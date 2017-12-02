На Кубке мира по биатлону прошел спринт. Когда Мартен Фуркад собирался на пьедестал за золотом, выяснилось, что победил не он, а Тарьей Бе.

После индивидуалки, которая прошла два дня назад, стало ясно, что скорости у российской команды пока не те, поэтому в спринте следовало спасаться точной стрельбой. На кого в этом смысле можно было рассчитывать? Во-первых на Антона Бабикова. Двадцать из двадцати на двадцати километрах в четверг позволяли верить, что и на этот раз у него получится.

Но что же получилось у Антона? Снова стать лучшим из российской команды – он финишировал 17-м. До лидера Мартена Фуркада – 40 секунд. Учитывая, что у француза тот же результат на стрельбе, это, конечно, многовато. Все же мы держим в уме завтрашний пасьют и тут каждая секунда на вес золота.

А вообще из россиян сегодня лучшим был даже не Бабиков, а Лапшин. Правда, у Тимофея уже давно корейский паспорт. И он совершенно точно поедет на Олимпийские игры в Пхенчхан. Чего мы не можем с уверенностью сказать о нашей команде, судьбу которой совсем скоро решит Международный олимпийский комитет – точная дата вынесения приговора неизвестна, но новостей стоит ждать, начиная с пятого декабря.

Диапазон решений МОК настолько широк, что гадать, сколько плеток нам в итоге выпишут, не имеет смысла. Но заметим, что наша команда по-прежнему рискует пропустить Игры в полном составе. Олимпиаду без Шипулина даже в страшном сне представлять не хочется. И не будем.

А в Кубке мира у Шипулина пока не слишком получается. В спринте опять был единственный промах: правда, не последним патроном, как обычно, а первым. Зато стойка была идеальной – это радует накануне любимого шипулинского пасьюта.

Есть ли шансы в гонке преследования? Да, сколько угодно. Болельщики со стажем знают, что парни наши обычно не ищут легких путей по дороге к самым прекрасным свершениям. У Шипулина это вообще в крови. Ну не любят россияне эти скучные гонки с раздельным стартом. А вот когда борьба встык, рука об руку – это же совсем другое дело.

Однако ж, бог ты мой, как развеселил этот «скучный» спринт Тарьей Бе. Когда Мартен Фуркад уже принимал поздравления с победой, а гонка неспешно дожевывала саму себя, выяснилось, что Тарьей Бе (94-й стартовый номер) ни разу не промахнулся, что его преимущество над победившим Фуркадом целых семь секунд, и все, что нужно сделать, – не растерять их на последнем круге. Или растерять, но не до конца. Что старший Бе и сотворил. Да, вместо семи секунд осталось семь десятых, но осталось же!

Тарьей после финиша еще долго лежал на снегу – не мог поверить, что у него это получилось. Фуркад улыбался, но сквозь эту улыбку можно было разглядеть, как кошки скребли его душу. Он же Фуркад, который меньше всего на свете любит проигрывать.

Шикарная развязка! Жаль, без участия российской сборной.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Спринт 10 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Тарьяй Бе (Норвегия) 1 (0+1) 2 (+8,9) 22.40,6 2 Мартен Фуркад (Франция) 1 (1+0) 3 (+9,1) +0,7 3 Эрик Лессер (Германия) 1 (0+1) 10 (+27,2) +3,7 4 Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) 1 (0+1) 5 (+18,8) +13,3 5 Симон Шемп (Германия) 1 (0+1) 6 (+19,4) +15,0 11 Йоханнес Бе (Норвегия) 3 (3+0) 1 (20.26,6) +34,4 13 Тимофей Лапшин (Корея) 0 (0+0) 40 (+1.08,5) +36,9 17 Антон Бабиков (Россия) 1 (0+1) 23 (+48,7) +41,5 25 Антон Шипулин (Россия) 1 (1+0) 36 (+1.04,0) +55,8 27 Александр Логинов (Россия) 1 (0+1) 30 (+54,1) +58,8 31 Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 1 (0+1) 49 (+1.14,6) +1.06,0 32 Матвей Елисеев (Россия) 1 (0+1) 47 (+1.14,2) +1.06,9 35 Максим Цветков (Россия) 1 (1+0) 35 (+1.03,6) +1.11,0 55 Евгений Гараничев (Россия) 3 (0+3) 32 (+1.00,6) +1.44,9

Сборная России после огневых рубежей