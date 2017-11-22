Дмитрий Васильев: Допустят ли наших на Олимпиаду? Думаю, все будет нормально
Накануне нового биатлонного сезона «Советский спорт» пообщался с двукратным олимпийским чемпионом Дмитрием Васильевым.
– Кто главные фавориты сезона у мужчин и женщин?
– Думаю, все те же, что и в прошлом сезоне, плюс очень мотивирована Дарья Домрачева. Но я спокойно отношусь к Кубку мира. Не раз об этом говорил. На мой взгляд, этапы Кубка мира – хорошая подготовка к главному старту сезона. Но для болельщиков эти соревнования важны, они подогревают интерес к биатлону.
– На что могут рассчитывать наши лидеры мужской и женской сборных?
– Кубок мира опускаю, повторю – он меня вообще не интересует. Поэтому буду говорить только про Олимпиаду. Шипулин в Пхенчхане должен завоевать медали, а эстафетная команда может бороться за золото.
У девушек Катя Юрлова может побороться за призовые места. В эстафете, если удастся свести ошибки к минимуму, можем зацепить медаль. А вообще, Олимпиада – особый турнир, может выстрелить любой. Чему мы не раз становились свидетелями.
– Насколько ситуация по поводу допуска или недопуска на Олимпиаду может повлиять на выступление наших биатлонистов?
– Никак не повлияет. От спортсменов ничего не зависит. Задача спортсмена – быстро бегать и метко стрелять. А насчет допуска или недопуска, думаю, все будет нормально.
– Стоит ли ждать хороших результатов от россиян уже на первых этапах Кубка мира, или лучше использовать эти старты для подготовки к Олимпиаде?
– Первые этапы – втягиваующие, все спортсмены в разных кондициях. На результаты обращать внимание не стоит. А вот уже на январских этапах, накануне Олимпиады, нужно выходить на пик формы, показывать результаты.