАЛЬСКОГО ПЛЯЖНИКА: «ЧЕМУ ВЫ РАДУЕТЕСЬ?»

- В связи с новыми реалиями для российской пляжной сборной тоже стали закрыты мировые соревнования?

Б.Н.: Проблемы те же, что и у всего нашего спорта. Мы также под эгидой ФИФА и все запреты распространяются и на нас.

Непросто осознавать, что в ближайшие годы не получится осуществить все амбициозные планы. Но я считаю, что отсутствие российских спортсменов на мировых турнирах – большой минус для спорта в целом. Хотя многие обрадуются, когда не приедут русские. Такой острой конкуренции уже не будет.

- Разве их победы, добытые в отсутствие сильных конкурентов, не обесценятся?

Б.Н.: Тоже ловил себя на этой мысли. Мне кажется, что у нас потребность в настоящей конкуренции заложена в ментальности. У них – нет. И знаете, как я в этом убедился? В год пандемии решили провести Евролигу в Португалии. Нашей сборной надо было сдать кучу тестов, и РФС не рискнул нас туда отправить. В результате на Евролигу приехали всего пять команд вместо 12. И трое из этих пяти – аутсайдеры. Соответственно, сборная Португалии всех быстренько вынесла и выиграла домашний турнир. Но как они этому радовались! Как будто могло быть иначе с таким составом участников...

Я даже хотел написать комментарий под одним из радостных постов португальских пляжников: «Чему вы радуетесь?» Но не стал. Слава богу, мы успели провести ЧМ по пляжному футболу в прошлом году в Москве! А ведь его могло и не быть. Он был под угрозой срыва, ЧМ хотели перенести на 2023 год. Так что огромная благодарность Александру Александровичу Алаеву и РФС, что все-таки отбили наш домашний чемпионат и помогли провести.

В результате ЧМ-2021 прошел на фантастическом уровне и стал лучшим чемпионатом в истории мирового пляжного футбола. В 2019 году ЧМ по пляжке проходил в Парагвае (мы взяли бронзу), и это ужас, что там творилось. Стадион стоял на отшибе, за городом. Зрителей на матчи приходило человек по 50! Так что у нас в России был просто космос, даже несмотря на все пандемийные ограничения.

- Вы с кем-то из своих зарубежных коллег обсуждали отстранение российской сборной?

Б.Н.: Нет, а смысл? Чтобы они нас пожалели? По-моему, Цицерон сказал: «Лучше быть объектом зависти, чем сострадания».

- Борис, а правда, что вы думаете о карьере политика?

Б.Н.: Хочешь не хочешь, а о будущем приходится задумываться. Политика – один из вариантов продолжения карьеры для успешного спортсмена. Я сейчас учусь в РАНХиГС на факультете государственного и муниципального управления. Мне нравится.

- Политика бывает законотворческой и исполнительной. Вам что ближе?

Б.Н.: Мне ближе исполнительная. Цель должна быть высокой, а дальше уже посмотрим. Еще крайне интересен вариант со спортивным менеджментом. Было бы круто развить российский футбол. Хочется, чтобы наша сборная по большому футболу занимала такое же место в мировом рейтинге, что и сборная по пляжному футболу – первое.

«ТАК СИЛЬНО НЕ ХОТЕЛ СЕРИЮ ПЕНАЛЬТИ, ЧТО МЫ ВЫИГРАЛИ В ОВЕРТАЙМЕ»

- Денис, не секрет, что многие болельщики испытывают особую радость от матчей, где дело доходит до пенальти. А что в этот момент чувствуют вратари?

Д.П.: Откровенно говоря, есть матчи, во время которых думаешь: «Только не пенальти!» Как на прошлом этапе в Москве, когда мы играли с ЦСКА. Ведем 5:3, остается три минуты до конца матча, и счет становится 5:5. Вот когда до конца третьего периода осталось секунд 15, отчетливо понял, что не хочу пенальти. И не потому что в себе не уверен, а потому, что понимаю, как психологически тяжело моим ребятам. Но я видимо настолько сильно не хотел одиннадцатиметровые, что в овертайме мы все-таки вырвали победу (улыбается).

А в целом я люблю серию пенальти, потому что в этот момент чувствую себя, как рыба в воде. Много изучаю пенальти в исполнении игроков соперников, поэтому никакой нервозности не испытываю. Одиннадцатиметровые – это не только кайф для зрителя, но и психологическая игра между вратарем и бьющим.

Б.Н.: Между прочим, главный пенальти в своей жизни Денис уже вытащил – в полуфинале прошлогоднего чемпионата мира со Швейцарией. Этот момент уже в истории российского пляжного футбола, да и российского спорта в целом.

