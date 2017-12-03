По нынешним временам рывок Юрловой с 27-го места в спринте на 11-е в гонке преследования – это и правда прорыв, поскольку больше событий, которые могли порадовать российского болельщика в воскресенье, не произошло.

Собственно, ждал ли этого кто-нибудь? Пожалуй, уже нет. Во-первых, слишком велики были наши стартовые дыры после спринта, во-вторых, ресурсов, чтобы их ликвидировать, в команде сейчас нет.

По сути, главная проблема тех, кто продолжается расстраиваться по этому поводу, – то, что болельщицкий интерес и желание видеть команду наверху, многократно превосходит возможности спортсменок. Когда требования к команде будут не столь высоки, автоматически снизятся давление и ответственность за результат, а сами результаты будут выше.

Далее. Есть ли шанс, что проклюнутся результаты у тех, кто делает первые шаги в главной команде страны? Прежде всего мы говорим о Виктории Сливко и Светланы Мироновой.

Вот что думает по этому поводу человек, на месте которого сейчас хочется оказаться меньше всего, старший тренер команды Сергей Коновалов: «Пока у Виктории не совсем получается со стрельбой, в этом плане мы ждали от нее большего. Но все дело в том, что она снова пытается наращивать скорость, идет не своим темпом, что потом мешает ей на рубеже. Для Светы Мировой – три промаха в гонке с четырьмя рубежами – не такой уж плохой результат, мы очень на нее рассчитываем в будущем».

В этом смысле пока нам остается только завидовать, к примеру, сборной Германии, которая в Эстерсунде во всей красе представила биатлонному миру Дениз Херманн, выигравшую в одну калитку сначала спринт, а теперь гонку преследования. Любопытный момент мы наблюдали после четвертой стрельбы. Дениз завершила ее чуть позже, чем Жюстин Браза, но немка, казалось, не собиралась бросаться за француженкой в погоню, зная, что в любом случае съест ее на последнем круге.

Так и вышло. Не спеша надев перчатки, Херманн на первых сотнях метров смолотила в порошок Жюстин и финишировала почти с полминутным превосходством. А как иначе – она же лыжница, бронзовый призер Сочи, многократный призер этапов лыжного Кубка мира. И вот, надо же, и стрелять научилась. То есть у Лауры Дальмайер теперь есть классная помощница в эстафетах и грозная соперница на лыжне.

Кубок мира

1-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Гонка преследования 10 км. Женщины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Денизе Херрманн (Германия) 1 (-15,0) 2 (0+0+2+0) 1 (25.20,3) 30.02,7 2 Жюстин Бреза (Франция) 2 (+15,0) 0 (0+0+0+0) 13 (+39,5) +25,8 3 Марте Олсбю (Норвегия) 7 (+27,0) 2 (0+1+0+1) 6 (+18,5) +48,0 4 Лиза Витоцци (Италия) 5 (+25,0) 1 (0+1+0+0) 33 (+1.22,0) +1.09,1 5 Марен Хаммершмидт (Германия) 14 (+51,0) 2 (0+1+0+1) 8 (+28,2) +1.1.16,8 7 Кайса Макарайнен (Финляндия) 6 (+26,0) 4 (0+2+1+1) 2 (+6,3) +1.28,9 11 Екатерина Юрлова (Россия) 27 (+1.16,0) 2 (0+2+0+0) 11 (+38,0) +1.48,5 14 Мари Дорен-Абер (Франция) 23 (+1.11,0) 1 (0+0+1+0) 21 (+55,7) +1.51,1 27 Татьяна Акимова (Россия) 38 (+1.30,0) 2 (0+0+1+1) 32 (+1.21,8) +3.01,9 34 Виктория Сливко (Россия) 35 (+1.26,0) 3 (0+0+2+1) 36 (+1.31,9) +3.17,7 36 Анастасия Кузьмина (Словакия) 15 (+55,0) 7 (1+4+1+1) 3 (+6,6) +3.21,5 43 Светлана Миронова (Россия) 50 (+1.57,0) 3 (1+0+2+0) 24 (+58,0) +3.41,4 56 Дарья Виролайнен (Россия) 58 (+2.05,1) 6 (1+0+3+2) 46 (+1.51,2) +5.56,3



Сборная России после огневых рубежей