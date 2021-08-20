Михаил Лихачев: В связи с новыми правилами много экспериментируем

− Какое влияние дождь оказывает на качество пляжного футбола? − Сильное, потому что песок становится мокрым, и это вносит коррективы в тот футбол, который мы можем демонстрировать.

− Чемпионаты мира проводились еще и на разных континентах. Климатические условия играют какую-то роль? − Не считаю, что это первостепенный фактор. Хотелось бы только, чтобы не пошел дождь. На это повлиять мы не можем, поэтому будем принимать те условия, которые окажут влияние на игру.

− Что изменилось в подготовке сборной по сравнению с предыдущими ЧМ? − Глобально можно сказать, что сейчас мы уделили большое внимание изменениям в правилах, которые существенно поменяют пляжный футбол. В целом же старались выдерживать тот план, который у нас был. Единственное, что корректировали объемы нагрузок, потому что чемпионаты мира всегда проходили в разные сроки.

− Исходя из вашего богатого опыта, как оцените готовность сборной России к старту на ЧМ? − По внутренним ощущениям, готовность команды хорошая. Все ребята рвутся в бой и с нетерпением ожидают первого матча. В среду у нас заключительная тренировка, а в четверг утром мы определимся с составом, который начнет матч с командой США.

Разговор с наставником российской команды состоялся за несколько дней до первого матча группового раунда чемпионата мира против команды США (5:4 ОТ).

− Как сказывается на игре команды происходящая смена поколений?

− Это абсолютно нормальный процесс, который проходит каждая команда, и мы здесь не исключение. На сегодняшний момент вызваны все сильнейшие российские футболисты, и мы будем отдавать все силы для отличного выступления.

− Как влияет на команду тот факт, что чемпионат мира пройдет в Москве?

− Есть две стороны медали. С одной стороны, присутствие своих болельщиков вдохновляет, а с другой накладывает дополнительную ответственность. На весах тут примерное равенство.

− Что вы видите первостепенной задачей в стартовом матче против США помимо, конечно, победного результата?

− Первостепенно все же надо добиться положительного результата, а кроме этого – понять, на каком футболе нам сейчас стоит остановиться. В связи с новыми правилами мы много экспериментируем. У нас есть генеральная линия, но только официальный матч может нам дать дополнительные подсказки в этом отношении.

− Какую задачу ставите перед командой на ЧМ?

− Лично я поставил команде задачу сыграть в финальном матче.

− Согласны ли вы с тем, что сборная Парагвая – самый сильный из соперников на групповом этапе?

− И да, и нет. У нас три соперника, а с учетом всех обстоятельств последнего времени у нас довольно ровная группа, и все команды имеют шансы на выход в четвертьфинал.

− Расскажите пару слов о соперниках по группе.

− Сборная США в последние годы очень быстро прогрессирует, обыграла в своем отборочном турнире очень сильную команду Мексики и, на мой взгляд, приедет в Москву в хорошем состоянии. Сборная Парагвая традиционно вторая сборная Южной Америки после Бразилии. Это уже о многом говорит. А сборная Японии два года назад была в десяти сантиметрах от финала чемпионата мира. Здесь лишние комментарии не нужны.

− Знаю, что тренеры не любят такие вопросы, но если сборная России выйдет из группы с первого места, то в полуфинале скорее всего уже встретится с Бразилией. С точки зрения стратегического планирования держите этот фактор в голове?

− Наша первостепенная задача – сделать все возможное, чтобы выйти из группы. Пока мы думаем об этом и ни о чем другом.

− Для вас важно – выйти с первого места или со второго?

− Вообще не важно.

− Кого, помимо сборной России, считаете фаворитами турнира?

− Могу вам сейчас назвать 16 сборных и буду прав. Конечно, главный фаворит – сборная Бразилии, а все остальные… Скажу так – десяток команд имеют шанс на призовые места.

− Возглавив сборную, вы привнесли в ее игру множество нововведений. Возможно ли приготовить какие-то тактические или стилистические сюрпризы в современном пляжном футболе?

− Однозначно, да. Для этого мы и работаем, чтобы за счет каких-то своих тренерских ухищрений дополнительно помогать футболистам. Не только готовить их физически, технически и тактически, но и в нужный момент принимать такие решения, которые помогут побеждать в каждом конкретном матче.

− Не раскрывая секретов, в данный момент чувствуете, что у вас есть пара сюрпризов в арсенале?

− У меня они есть всегда. Вопрос в том, как они сработают, потому что для этого должна совпасть целая совокупность факторов.

− Что бы вы сказали болельщикам перед стартом ЧМ?

− Приходите поддержать нашу сборную на стадион в Лужники. Это замечательный стадион. Уверен, на всех играх будет фантастическая атмосфера. А те, кто не сможет попасть на игры, поболейте за нас от всей души по телевизору. Мы всегда чувствуем вашу поддержку. Наши болельщики всегда были для нас особым фактором, и для нас очень важно, как нас поддерживают.