То был очень сильный по драматургии матч. Сначала сами вели в два мяча, потом проигрывали. Шансы были один из 500 забить два мяча за последние три минуты. Но мы сделали это! А все потому, что перед этим у сборной был очень сильный сезон. Причем весной в финале INTERCUP 2021 против питерского «Кристалла» была еще более тяжелая ситуация – мы там вырвали победу, забив два гола за последние две (!) минуты, хотя вообще играли в меньшинстве!

Затем последовал этап Евролиги, где мы в тяжелой борьбе одолели испанцев, и к домашнему ЧМ подошли уже хорошо заряженные и психологически подкованные. Были уверены – если за нами уже две такие важные победы, то будет и третья.

Д.П.: Есть такая фраза: «Что произошло один раз – может и не повториться. Что произошло дважды – повторится обязательно» (Не дословная цитата из «Алхимика» Паоло Коэльо – прим. ред.).

«ЛИХАЧЕВ СКАЗАЛ: «ИГРАТЬ У МЕНЯ НЕ БУДЕШЬ». ПОТОМ ПЕРЕСМОТРЕЛ ПОВТОР И ИЗВИНИЛСЯ»

- Не можем не спросить про главного тренера сборной Михаила Лихачева, как главного творца успеха нашей пляжки. Как строятся ваши взаимоотношения?

Б.Н.: Это сильнейший профессионал. Один из тех тренеров, которые никогда не теряются, если что-то идет не так. Легко быть лидером, когда команда выигрывает, но характер виден именно в тяжелых ситуациях. Он умеет вовремя сказать нужные слова и никогда не паникует.

Д.П.: Михаил Викторович – тот тренер, который увидел во мне потенциал и пригласил в «Спартак». Он тогда тренировал и клуб, и сборную, а нашел меня в саратовской «Дельте». И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить его за этот акт веры.

У меня есть интересная история, связанная с Михаилом Викторовичем. Мы играли Мундиалито, это был мой первый кубок мира за «Спартак». Лихачев выпустил меня на второй период, и мне залетают два сумасшедших мяча. Михаил Викторович спрашивает, почему так получилось, а я, заикаясь, отвечаю, что мне обзор перекрыл игрок, и я ничего не видел. Лихачев посадил меня на лавку со словами: «Раз не видел, больше никогда у меня играть не будешь».

У меня душа сразу улетела в пятки, был в полной прострации, за матчем дальше не следил. А вечером от него приходит сообщение: «Зайди ко мне в номер». Шел к нему, как на расстрел. Захожу, Лихачев меня приобнял и говорит: «Ну, что малыш. Я пересмотрел момент, ты действительно был не виноват. Извини меня. Иди готовься». У меня моментально выросли крылья. Так что Михаил Викторович - хороший психолог. Многие просто не смогли бы найти в себе силы признать свою неправоту и извиниться. А я с тех пор к критике отношусь спокойнее.

Б.Н.: Продолжу тему. В начале моей карьеры в сборной у нас были не самые простые отношения с Михаилом Викторовичем. Я же первым попал в сборную при смене поколений. На тот момент там уже сформировался коллектив, ребята – двукратные чемпионы мира. Было непросто вписаться в этот коллектив. И хотя я уже забивал больше, чем кто-либо в нашей стране, в сборной от игры к игре нужно было доказывать Лихачеву, что достоин быть здесь. Но все это пошло мне только на пользу: высокая конкуренция и главный тренер, который не дает расслабиться, закалили меня и сделали тем, кто я есть сегодня. Сейчас, кстати, у нас прекрасные отношения.

«НЕ СОГЛАСЕН, ЧТО СМЕНУ СПОРТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА НАДО ПРИРАВНЯТЬ К ГОСИЗМЕНЕ»

- Что у вас в ближайших профессиональных планах?

Б.Н.: Сейчас идет чемпионат России, скоро Суперфинал (19-21 августа в Санкт-Петербурге – прим. ред.). Далее Кубок России, потом планируется а ля клубный чемпионат мира Мундиалито, который проводился у нас три года подряд. Но только он проводился под эгидой Всемирной организации пляжного футбола, а сейчас, видимо, будет как-то иначе. Или не состоится вовсе. Пока, к сожалению, это все на этот год.

Планы на будущие годы пока совершенно непонятны, так как мы проиграли в CAS – шансов на возращение на мировые турниры пока практически нет. Тем не менее, будем верить, что ситуация изменится.

- Если бы сейчас все-таки поступило предложение поиграть за какой-нибудь зарубежный чемпионат, согласились бы? И если да, куда было бы интереснее поехать?

