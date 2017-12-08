Кажется, Фуркад серьезно попал. Не то чтоб по мишеням – все гораздо серьезнее. Кто вспомнит гонку, которую он проиграл, не промахнувшись ни разу? Вот сегодня такая и случилась. Йоханнес Бе одержал над Мартеном вторую победу в сезоне. Оба с нулями, но младший Бе был на 12 секунд быстрее на 10 километрах. Фантастика – не иначе.

Общий счет в дуэли братья Бе – Фуркад уже 3:1 в пользу норвежцев, которых тренирует теперь бывший тренер французского спортсмена Зигфрид Мазе. Натаскал-таки! Напомним, что феерит сейчас не только Йоханнес. Его старший брат Тарьей уже на первом этапе выиграл гонку впервые с 2013 года, выцарапав у Мартена семь десятых секунды. Ноги Тарьея, конечно, не столь быстры, но он сделал серьезные запасы на стрельбище, которых ему хватило на шведский спринт.

А вот с ногами наших парней, похоже, совсем беда. Антон Бабиков с нолями проиграл две минуты. Это как? Кто это может объяснить? Катастрофа же. Максим Цветков – один штрафной круг и полторы минуты в минусе. Тоже не айс! Наша надежда и опора Антон Шипулин промахнулся один раз и на старте завтрашнего пасьюта будет отставать от Бе-младшего на одну минуту шесть секунд. Не штрафной же он круг бежал минуту с лишним. Масштаб бедствия оценить легко.

Да, мы помним, что имея примерно такое же отставание в предыдущей гонке преследования, Антон вел борьбу за серебро, но все же это какая-то сомнительная радость – бесконечно загонять себя в угол, а потом выпутываться из очередной передряги.

Вторым в российской команде сегодня финишировал Матвей Елисеев. Конечно, его последний выстрел – это как предательски сорвавшаяся с пера капля чернил на законченной работе. Не то чтоб он боролся за что-то глобальное – но как минимум это было бы красиво: идеально закончить работу на рубеже. Но он как будто подхватил синдром Шипулина и дрогнул в неподходящий момент. Тем не менее мы помним, что перед началом сезона старший тренер команды Рикко Гросс очень уж хвалил Матвея за стрельбу, которую он показывал в межсезонье. Вроде как она была несказанно хороша и быстра, особенно из положения стоя. Ждем, когда мы увидим во всей красе эти домашние заготовки.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

2-й этап

Мужчины

Спринт, 10 км

Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 0 (0+0) 1 (22.20,7) 24.18,4 2 Мартен Фуркад (Франция) 0 (0+0) 2 (+15,3) +12,1 3 Яков Фак (Словения) 0 (0+0) 5 (+28,3 +35,4 4 Симон Шемпп (Германия) 1 (0+1) 3 (+24,7) +46,6 5 Хенрик Лабе-Лунд (Норвегия) 0 (0+0) 12 (+43,6) +52,0 9 Антон Шипулин (Россия) 1 (1+0) 14 (+51,7) +1.06,1 16 Тимофей Лапшин (Корея) 1 (0+1) 31 (+1.14,4) +1.26,5 17 Матвей Елисеев (Россия) 1 (0+1) 33 (+1.15,5) +1.27,9 20 Максим Цветков (Россия) 1 (0+1) 27 (+1.09,9) +1.32,3 28 Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) 1 (0+1) 49 (+1.33,2) +1.48,1 29 Александр Логинов (Россия) 2 (1+1) 19 (+57,1) +1.49,6 30 Антон Бабиков (Россия) 0 (0+0) 72 (+1.58,1) +1.56,6 57 Евгений Гараничев (Россия) 3 (2+1) 45 (+1.29,4) +2.37,8

Сборная России после огневых рубежей