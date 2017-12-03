- Пока наши девушки далеки от оптимальной формы. Это показала спринтерская гонка. Но чтобы знать подробности, надо находиться внутри команды. Возможно, они соревнуются под физическими нагрузками. Всех тонкостей мы не знаем. Но, в любом случае, можно сказать, что в скорости девушкам надо прибавлять. Такая скорость, которую они показывают сейчас, не может удовлетворять. Посмотрим, что будет на следующем этапе, но этап в Эстерсунде будем считать втягиванием в сезон.

- Тренер женской сборной Сергей Коновалов после гонки преследования сказал, что биатлонистки еще не отошли от предсезонных нагрузок. Но Юрлова, которая стартовала по итогам спринта 27-й, едва не забежала в десятку.

- Юрлова и на всех контрольных стартах была лучшей у нас, она сейчас явный лидер команды. И ее выступление в гонке преследования дает повод для оптимизма. У Кати в этой гонке два промаха. В общем-то, это не много, мы видим, что у победительницы и бронзового призера тоже по два промаха. Но я уже говорил, что Кате нужно стрелять на ноль, тогда у нее отличные шансы на медали и на этапах Кубка мира и на Олимпиаде.

- Два промаха у наших еще только у Акимовой, у Сливко и Мироновой по три, а вот Виролайнен намазал сильно – шесть раз.

- Думаю, Виролайнен не настроилась, стартовала в самом конце. А когда не настроишься на гонку, ничего не получается – ни стрельба, ни бег. Здесь зависимость прямая: нет хода, нет стрельбы. Но все-таки, с четырех рубежей по два штрафных круга, это не такой плохой результат.

Подытожим. Паниковать не надо, только входим сезон, выводы тоже никакие не стоит пока делать. Но, как мне представляется, нужно, прежде всего, со стрельбой разобраться. Стрельба должна быть стабильная.