Б.Н.: Сейчас самый сильный чемпионат после нашего – итальянский. Также было бы интересно попробовать себя в Японии, сборная этой страны заняла второе место на нашем домашнем ЧМ. Конечно, мне, как спортсмену, не хочется выпадать из мировых турниров.

И тут я категорически не согласен с одним нашим депутатом, который заявил недавно, что смену спортивного гражданства стоит приравнять к государственной измене. На мой взгляд, сказать такое мог человек, который никогда не занимался спортом профессионально. Потому что когда ты с детства идешь к тому, чтобы завоевать золото Олимпиады или чемпионата мира, прокладывая свой путь через многочисленные травмы, тренировки и другие препятствия, а попадаешь в изоляцию, то разом теряешь все, ради чего живешь. Неучастие – катастрофа для спортсмена. Поэтому нельзя бросаться такими заявлениями.

- Борис, следите за родным ярославским «Шинником»? Рады, что команда вернулась в Первую лигу?

Б.Н.: За клубом слежу, но скажу честно: долгое время отношение к «Шиннику» у меня было крайне негативное. Я ведь в свое время не попал в дубль команды. А несколько лет назад гендиректором клуба стал Дмитрий Горин – большой друг пляжного футбола, мой тренер, заслуженный мастер спорта. Мы много общались с ним, и мое отношение к «Шиннику» стало меняться в лучшую сторону.

Окончательно мое отношение изменило знакомство с нынешним генеральным директором клуба Сергеем Кулаковым и главным тренером Вадимом Евсеевым, мы быстро нашли общий язык. Теперь активно болею за команду. Хотелось бы, чтобы «Шинник» вернулся в премьер-лигу. Футбольные традиции в Ярославле очень сильные, так что задача по попаданию команды в элитный дивизион в ближайшие годы точно должна ставиться.

- А в РПЛ за кого будете болеть?

Б.Н.: За «Локомотив», конечно. Очень хочется, чтобы наш большой брат нашел наконец-то свою игру.

МЕЧТЫ – КРЫЛЬЯ ЗА СПИНОЙ И МНОГО ДЕТЕЙ

- У вас есть главная мечта?

Д.П.: Крылья за спиной хотел бы. Мне очень нравится летать. Я прыгал с парашютом, и ощущение свободного полета – совершенно невероятные эмоции (улыбается).

Б.Н.: Я все-таки остановлюсь на более приземленных целях: стать многодетным отцом, лучшим футболистом мира по пляжному футболу и чемпионом мира в управлении.

- Назовите три книги, которые рекомендовали бы нашим читателям.

Б.Н.: «Разум чемпионов» Джима Афремова – универсальная книга как для спортсмена, так и для бизнесмена. Обязательно рекомендую всем прочитать биографию Уилла Смита – «Уилл». И, конечно, «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса – это космос! Прочитал всю тысячу страниц за пять дней на сборах перед клубным чемпионатом мира (улыбается). Мне впервые за всю мою спортивную карьеру не хотелось ходить на тренировки – настолько захватил этот роман.

Д.П.: А мне кажется, что главным произведением в жизни каждого человека должен быть «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, чтобы не забывать, как важна любовь, преданность и верность. Любовь к самому себе и к ближнему. «Мы в ответе за тех, кого приручили» – важная фраза.

Настоятельно рекомендую книгу «Развивай свой мозг» Джо Диспенза. Также стоит прочесть Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». А из художественной литературы назову «Дневник памяти» Николаса Спаркса и «Спеши любить», а также «Атлант расправил плечи» и «Источник» Айн Рэнд.

- Борис, у вас на шее татуировка с именем. Расскажете про нее?

Б.Н.: У меня был старший брат, тоже футболист. Он тогда уже играл во второй лиге и считался подающим надежды футболистом. И в двадцать лет ему сделали, казалось бы, простейшую операцию в мире – удалили аппендицит. Забрали на операцию прямо с тренировки.

Все это происходило в Ярославле. Как сказал потом брат, врач был подвыпивший. После той операции было сделано еще 17, полгода он мучился. Я был еще маленький. Семья у меня простая, не было никаких связей или больших денег, чтобы помочь. Через три месяца будет двадцать лет, как он умер. Больше никаких татуировок у меня на теле нет.

- Денис, а у вас?

Д.П.: Пока думаю, подбираю. Татуировка должна быть чем-то личным, как послание самому себе

- Как свежая тату Моуринью с тремя кубками…

- (смееются) Непонятно, кто ему такую красоту сделал. Такое ощущение, что он просто бухой шел мимо какого-то салона и решил – сейчас или никогда (смеются). Но ведь главное, чтобы ему нравилось. Какую татуировку ни делай, он все равно топ-тренер.