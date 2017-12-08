Две минуты с двумя нулями – это как? Наши биатлонисты продолжают удивлять
В Хохфильцене стартовал новый этап Кубка мира по биатлону. Порадовать нечем: лучший из россиян Антон Шипулин – 9-й.
Кажется, Фуркад серьезно попал. Не то чтоб по мишеням – все гораздо серьезнее. Кто вспомнит гонку, которую он проиграл, не промахнувшись ни разу? Вот сегодня такая и случилась. Йоханнес Бе одержал над Мартеном вторую победу в сезоне. Оба с нулями, но младший Бе был на 12 секунд быстрее на 10 километрах. Фантастика – не иначе.
Общий счет в дуэли братья Бе – Фуркад уже 3:1 в пользу норвежцев, которых тренирует теперь бывший тренер французского спортсмена Зигфрид Мазе. Натаскал-таки! Напомним, что феерит сейчас не только Йоханнес. Его старший брат Тарьей уже на первом этапе выиграл гонку впервые с 2013 года, выцарапав у Мартена семь десятых секунды. Ноги Тарьея, конечно, не столь быстры, но он сделал серьезные запасы на стрельбище, которых ему хватило на шведский спринт.
А вот с ногами наших парней, похоже, совсем беда. Антон Бабиков с нолями проиграл две минуты. Это как? Кто это может объяснить? Катастрофа же. Максим Цветков – один штрафной круг и полторы минуты в минусе. Тоже не айс! Наша надежда и опора Антон Шипулин промахнулся один раз и на старте завтрашнего пасьюта будет отставать от Бе-младшего на одну минуту шесть секунд. Не штрафной же он круг бежал минуту с лишним. Масштаб бедствия оценить легко.
Да, мы помним, что имея примерно такое же отставание в предыдущей гонке преследования, Антон вел борьбу за серебро, но все же это какая-то сомнительная радость – бесконечно загонять себя в угол, а потом выпутываться из очередной передряги.
Вторым в российской команде сегодня финишировал Матвей Елисеев. Конечно, его последний выстрел – это как предательски сорвавшаяся с пера капля чернил на законченной работе. Не то чтоб он боролся за что-то глобальное – но как минимум это было бы красиво: идеально закончить работу на рубеже. Но он как будто подхватил синдром Шипулина и дрогнул в неподходящий момент. Тем не менее мы помним, что перед началом сезона старший тренер команды Рикко Гросс очень уж хвалил Матвея за стрельбу, которую он показывал в межсезонье. Вроде как она была несказанно хороша и быстра, особенно из положения стоя. Ждем, когда мы увидим во всей красе эти домашние заготовки.
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
2-й этап
Мужчины
Спринт, 10 км
|
|
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
0 (0+0)
|
1 (22.20,7)
|
24.18,4
|
2
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
0 (0+0)
|
2 (+15,3)
|
+12,1
|
3
|
Яков Фак (Словения)
|
0 (0+0)
|
5 (+28,3
|
+35,4
|
4
|
Симон Шемпп (Германия)
|
1 (0+1)
|
3 (+24,7)
|
+46,6
|
5
|
Хенрик Лабе-Лунд (Норвегия)
|
0 (0+0)
|
12 (+43,6)
|
+52,0
|
9
|
Антон Шипулин (Россия)
|
1 (1+0)
|
14 (+51,7)
|
+1.06,1
|
16
|
Тимофей Лапшин (Корея)
|
1 (0+1)
|
31 (+1.14,4)
|
+1.26,5
|
17
|
Матвей Елисеев (Россия)
|
1 (0+1)
|
33 (+1.15,5)
|
+1.27,9
|
20
|
Максим Цветков (Россия)
|
1 (0+1)
|
27 (+1.09,9)
|
+1.32,3
|
28
|
Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия)
|
1 (0+1)
|
49 (+1.33,2)
|
+1.48,1
|
29
|
Александр Логинов (Россия)
|
2 (1+1)
|
19 (+57,1)
|
+1.49,6
|
30
|
Антон Бабиков (Россия)
|
0 (0+0)
|
72 (+1.58,1)
|
+1.56,6
|
57
|
Евгений Гараничев (Россия)
|
3 (2+1)
|
45 (+1.29,4)
|
+2.37,8
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (с)
|
Шипулин
|
29 (+34,8)
|
5 (+49,9)
|
Елисеев
|
17 (+27,8)
|
18 (+1.09,1)
|
Цветков
|
4 (+12,4)
|
16 (+1.07,7)
|
Логинов
|
59 (+50,4)
|
34 (+1.39,0)
|
Бабиков
|
14 (+26,1)
|
23 (+1.14,6)
|
Гараничев
|
79 (+1.09,8)
|
57 (+2.10,2)