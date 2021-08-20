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Михаил Лихачев: В связи с новыми правилами много экспериментируем
20 августа 17:38

Михаил Лихачев: В связи с новыми правилами много экспериментируем

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев о готовности команды к чемпионату мира, сюрпризах для соперников и важности поддержки болельщиков.

Разговор с наставником российской команды состоялся за несколько дней до первого матча группового раунда чемпионата мира против команды США (5:4 ОТ).

Исходя из вашего богатого опыта, как оцените готовность сборной России к старту на ЧМ?
 По внутренним ощущениям, готовность команды хорошая. Все ребята рвутся в бой и с нетерпением ожидают первого матча. В среду у нас заключительная тренировка, а в четверг утром мы определимся с составом, который начнет матч с командой США.

Что изменилось в подготовке сборной по сравнению с предыдущими ЧМ?
 Глобально можно сказать, что сейчас мы уделили большое внимание изменениям в правилах, которые существенно поменяют пляжный футбол. В целом же старались выдерживать тот план, который у нас был. Единственное, что корректировали объемы нагрузок, потому что чемпионаты мира всегда проходили в разные сроки.

Чемпионаты мира проводились еще и на разных континентах. Климатические условия играют какую-то роль?
 Не считаю, что это первостепенный фактор. Хотелось бы только, чтобы не пошел дождь. На это повлиять мы не можем, поэтому будем принимать те условия, которые окажут влияние на игру.

Какое влияние дождь оказывает на качество пляжного футбола?
 Сильное, потому что песок становится мокрым, и это вносит коррективы в тот футбол, который мы можем демонстрировать.

Как сказывается на игре команды происходящая смена поколений?
 Это абсолютно нормальный процесс, который проходит каждая команда, и мы здесь не исключение. На сегодняшний момент вызваны все сильнейшие российские футболисты, и мы будем отдавать все силы для отличного выступления.

Как влияет на команду тот факт, что чемпионат мира пройдет в Москве?
 Есть две стороны медали. С одной стороны, присутствие своих болельщиков вдохновляет, а с другой накладывает дополнительную ответственность. На весах тут примерное равенство.

Что вы видите первостепенной задачей в стартовом матче против США помимо, конечно, победного результата?
 Первостепенно все же надо добиться положительного результата, а кроме этого – понять, на каком футболе нам сейчас стоит остановиться. В связи с новыми правилами мы много экспериментируем. У нас есть генеральная линия, но только официальный матч может нам дать дополнительные подсказки в этом отношении.

Какую задачу ставите перед командой на ЧМ?
 Лично я поставил команде задачу сыграть в финальном матче.

Согласны ли вы с тем, что сборная Парагвая – самый сильный из соперников на групповом этапе?
 И да, и нет. У нас три соперника, а с учетом всех обстоятельств последнего времени у нас довольно ровная группа, и все команды имеют шансы на выход в четвертьфинал.

Расскажите пару слов о соперниках по группе.
 Сборная США в последние годы очень быстро прогрессирует, обыграла в своем отборочном турнире очень сильную команду Мексики и, на мой взгляд, приедет в Москву в хорошем состоянии. Сборная Парагвая традиционно вторая сборная Южной Америки после Бразилии. Это уже о многом говорит. А сборная Японии два года назад была в десяти сантиметрах от финала чемпионата мира. Здесь лишние комментарии не нужны.

Знаю, что тренеры не любят такие вопросы, но если сборная России выйдет из группы с первого места, то в полуфинале скорее всего уже встретится с Бразилией. С точки зрения стратегического планирования держите этот фактор в голове?
 Наша первостепенная задача – сделать все возможное, чтобы выйти из группы. Пока мы думаем об этом и ни о чем другом.

Для вас важно – выйти с первого места или со второго?
 Вообще не важно.

Кого, помимо сборной России, считаете фаворитами турнира?
 Могу вам сейчас назвать 16 сборных и буду прав. Конечно, главный фаворит – сборная Бразилии, а все остальные… Скажу так – десяток команд имеют шанс на призовые места.

Возглавив сборную, вы привнесли в ее игру множество нововведений. Возможно ли приготовить какие-то тактические или стилистические сюрпризы в современном пляжном футболе?
 Однозначно, да. Для этого мы и работаем, чтобы за счет каких-то своих тренерских ухищрений дополнительно помогать футболистам. Не только готовить их физически, технически и тактически, но и в нужный момент принимать такие решения, которые помогут побеждать в каждом конкретном матче.

− Не раскрывая секретов, в данный момент чувствуете, что у вас есть пара сюрпризов в арсенале?
 У меня они есть всегда. Вопрос в том, как они сработают, потому что для этого должна совпасть целая совокупность факторов.

Что бы вы сказали болельщикам перед стартом ЧМ?
− Приходите поддержать нашу сборную на стадион в Лужники. Это замечательный стадион. Уверен, на всех играх будет фантастическая атмосфера. А те, кто не сможет попасть на игры, поболейте за нас от всей души по телевизору. Мы всегда чувствуем вашу поддержку. Наши болельщики всегда были для нас особым фактором, и для нас очень важно, как нас поддерживают.

источник: «Советский спорт»
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