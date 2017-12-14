В спринте уверенную победу одержала Анастасия Кузьмина – сестра Антона Шипулина, выступающая за Словакию. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова заняла 20-е место.

Уроженка Тюмени Кузьмина, после сочинской Олимпиады пропустившая два с лишним сезона, еще на прошлой неделе в Хохфильцене сотворила внушительный дубль: серебро в спринте и золото в гонке преследования. А сегодня и вовсе нокаутировала всех, сделав весомую заявку на уникальный олимпийский хет-трик в Пхенчхане – напомним, что и в Ванкувере-2010, и в Сочи-2014 она выигрывала именно спринтерские гонки. Похоже, Шипулину, в очередной раз пора брать пример с сестры…

После сплошных метелей на предыдущем, австрийском этапе, во Франции снега было не видать. Зато эта страна предложила биатлонисткам другую климатическую беду – дождь. Соответственно, трасса очень быстро превратилась в «кашу». Первые из ушедших на дистанцию россиянок – Татьяна Акимова (№2) и Екатерина Юрлова (№20) – стартовый круг преодолели в весьма внушительном темпе, но потом, увы, заметно сдали. А Юрлова еще и упала, потеряв из-за этого несколько дополнительных секунд.

Плюс обе допустили по промаху: Акимова – в конце второй стрельбы, Юрлова – в начале первой. В итоге их на финише разделили шесть секунд. В полутора с лишним минутах от победителя. Ну, а три остальные россиянки выступили столько скромно и на финише были столь далеко, что о них и сказать-то толком нечего. Оптимизм, зародившийся у нас в воскресенье, когда нашим женщинам совсем немного не хватило до пьедестала в эстафете, оказался, увы, преждевременным…

Зато какова Кузьмина! Она ушла на трассу 23-й и провела гонку идеально. Попала десять из десяти и показала лучший результат «ходом», опередив даже недавнюю лыжницу Дениз Херрманн из Германии! Все наши «ногами» проиграли «шипулинско-тюменской словачке» больше минуты. Что тут еще комментировать?

Под конец гонки интриги в ее сюжет добавила титулованная немка Лаура Дальмайер: стартовав 86-й из 94-х участниц, она показала не только чистую стрельбу, но и на удивление приличный «дождевой ход», завоевав в итоге серебряную медаль. До Кузьминой немке было все-таки далековато - но кто знает, каким получилось бы соотношение сил между ними, стартуй они с интервалом не в полчаса, а в несколько минут?

Финка Кайса Макарайнен сохранила первое место в общем зачете Кубка мира. Хотя уже в этот уик-энд ее лидерство подвергнется очень серьезным атакам. Со стороны Херрманн – и, конечно, Кузьминой. Наши? Ну, примерно то же самое, что и сегодня на лыжне. Балансируют в конце первой двадцатки.

В пятницу этап в Анси продолжится мужским спринтом, который тоже начнется в 16.15 по московскому времени. Дальше – субботние гонки преследования (две из пяти россиянок – Светлана Миронова и Виктория Сливко – туда, кстати, не попали) и воскресные масс-старты. Потом – перерыв до января, классическая связка из трех этапов Оберхоф-Рупольдинг-Антерсельва и, наконец, – Олимпиада.

Анси (Франция)

Кубок мира

3-й этап

​Женщины

Спринт 7,5 км

Стрельба Ход Финиш 1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0 (0+0) 1 (19.20,7) 20.59,6 2 Лаура Дальмайер (Германия) 0 (0+0) 5 (+20,5) +33,9 3 Вита Семеренко (Украина) 0 (0+0) 11 (+38,8) +41,4 4 Лиза Витоцци (Италия) 0 (0+0) 12 (+40,8) +50,0 5 Дениз Херрманн (Германия) 1 (0+1) 2 (+6,1) +50,6 14 Кайса Макарайнен (Финляндия) 2 (1+1) 7 (+22,3) +1.26,6 20 Екатерина Юрлова (Россия) 1 (1+0) 34 (+1.09,8) +1.38,8 22 Татьяна Акимова (Россия) 1 (0+1) 27 (+1.01,8) +1.44,4 46 Ирина Старых (Россия) 0 (0+0) 64 (+2.02,5) +2.16,4 62 Светлана Миронова (Россия) 3 (2+1) 37 (+1.13,6) +2.44,7 64 Виктория Сливко (Россия) 2 (0+2) 60 (+1.49,2) +2.50,0

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) Юрлова 27 (+30,7) 15 (+1.14,2) Акимова 4 (+9,8) 24 (+1.24,0) Старых 34 (+35,3) 31 (+1.33,7) Миронова 76 (+1.09,9) 71 (+2.17,4) Сливко 32 (+34.0) 66 (+2.09,5)

Общий зачет