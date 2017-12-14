«ХОЧУ УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ТРЕНЕРОВ»

– Стартовал уже третий этап, но результаты наших биатлонистов не улучшаются. По итогам сегодняшнего женского спринта Екатерина Юрлова – 20-я, Татьяна Акимова – 22-я. Что происходит?

– Я даже не знаю, как это комментировать. Мне бы хотелось услышать хотя бы одну из причин таких результатов. Вот Дмитрий Губерниев будет делать передачу, хочу там послушать Александра Тихонова, других экспертов, кого-нибудь из тренеров, потому что я вообще не слышала, что вообще о наших проблемах говорят.

– В том-то и дело, что ничего не говорят.

– Вот поэтому я и не знаю, как комментировать такие результаты. Если слушать интервью девчонок, то сегодня, например, кому-то дождик помешал, хотя у других было хорошее скольжение в тех же условиях. Настя Кузьмина выигрывает и хвалит сервисеров, а нам все чего-то не хватает.

– Взять, например, Ирину Старых, которая неплохо выглядела на своем этапе в эстафете. Сегодня у нее ноль промахов, но две с лишним минуты отставания. Это так форма гуляет или лыжи подвели?

– У нее были какие-то проблемы со здоровьем, она лечилась, не выступала на первом этапе. Может быть, она еще не совсем в кондициях. Точно не знаю. Могу сказать, что все это очень обидно, мы уже в пасьют не входим.

– Что можете сказать о Светлане Мироновой? У нее вроде бы хорошая скорость, но со стрельбой есть проблемы.

– Светлана испытывала сложности в стрельбе еще до того, как попала в сборную, но этому есть объяснение, ведь она пришла из лыж. Сейчас обиднее всего, что сейчас она теряет свой ход! Эта девочка вроде меня, ворвалась в биатлон из лыжного спорта за счет своих скоростных качеств. И сейчас в национальной команде должны работать над ее стрелковой подготовкой. А так получается, что и в стрельбе плюсов нет, и ходом она сбавила. Я даже не знаю, по какой методике с ней работают.

– Допускаете, что это тренерская проблема?

– До сборной она работала с великолепным специалистом по стрелковой подготовке – Шашиловым Михаилом Викторовичем. Сейчас, когда она попала в команду, тяжело предположить, что пошло не так: то ли она не понимает требования тренеров, то ли они неправильно преподносят ей объясняют, над чем надо работать и что исправлять. Но ход-то она не должна терять! Вот у немецкой команды есть Дениз Херманн, которая тоже пришла из лыж. Да, она не совсем стабильно стреляет, но свой главный козырь – скорость она не теряет и это позволяет ей бороться за призовые места.

«Я БЫ ВСЕХ ОТПРАВИЛА В ИЖЕВСК»

– Анастасия Кузьмина выиграла уже вторую гонку в этом сезоне. В чем секрет ее успеха?

– Талантливый человек талантлив во всем. Она родила второго ребенка и опять набрала форму. Я думаю, что одна из причин ее таких ровных выступлений – это психологическая уравновешенность. Настя выступает за Словакию – там нет такого давления и большой конкуренции в команде. У нас же все между собой конкурируют, поэтому нет такого спокойствия у спортсменок.

Если посмотреть на результаты, то мы видим, что наши девочки, которые уезжают выступать за другие страны, там чувствуют себя лучше, спокойнее и увереннее. Я всегда говорила, что в команде всегда нужен хороший психолог, который помогал бы настраивать на гонки. В разговоре один на один со спортсменом он мог бы выявлять какие-то недоработки, которые можно было бы потом устранить.

– Нам-то после таких результатов пора паниковать?

– Я думаю, не стоит. Все-таки впереди новогодний сбор, на котором тренеры подведут итог по трем этапам Кубка мира. Полагаю, что будет проведена плотная работа, и на следующих этапах результаты будут гораздо лучше.

– А кого нам в таком случае брать на Олимпиаду? Результата не показывает никто.

– Руководство Союза биатлонистов России (СБР) озвучило, что поедут те, кто будет занимать место в топ-15 Кубка мира. Вот мы и ждем, кто из них сможет забраться на эти позиции.

Я считаю, что всех надо отправить на «Ижевскую винтовку», чтобы получить понятную картину: кто на что готов, как девчонки будут выглядеть на фоне друг друга. По трем этапам КМ тяжело делать выводы, потому что кто-то бежал одну гонку, кто-то пропускал неделю и т.д. В Ижевске они поварятся в общем котле. Туда надо подтянуть девчонок с Кубка IBU, которых мы не видели на Кубке мира. Из кого мы будем выбирать состав после Нового года?

– Хороший вопрос.

– Нас опять будут уверять, что сбор получился хорошим, мы опять готовы рубиться. Я в свое время попала на Олимпиаду через «Ижевскую винтовку». Это чемпионат своей страны, мы должны там пробежать, а дальше состав определялся на усмотрение тренеров. Я считаю, что хотя бы по одной гонке в Ижевске надо всем пробежать.