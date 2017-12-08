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Кажется, Фуркад серьезно попал. Не то чтоб по мишеням – все гораздо серьезнее. Кто вспомнит гонку, которую он проиграл, не промахнувшись ни разу? Вот сегодня такая и случилась. Йоханнес Бе одержал над Мартеном вторую победу в сезоне. Оба с нулями, но младший Бе был на 12 секунд быстрее на 10 километрах. Фантастика – не иначе.

Общий счет в дуэли братья Бе – Фуркад уже 3:1 в пользу норвежцев, которых тренирует теперь бывший тренер французского спортсмена Зигфрид Мазе. Натаскал-таки! Напомним, что феерит сейчас не только Йоханнес. Его старший брат Тарьей уже на первом этапе выиграл гонку впервые с 2013 года, выцарапав у Мартена семь десятых секунды. Ноги Тарьея, конечно, не столь быстры, но он сделал серьезные запасы на стрельбище, которых ему хватило на шведский спринт.

А вот с ногами наших парней, похоже, совсем беда. Антон Бабиков с нолями проиграл две минуты. Это как? Кто это может объяснить? Катастрофа же. Максим Цветков – один штрафной круг и полторы минуты в минусе. Тоже не айс! Наша надежда и опора Антон Шипулин промахнулся один раз и на старте завтрашнего пасьюта будет отставать от Бе-младшего на одну минуту шесть секунд. Не штрафной же он круг бежал минуту с лишним. Масштаб бедствия оценить легко.

Да, мы помним, что имея примерно такое же отставание в предыдущей гонке преследования, Антон вел борьбу за серебро, но все же это какая-то сомнительная радость – бесконечно загонять себя в угол, а потом выпутываться из очередной передряги.

Вторым в российской команде сегодня финишировал Матвей Елисеев. Конечно, его последний выстрел – это как предательски сорвавшаяся с пера капля чернил на законченной работе. Не то чтоб он боролся за что-то глобальное – но как минимум это было бы красиво: идеально закончить работу на рубеже. Но он как будто подхватил синдром Шипулина и дрогнул в неподходящий момент. Тем не менее мы помним, что перед началом сезона старший тренер команды Рикко Гросс очень уж хвалил Матвея за стрельбу, которую он показывал в межсезонье. Вроде как она была несказанно хороша и быстра, особенно из положения стоя. Ждем, когда мы увидим во всей красе эти домашние заготовки.

Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
2-й этап
Мужчины
Спринт, 10 км

 

 

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

0 (0+0)

1 (22.20,7)

24.18,4

2

Мартен Фуркад (Франция)

0 (0+0)

2 (+15,3)

+12,1

3

Яков Фак (Словения)

0 (0+0)

5 (+28,3

+35,4

4

Симон Шемпп (Германия)

1 (0+1)

3 (+24,7)

+46,6

5

Хенрик Лабе-Лунд (Норвегия)

0 (0+0)

12 (+43,6)

+52,0

9

Антон Шипулин (Россия)

1 (1+0)

14 (+51,7)

+1.06,1

16

Тимофей Лапшин (Корея)

1 (0+1)

31 (+1.14,4)

+1.26,5

17

Матвей Елисеев (Россия)

1 (0+1)

33 (+1.15,5)

+1.27,9

20

Максим Цветков (Россия)

1 (0+1)

27 (+1.09,9)

+1.32,3

28

Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия)

1 (0+1)

49 (+1.33,2)

+1.48,1

29

Александр Логинов (Россия)

2 (1+1)

19 (+57,1)

+1.49,6

30

Антон Бабиков (Россия)

0 (0+0)

72 (+1.58,1)

+1.56,6

57

Евгений Гараничев (Россия)

3 (2+1)

45 (+1.29,4)

+2.37,8

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (с)

Шипулин

29 (+34,8)

5 (+49,9)

Елисеев

17 (+27,8)

18 (+1.09,1)

Цветков

4 (+12,4)

16 (+1.07,7)

Логинов

59 (+50,4)

34 (+1.39,0)

Бабиков

14 (+26,1)

23 (+1.14,6)

Гараничев

79 (+1.09,8)

57 (+2.10,2)
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