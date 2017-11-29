Женскую индивидуальную гонку выиграла Надежда Скардино из сборной Белоруссии. Лучшая из россиянок Виктория Сливко заняла 27-е место.

После двух пятничных смешанных эстафет, где россияне заняли шестое и восьмое места, я, задаваясь вопросом, кому нужна такая прекрасная стрельба, если наши женщины бегут настолько слабо, конечно, держал в уме следующий вид программы этапа в Эстерсунде - классические индивидуальные гонки, где за каждый промах карают не штрафным кругом, а целой минутой. Однако «держание» это было тоже не шибко оптимистическим. Минута минутой, но в «индивидуалке» биатлонисткам предлагается пробежать не три коротких эстафетных круга по два километра каждый, а марафонские пять по три.

Хотя именно здесь Россия последний раз брала личное золото чемпионата мира: 11 марта 2015 года в финском Контиолахти из ста финишировавших спортсменок лишь одна - стартовавшая под далеким №93 Екатерина Юрлова - попала 20 из 20, и потому выиграла. Только это было уже давно. С тех пор Юрлова успела уйти в «декрет», родить дочь и вернуться. Ну, точнее, сейчас вернуться пытается…

В Эстерсунде-2017 Юрлова стартовала 63-й. Поначалу и стреляла неплохо, и даже по лыжне шла вполне себе ничего. Но - только поначалу. А на финише…

МИНУС ТРИ МИНУТЫ

Уф, давайте-ка спокойно. Чего истерить? Лучше просто констатируем то, что и так давно известно всем, включая тренеров нашей женской сборной.

Итак, мы пока отложим вчерашнюю лыжницу Денизе Херманн, предсказуемо показавшую лучший лыжный «ход». Как и Кайсу Макарайнен, Тириль Экхофф, Дарью Домрачеву и прочих признанных «гонщиц». Бог с ними, пусть носятся, как угорелые. Возьмем Скадино. Типа белорусскую Юрлову. И?

Вчера Надежда Скардино обогнала Екатерину Юрлову «ногами» без малого на полторы минуты. И - что еще хуже – Юрлова в сборной России оказалась самой быстрой! Думаю, это ей самой не очень-то нравится. А уж если смотреть на отставание от Херманн, то там вообще… Три минуты как минимум.

То есть, тут нечего даже обсуждать про стрельбу – «а вот если бы наши попали как в воскресенье». Все равно далеко оказались бы. Скажем, Юрлова при стопроцентной меткости а-ля-Контиолахти заняла бы почетное седьмое место. Между безвестной шведкой Брорнссон и чешкой Пушкарчиковой. Остальные – еще дальше. Намного дальше. Просто посмотрите на промежуточные места, которые наши биатлонистки занимали после огневых рубежей. Многие из них – в девятом десятке. При ста трех участницах. Чего тут еще объяснять?

Конечно, проблема эта вылезла не сегодня: у женской сборной России со скоростью – беда. Но вообще-то проблемы на то и существуют, чтобы их решать. И вот начинается новый сезон, и вместо решения мы видим – вот это. Еще хуже, чем было. Понятно, что до Олимпиады еще далеко и так далее, и тому подобное. Но цифры на табло Эстерсунда горят – и с ними не очень-то поспоришь.

Тут надо задавать другие вопросы. Первый: кто еще может серьезно прибавить? Юрлова? Может быть, но не факт. Подчуфарова? Ох, с ее «качелями» я вообще не взялся бы ничего предсказывать. Акимова? Пожалуй – даже странно, что в этой гонке у нее получилось уж настолько «никак». А дальше?

ЖДЕМ МИРОНОВУ, СТАРЫХ И МУЖЧИН

Дальше – все. Хотя, неправильно, поспешил - не совсем. Не будем забывать две вещи. Во-первых, в субботнем спринте должна дебютировать Светлана Миронова. Да, я знаю, что она - «самострел», но она по крайней мере бежит. Не в другую, а в нужную сторону. Ой как здорово бежит. Ну и, во-вторых, в рифму подождем Старых. Когда она восстановится от своих болезней. Помощь Ирины нашей женской команде явно не помешает.

А мужской помощь особо и не нужна. Там, наоборот, огромная конкуренция. В четверг, в 19.15 по московскому времени начнется мужская индивидуальная гонка, в которой еще больше километров, чем в женской (20 вместо 15), тоже дают по штрафной минуте за каждый промах - и при этом у нас практически каждый способен ворваться в десятку сильнейших. Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Алексей Волков и – предлагаю обратить особое внимание – Александр Логинов.

Эти ребята три минуты не проиграют точно. А уж как попадут – это поглядим.

Остается напомнить, что в пятницу и субботу в Эстерсунде состоятся, соответственно, женская и мужская спринтерские гонки, а в воскресенье – два преследования.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Индивидуальная гонка 15 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Надежда Скардино (Белоруссия) 0 (0+0+0+0) 11 (+1.44,5) 42.57,4 2 Сюнневе Солемдаль (Норвегия) 0 (0+0+0+0) 15 (+1.54,2) +2,9 3 Юлия Джима (Украина) 0 (0+0+0+0) 18 (+2.07,4) +12,0 4 Валентина Семеренко (Украина) 0 (0+0+0+0) 25 (+2.28,4) +30,1 11 Кайса Маккарайнен (Финляндия) 3 (1+0+2+0) 2 (+23,0) +1.35,4 14 Дарья Домрачева (Белоруссия) 3 (1+1+0+1) 5 (+51,3) +1.47,8 27 Виктория Сливко (Россия) 1 (0+1+0+0) 50 (+3.28,9) +2.47,6 33 Екатерина Юрлова (Россия) 2 (0+1+0+1) 37 (+3.02,8) +3.01,0 48 Дарья Виролайнен (Россия) 3 (0+3+0+0) 44 (+3.12,5) +4.01,8 55 Мари Дорен-Абер (Франция) 4 (2+2+0+0) 20 (+2.17,0) +4.22,5 69 Ольга Подчуфарова (Россия) 3 (0+0+1+2) 85 (+5.14,1) +6.06,8 80 Татьяна Акимова (Россия) 5 (0+3+0+2) 59 (+3.47,1) +6.52,6

Сборная России после огневых рубежей