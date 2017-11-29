Наш женский биатлон опять бежит «в другую сторону»
После двухдневной паузы в Швеции возобновился первый этап Кубка мира.
Женскую индивидуальную гонку выиграла Надежда Скардино из сборной Белоруссии. Лучшая из россиянок Виктория Сливко заняла 27-е место.
После двух пятничных смешанных эстафет, где россияне заняли шестое и восьмое места, я, задаваясь вопросом, кому нужна такая прекрасная стрельба, если наши женщины бегут настолько слабо, конечно, держал в уме следующий вид программы этапа в Эстерсунде - классические индивидуальные гонки, где за каждый промах карают не штрафным кругом, а целой минутой. Однако «держание» это было тоже не шибко оптимистическим. Минута минутой, но в «индивидуалке» биатлонисткам предлагается пробежать не три коротких эстафетных круга по два километра каждый, а марафонские пять по три.
Хотя именно здесь Россия последний раз брала личное золото чемпионата мира: 11 марта 2015 года в финском Контиолахти из ста финишировавших спортсменок лишь одна - стартовавшая под далеким №93 Екатерина Юрлова - попала 20 из 20, и потому выиграла. Только это было уже давно. С тех пор Юрлова успела уйти в «декрет», родить дочь и вернуться. Ну, точнее, сейчас вернуться пытается…
В Эстерсунде-2017 Юрлова стартовала 63-й. Поначалу и стреляла неплохо, и даже по лыжне шла вполне себе ничего. Но - только поначалу. А на финише…
МИНУС ТРИ МИНУТЫ
Уф, давайте-ка спокойно. Чего истерить? Лучше просто констатируем то, что и так давно известно всем, включая тренеров нашей женской сборной.
Итак, мы пока отложим вчерашнюю лыжницу Денизе Херманн, предсказуемо показавшую лучший лыжный «ход». Как и Кайсу Макарайнен, Тириль Экхофф, Дарью Домрачеву и прочих признанных «гонщиц». Бог с ними, пусть носятся, как угорелые. Возьмем Скадино. Типа белорусскую Юрлову. И?
Вчера Надежда Скардино обогнала Екатерину Юрлову «ногами» без малого на полторы минуты. И - что еще хуже – Юрлова в сборной России оказалась самой быстрой! Думаю, это ей самой не очень-то нравится. А уж если смотреть на отставание от Херманн, то там вообще… Три минуты как минимум.
То есть, тут нечего даже обсуждать про стрельбу – «а вот если бы наши попали как в воскресенье». Все равно далеко оказались бы. Скажем, Юрлова при стопроцентной меткости а-ля-Контиолахти заняла бы почетное седьмое место. Между безвестной шведкой Брорнссон и чешкой Пушкарчиковой. Остальные – еще дальше. Намного дальше. Просто посмотрите на промежуточные места, которые наши биатлонистки занимали после огневых рубежей. Многие из них – в девятом десятке. При ста трех участницах. Чего тут еще объяснять?
Конечно, проблема эта вылезла не сегодня: у женской сборной России со скоростью – беда. Но вообще-то проблемы на то и существуют, чтобы их решать. И вот начинается новый сезон, и вместо решения мы видим – вот это. Еще хуже, чем было. Понятно, что до Олимпиады еще далеко и так далее, и тому подобное. Но цифры на табло Эстерсунда горят – и с ними не очень-то поспоришь.
Тут надо задавать другие вопросы. Первый: кто еще может серьезно прибавить? Юрлова? Может быть, но не факт. Подчуфарова? Ох, с ее «качелями» я вообще не взялся бы ничего предсказывать. Акимова? Пожалуй – даже странно, что в этой гонке у нее получилось уж настолько «никак». А дальше?
ЖДЕМ МИРОНОВУ, СТАРЫХ И МУЖЧИН
Дальше – все. Хотя, неправильно, поспешил - не совсем. Не будем забывать две вещи. Во-первых, в субботнем спринте должна дебютировать Светлана Миронова. Да, я знаю, что она - «самострел», но она по крайней мере бежит. Не в другую, а в нужную сторону. Ой как здорово бежит. Ну и, во-вторых, в рифму подождем Старых. Когда она восстановится от своих болезней. Помощь Ирины нашей женской команде явно не помешает.
А мужской помощь особо и не нужна. Там, наоборот, огромная конкуренция. В четверг, в 19.15 по московскому времени начнется мужская индивидуальная гонка, в которой еще больше километров, чем в женской (20 вместо 15), тоже дают по штрафной минуте за каждый промах - и при этом у нас практически каждый способен ворваться в десятку сильнейших. Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Алексей Волков и – предлагаю обратить особое внимание – Александр Логинов.
Эти ребята три минуты не проиграют точно. А уж как попадут – это поглядим.
Остается напомнить, что в пятницу и субботу в Эстерсунде состоятся, соответственно, женская и мужская спринтерские гонки, а в воскресенье – два преследования.
Кубок мира
1-й этап. Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка 15 км. Женщины
|
|
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Надежда Скардино (Белоруссия)
|
0 (0+0+0+0)
|
11 (+1.44,5)
|
42.57,4
|
2
|
Сюнневе Солемдаль (Норвегия)
|
0 (0+0+0+0)
|
15 (+1.54,2)
|
+2,9
|
3
|
Юлия Джима (Украина)
|
0 (0+0+0+0)
|
18 (+2.07,4)
|
+12,0
|
4
|
Валентина Семеренко (Украина)
|
0 (0+0+0+0)
|
25 (+2.28,4)
|
+30,1
|
11
|
Кайса Маккарайнен (Финляндия)
|
3 (1+0+2+0)
|
2 (+23,0)
|
+1.35,4
|
14
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
3 (1+1+0+1)
|
5 (+51,3)
|
+1.47,8
|
27
|
Виктория Сливко (Россия)
|
1 (0+1+0+0)
|
50 (+3.28,9)
|
+2.47,6
|
33
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
2 (0+1+0+1)
|
37 (+3.02,8)
|
+3.01,0
|
48
|
Дарья Виролайнен (Россия)
|
3 (0+3+0+0)
|
44 (+3.12,5)
|
+4.01,8
|
55
|
Мари Дорен-Абер (Франция)
|
4 (2+2+0+0)
|
20 (+2.17,0)
|
+4.22,5
|
69
|
Ольга Подчуфарова (Россия)
|
3 (0+0+1+2)
|
85 (+5.14,1)
|
+6.06,8
|
80
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
5 (0+3+0+2)
|
59 (+3.47,1)
|
+6.52,6
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (с)
|
С3 (л)
|
С4 (с)
|
Сливко
|
48 (+49,5)
|
57 (+2.26,1)
|
46 (+2.46,2)
|
26 (+2.32,8)
|
Юрлова
|
17 (+23,4)
|
42 (+1.43,3)
|
29 (+2.06,7)
|
32 (+2.51,0)
|
Виролайнен
|
29 (+29,4)
|
83 (+3.39,3)
|
67 (+4.00,5)
|
49 (+3.50,3)
|
Подчуфарова
|
39 (+35,5)
|
30 (+1.14,2)
|
51 (+3.17,6)
|
70 (+5.29,2)
|
Акимова
|
23 (+27,3)
|
85 (+3.51,0)
|
75 (4.21,2)
|
80 (+6.27,1)