Еще одна ракета. В биатлоне – новая прима: Дальмайер, берегись!
Лучшим для российской женской команды на 1-м этапе Кубка мира стало 11-е место Екатерины Юрловой в пасьюте. Победила снова Дениз Херманн.
По нынешним временам рывок Юрловой с 27-го места в спринте на 11-е в гонке преследования – это и правда прорыв, поскольку больше событий, которые могли порадовать российского болельщика в воскресенье, не произошло.
Собственно, ждал ли этого кто-нибудь? Пожалуй, уже нет. Во-первых, слишком велики были наши стартовые дыры после спринта, во-вторых, ресурсов, чтобы их ликвидировать, в команде сейчас нет.
По сути, главная проблема тех, кто продолжается расстраиваться по этому поводу, – то, что болельщицкий интерес и желание видеть команду наверху, многократно превосходит возможности спортсменок. Когда требования к команде будут не столь высоки, автоматически снизятся давление и ответственность за результат, а сами результаты будут выше.
Далее. Есть ли шанс, что проклюнутся результаты у тех, кто делает первые шаги в главной команде страны? Прежде всего мы говорим о Виктории Сливко и Светланы Мироновой.
Вот что думает по этому поводу человек, на месте которого сейчас хочется оказаться меньше всего, старший тренер команды Сергей Коновалов: «Пока у Виктории не совсем получается со стрельбой, в этом плане мы ждали от нее большего. Но все дело в том, что она снова пытается наращивать скорость, идет не своим темпом, что потом мешает ей на рубеже. Для Светы Мировой – три промаха в гонке с четырьмя рубежами – не такой уж плохой результат, мы очень на нее рассчитываем в будущем».
В этом смысле пока нам остается только завидовать, к примеру, сборной Германии, которая в Эстерсунде во всей красе представила биатлонному миру Дениз Херманн, выигравшую в одну калитку сначала спринт, а теперь гонку преследования. Любопытный момент мы наблюдали после четвертой стрельбы. Дениз завершила ее чуть позже, чем Жюстин Браза, но немка, казалось, не собиралась бросаться за француженкой в погоню, зная, что в любом случае съест ее на последнем круге.
Так и вышло. Не спеша надев перчатки, Херманн на первых сотнях метров смолотила в порошок Жюстин и финишировала почти с полминутным превосходством. А как иначе – она же лыжница, бронзовый призер Сочи, многократный призер этапов лыжного Кубка мира. И вот, надо же, и стрелять научилась. То есть у Лауры Дальмайер теперь есть классная помощница в эстафетах и грозная соперница на лыжне.
Кубок мира
1-й этап. Эстерсунд (Швеция)
Гонка преследования 10 км. Женщины
|
|
|
Старт
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Денизе Херрманн (Германия)
|
1 (-15,0)
|
2 (0+0+2+0)
|
1 (25.20,3)
|
30.02,7
|
2
|
Жюстин Бреза (Франция)
|
2 (+15,0)
|
0 (0+0+0+0)
|
13 (+39,5)
|
+25,8
|
3
|
Марте Олсбю (Норвегия)
|
7 (+27,0)
|
2 (0+1+0+1)
|
6 (+18,5)
|
+48,0
|
4
|
Лиза Витоцци (Италия)
|
5 (+25,0)
|
1 (0+1+0+0)
|
33 (+1.22,0)
|
+1.09,1
|
5
|
Марен Хаммершмидт (Германия)
|
14 (+51,0)
|
2 (0+1+0+1)
|
8 (+28,2)
|
+1.1.16,8
|
7
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
6 (+26,0)
|
4 (0+2+1+1)
|
2 (+6,3)
|
+1.28,9
|
11
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
27 (+1.16,0)
|
2 (0+2+0+0)
|
11 (+38,0)
|
+1.48,5
|
14
|
Мари Дорен-Абер (Франция)
|
23 (+1.11,0)
|
1 (0+0+1+0)
|
21 (+55,7)
|
+1.51,1
|
27
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
38 (+1.30,0)
|
2 (0+0+1+1)
|
32 (+1.21,8)
|
+3.01,9
|
34
|
Виктория Сливко (Россия)
|
35 (+1.26,0)
|
3 (0+0+2+1)
|
36 (+1.31,9)
|
+3.17,7
|
36
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
15 (+55,0)
|
7 (1+4+1+1)
|
3 (+6,6)
|
+3.21,5
|
43
|
Светлана Миронова (Россия)
|
50 (+1.57,0)
|
3 (1+0+2+0)
|
24 (+58,0)
|
+3.41,4
|
56
|
Дарья Виролайнен (Россия)
|
58 (+2.05,1)
|
6 (1+0+3+2)
|
46 (+1.51,2)
|
+5.56,3
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Юрлова
|
17 (+1.08,7)
|
26 (+1.59,1)
|
20 (+1.37,8)
|
13 (+1.38,1)
|
Акимова
|
26 (+1.32,1)
|
19 (+1.41,5)
|
24 (+1.55,8)
|
27 (+2.44,7)
|
Сливко
|
29 (+1.34,3)
|
17 (+1.40,1)
|
30 (+2.14,9)
|
31 (+2.51,8)
|
Миронова
|
53 (+2.31,2)
|
44 (+2.44,9)
|
51 (+3.21,7)
|
44 (+3.29,4)
|
Виролайнен
|
56 (+2.38,6)
|
47 (+2.50,2)
|
55 (+4.18,5)
|
55 (+5.24,9)