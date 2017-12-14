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В спринте уверенную победу одержала Анастасия Кузьмина – сестра Антона Шипулина, выступающая за Словакию. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова заняла 20-е место.

Уроженка Тюмени Кузьмина, после сочинской Олимпиады пропустившая два с лишним сезона, еще на прошлой неделе в Хохфильцене сотворила внушительный дубль: серебро в спринте и золото в гонке преследования. А сегодня и вовсе нокаутировала всех, сделав весомую заявку на уникальный олимпийский хет-трик в Пхенчхане – напомним, что и в Ванкувере-2010, и в Сочи-2014 она выигрывала именно спринтерские гонки. Похоже, Шипулину, в очередной раз пора брать пример с сестры…

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Анфиса Резцова: Выступая за Словакию, Настя Кузьмина не испытывает давления

После сплошных метелей на предыдущем, австрийском этапе, во Франции снега было не видать. Зато эта страна предложила биатлонисткам другую климатическую беду – дождь. Соответственно, трасса очень быстро превратилась в «кашу». Первые из ушедших на дистанцию россиянок – Татьяна Акимова (№2) и Екатерина Юрлова (№20) – стартовый круг преодолели в весьма внушительном темпе, но потом, увы, заметно сдали. А Юрлова еще и упала, потеряв из-за этого несколько дополнительных секунд.

Плюс обе допустили по промаху: Акимова – в конце второй стрельбы, Юрлова – в начале первой. В итоге их на финише разделили шесть секунд. В полутора с лишним минутах от победителя. Ну, а три остальные россиянки выступили столько скромно и на финише были столь далеко, что о них и сказать-то толком нечего. Оптимизм, зародившийся у нас в воскресенье, когда нашим женщинам совсем немного не хватило до пьедестала в эстафете, оказался, увы, преждевременным…

Зато какова Кузьмина! Она ушла на трассу 23-й и провела гонку идеально. Попала десять из десяти и показала лучший результат «ходом», опередив даже недавнюю лыжницу Дениз Херрманн из Германии! Все наши «ногами» проиграли «шипулинско-тюменской словачке» больше минуты. Что тут еще комментировать?

Под конец гонки интриги в ее сюжет добавила титулованная немка Лаура Дальмайер: стартовав 86-й из 94-х участниц, она показала не только чистую стрельбу, но и на удивление приличный «дождевой ход», завоевав в итоге серебряную медаль. До Кузьминой немке было все-таки далековато - но кто знает, каким получилось бы соотношение сил между ними, стартуй они с интервалом не в полчаса, а в несколько минут?

Финка Кайса Макарайнен сохранила первое место в общем зачете Кубка мира. Хотя уже в этот уик-энд ее лидерство подвергнется очень серьезным атакам. Со стороны Херрманн – и, конечно, Кузьминой. Наши? Ну, примерно то же самое, что и сегодня на лыжне. Балансируют в конце первой двадцатки.

В пятницу этап в Анси продолжится мужским спринтом, который тоже начнется в 16.15 по московскому времени. Дальше – субботние гонки преследования (две из пяти россиянок – Светлана Миронова и Виктория Сливко – туда, кстати, не попали) и воскресные масс-старты. Потом – перерыв до января, классическая связка из трех этапов Оберхоф-Рупольдинг-Антерсельва и, наконец, – Олимпиада.

Анси (Франция)
Кубок мира
3-й этап
​Женщины
Спринт 7,5 км

 

 

Стрельба

Ход

Финиш

1

Анастасия Кузьмина (Словакия)

0 (0+0)

1 (19.20,7)

20.59,6

2

Лаура Дальмайер (Германия)

0 (0+0)

5 (+20,5)

+33,9

3

Вита Семеренко (Украина)

0 (0+0)

11 (+38,8)

+41,4

4

Лиза Витоцци (Италия)

0 (0+0)

12 (+40,8)

+50,0

5

Дениз Херрманн (Германия)

1 (0+1)

2 (+6,1)

+50,6

14

Кайса Макарайнен (Финляндия)

2 (1+1)

7 (+22,3)

+1.26,6

20

Екатерина Юрлова (Россия)

1 (1+0)

34 (+1.09,8)

+1.38,8

22

Татьяна Акимова (Россия)

1 (0+1)

27 (+1.01,8)

+1.44,4

46

Ирина Старых (Россия)

0 (0+0)

64 (+2.02,5)

+2.16,4

62

Светлана Миронова (Россия)

3 (2+1)

37 (+1.13,6)

+2.44,7

64

Виктория Сливко (Россия)

2 (0+2)

60 (+1.49,2)

+2.50,0

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (с)

Юрлова

27 (+30,7)

15 (+1.14,2)

Акимова

4 (+9,8)

24 (+1.24,0)

Старых

34 (+35,3)

31 (+1.33,7)

Миронова

76 (+1.09,9)

71 (+2.17,4)

Сливко

32 (+34.0)

66 (+2.09,5)

Общий зачет

1

Кайса Макарайнен (Финляндия)

223

2

Дениз Херрманн (Германия)

207

3

Анастасия Кузьмина (Словакия)

205

4

Жюстин Бреза (Франция)

193

14

Дарья Домрачева (Белоруссия)

135

17

Екатерина Юрлова (Россия)

124

23

Татьяна Акимова (Россия)

95
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