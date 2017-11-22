– Кто главные фавориты сезона у мужчин и женщин?

– Думаю, все те же, что и в прошлом сезоне, плюс очень мотивирована Дарья Домрачева. Но я спокойно отношусь к Кубку мира. Не раз об этом говорил. На мой взгляд, этапы Кубка мира – хорошая подготовка к главному старту сезона. Но для болельщиков эти соревнования важны, они подогревают интерес к биатлону.

– На что могут рассчитывать наши лидеры мужской и женской сборных?

– Кубок мира опускаю, повторю – он меня вообще не интересует. Поэтому буду говорить только про Олимпиаду. Шипулин в Пхенчхане должен завоевать медали, а эстафетная команда может бороться за золото.

У девушек Катя Юрлова может побороться за призовые места. В эстафете, если удастся свести ошибки к минимуму, можем зацепить медаль. А вообще, Олимпиада – особый турнир, может выстрелить любой. Чему мы не раз становились свидетелями.

– Насколько ситуация по поводу допуска или недопуска на Олимпиаду может повлиять на выступление наших биатлонистов?

– Никак не повлияет. От спортсменов ничего не зависит. Задача спортсмена – быстро бегать и метко стрелять. А насчет допуска или недопуска, думаю, все будет нормально.

– Стоит ли ждать хороших результатов от россиян уже на первых этапах Кубка мира, или лучше использовать эти старты для подготовки к Олимпиаде?

– Первые этапы – втягиваующие, все спортсмены в разных кондициях. На результаты обращать внимание не стоит. А вот уже на январских этапах, накануне Олимпиады, нужно выходить на пик формы, показывать результаты.