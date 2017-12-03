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По нынешним временам рывок Юрловой с 27-го места в спринте на 11-е в гонке преследования – это и правда прорыв, поскольку больше событий, которые могли порадовать российского болельщика в воскресенье, не произошло.

Собственно, ждал ли этого кто-нибудь? Пожалуй, уже нет. Во-первых, слишком велики были наши стартовые дыры после спринта, во-вторых, ресурсов, чтобы их ликвидировать, в команде сейчас нет.

По сути, главная проблема тех, кто продолжается расстраиваться по этому поводу, – то, что болельщицкий интерес и желание видеть команду наверху, многократно превосходит возможности спортсменок. Когда требования к команде будут не столь высоки, автоматически снизятся давление и ответственность за результат, а сами результаты будут выше.

Далее. Есть ли шанс, что проклюнутся результаты у тех, кто делает первые шаги в главной команде страны? Прежде всего мы говорим о Виктории Сливко и Светланы Мироновой.

Вот что думает по этому поводу человек, на месте которого сейчас хочется оказаться меньше всего, старший тренер команды Сергей Коновалов: «Пока у Виктории не совсем получается со стрельбой, в этом плане мы ждали от нее большего. Но все дело в том, что она снова пытается наращивать скорость, идет не своим темпом, что потом мешает ей на рубеже. Для Светы Мировой – три промаха в гонке с четырьмя рубежами – не такой уж плохой результат, мы очень на нее рассчитываем в будущем».

В этом смысле пока нам остается только завидовать, к примеру, сборной Германии, которая в Эстерсунде во всей красе представила биатлонному миру Дениз Херманн, выигравшую в одну калитку сначала спринт, а теперь гонку преследования. Любопытный момент мы наблюдали после четвертой стрельбы. Дениз завершила ее чуть позже, чем Жюстин Браза, но немка, казалось, не собиралась бросаться за француженкой в погоню, зная, что в любом случае съест ее на последнем круге.

Так и вышло. Не спеша надев перчатки, Херманн на первых сотнях метров смолотила в порошок Жюстин и финишировала почти с полминутным превосходством. А как иначе – она же лыжница, бронзовый призер Сочи, многократный призер этапов лыжного Кубка мира. И вот, надо же, и стрелять научилась. То есть у Лауры Дальмайер теперь есть классная помощница в эстафетах и грозная соперница на лыжне.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Гонка преследования 10 км. Женщины

 

 

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Денизе Херрманн (Германия)

1 (-15,0)

2 (0+0+2+0)

1 (25.20,3)

30.02,7

2

Жюстин Бреза (Франция)

2 (+15,0)

0 (0+0+0+0)

13 (+39,5)

+25,8

3

Марте Олсбю (Норвегия)

7 (+27,0)

2 (0+1+0+1)

6 (+18,5)

+48,0

4

Лиза Витоцци (Италия)

5 (+25,0)

1 (0+1+0+0)

33 (+1.22,0)

+1.09,1

5

Марен Хаммершмидт (Германия)

14 (+51,0)

2 (0+1+0+1)

8 (+28,2)

+1.1.16,8

7

Кайса Макарайнен (Финляндия)

6 (+26,0)

4 (0+2+1+1)

2 (+6,3)

+1.28,9

11

Екатерина Юрлова (Россия)

27 (+1.16,0)

2 (0+2+0+0)

11 (+38,0)

+1.48,5

14

Мари Дорен-Абер (Франция)

23 (+1.11,0)

1 (0+0+1+0)

21 (+55,7)

+1.51,1

27

Татьяна Акимова (Россия)

38 (+1.30,0)

2 (0+0+1+1)

32 (+1.21,8)

+3.01,9

34

Виктория Сливко (Россия)

35 (+1.26,0)

3 (0+0+2+1)

36 (+1.31,9)

+3.17,7

36

Анастасия Кузьмина (Словакия)

15 (+55,0)

7 (1+4+1+1)

3 (+6,6)

+3.21,5

43

Светлана Миронова (Россия)

50 (+1.57,0)

3 (1+0+2+0)

24 (+58,0)

+3.41,4

56

Дарья Виролайнен (Россия)

58 (+2.05,1)

6 (1+0+3+2)

46 (+1.51,2)

+5.56,3


Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Юрлова

17 (+1.08,7)

26 (+1.59,1)

20 (+1.37,8)

13 (+1.38,1)

Акимова

26 (+1.32,1)

19 (+1.41,5)

24 (+1.55,8)

27 (+2.44,7)

Сливко

29 (+1.34,3)

17 (+1.40,1)

30 (+2.14,9)

31 (+2.51,8)

Миронова

53 (+2.31,2)

44 (+2.44,9)

51 (+3.21,7)

44 (+3.29,4)

Виролайнен

56 (+2.38,6)

47 (+2.50,2)

55 (+4.18,5)

55 (+5.24,9)

 
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