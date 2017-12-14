Кузьмина собралась в Пхенчхан за золотым хет-триком
Во Франции стартовал третий этап Кубка мира.
В спринте уверенную победу одержала Анастасия Кузьмина – сестра Антона Шипулина, выступающая за Словакию. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова заняла 20-е место.
Уроженка Тюмени Кузьмина, после сочинской Олимпиады пропустившая два с лишним сезона, еще на прошлой неделе в Хохфильцене сотворила внушительный дубль: серебро в спринте и золото в гонке преследования. А сегодня и вовсе нокаутировала всех, сделав весомую заявку на уникальный олимпийский хет-трик в Пхенчхане – напомним, что и в Ванкувере-2010, и в Сочи-2014 она выигрывала именно спринтерские гонки. Похоже, Шипулину, в очередной раз пора брать пример с сестры…
После сплошных метелей на предыдущем, австрийском этапе, во Франции снега было не видать. Зато эта страна предложила биатлонисткам другую климатическую беду – дождь. Соответственно, трасса очень быстро превратилась в «кашу». Первые из ушедших на дистанцию россиянок – Татьяна Акимова (№2) и Екатерина Юрлова (№20) – стартовый круг преодолели в весьма внушительном темпе, но потом, увы, заметно сдали. А Юрлова еще и упала, потеряв из-за этого несколько дополнительных секунд.
Плюс обе допустили по промаху: Акимова – в конце второй стрельбы, Юрлова – в начале первой. В итоге их на финише разделили шесть секунд. В полутора с лишним минутах от победителя. Ну, а три остальные россиянки выступили столько скромно и на финише были столь далеко, что о них и сказать-то толком нечего. Оптимизм, зародившийся у нас в воскресенье, когда нашим женщинам совсем немного не хватило до пьедестала в эстафете, оказался, увы, преждевременным…
Зато какова Кузьмина! Она ушла на трассу 23-й и провела гонку идеально. Попала десять из десяти и показала лучший результат «ходом», опередив даже недавнюю лыжницу Дениз Херрманн из Германии! Все наши «ногами» проиграли «шипулинско-тюменской словачке» больше минуты. Что тут еще комментировать?
Под конец гонки интриги в ее сюжет добавила титулованная немка Лаура Дальмайер: стартовав 86-й из 94-х участниц, она показала не только чистую стрельбу, но и на удивление приличный «дождевой ход», завоевав в итоге серебряную медаль. До Кузьминой немке было все-таки далековато - но кто знает, каким получилось бы соотношение сил между ними, стартуй они с интервалом не в полчаса, а в несколько минут?
Финка Кайса Макарайнен сохранила первое место в общем зачете Кубка мира. Хотя уже в этот уик-энд ее лидерство подвергнется очень серьезным атакам. Со стороны Херрманн – и, конечно, Кузьминой. Наши? Ну, примерно то же самое, что и сегодня на лыжне. Балансируют в конце первой двадцатки.
В пятницу этап в Анси продолжится мужским спринтом, который тоже начнется в 16.15 по московскому времени. Дальше – субботние гонки преследования (две из пяти россиянок – Светлана Миронова и Виктория Сливко – туда, кстати, не попали) и воскресные масс-старты. Потом – перерыв до января, классическая связка из трех этапов Оберхоф-Рупольдинг-Антерсельва и, наконец, – Олимпиада.
Анси (Франция)
Кубок мира
3-й этап
Женщины
Спринт 7,5 км
|
|
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
0 (0+0)
|
1 (19.20,7)
|
20.59,6
|
2
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
0 (0+0)
|
5 (+20,5)
|
+33,9
|
3
|
Вита Семеренко (Украина)
|
0 (0+0)
|
11 (+38,8)
|
+41,4
|
4
|
Лиза Витоцци (Италия)
|
0 (0+0)
|
12 (+40,8)
|
+50,0
|
5
|
Дениз Херрманн (Германия)
|
1 (0+1)
|
2 (+6,1)
|
+50,6
|
14
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
2 (1+1)
|
7 (+22,3)
|
+1.26,6
|
20
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
1 (1+0)
|
34 (+1.09,8)
|
+1.38,8
|
22
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
1 (0+1)
|
27 (+1.01,8)
|
+1.44,4
|
46
|
Ирина Старых (Россия)
|
0 (0+0)
|
64 (+2.02,5)
|
+2.16,4
|
62
|
Светлана Миронова (Россия)
|
3 (2+1)
|
37 (+1.13,6)
|
+2.44,7
|
64
|
Виктория Сливко (Россия)
|
2 (0+2)
|
60 (+1.49,2)
|
+2.50,0
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (с)
|
Юрлова
|
27 (+30,7)
|
15 (+1.14,2)
|
Акимова
|
4 (+9,8)
|
24 (+1.24,0)
|
Старых
|
34 (+35,3)
|
31 (+1.33,7)
|
Миронова
|
76 (+1.09,9)
|
71 (+2.17,4)
|
Сливко
|
32 (+34.0)
|
66 (+2.09,5)
Общий зачет
|
1
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
223
|
2
|
Дениз Херрманн (Германия)
|
207
|
3
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
205
|
4
|
Жюстин Бреза (Франция)
|
193
|
14
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
135
|
17
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
124
|
23
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
95