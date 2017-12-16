У сборной России первая медаль на Кубке мира! Ее выиграл Антон Шипулин в борьбе с Александром Логиновым.

В середине гонки Шипулин ворвался, наконец, в тройку и стал преследовать фантастического Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, померкшего на фоне норвежца. На старте пасьюта отставание Шипулина от третьего места было 20-секундным, но благодаря точной стрельбе и уверенному ходу, россиянин догнал и обогнал Гигонна и Шемппа.

Бесспорно лидировал в это время Йоханнес Бе. Как правило, когда он уходил с рубежа, Фуркад только подъезжал к своему коврику. И на третьей стрельбе железные нервы Фуркада все-таки дрогнули. Он промахнулся, в то время как результат Йоханнеса был безупречным – 15 из 15. Шипулин справился с первой стойкой, и теперь их с Фуркадом разделяли всего шесть секунд.

Радовало и прорыв Александра Логинова. С 18-го места он прорвался в пятерку, даже несмотря на один штрафной круг.

Четвертая стрельба. О, боже, что творит Йоханнес Бе! Это же волшебство, ребята. Еще пять из пяти – и он точно выиграет сегодня!

А кто будет вторым? Фуркад? Шипулин? Фуркад стреляет первым и… не справляется с пятым выстрелом.

Антон, ну! И Шипулин промахивается тоже. Уходит на последний круг третьим. А четвертым – Александр Логинов, оставивший позади себя и Шемппа, и Дестье.

Ну что – медаль? Да, вот только Шипулин ли ее завоюет? За 700 метров до финиша их с Логиновым разделяли пять всего лишь секунд! Потом растаяли и эти пять. На последнем подъеме Логинов рванул так, что на финишной прямой они сравнялись. И все-таки Шипулин! Он выиграл у Логинова всего лишь две десятых секунды.

Ну наконец-то – медаль! Первая за 18 гонок в этом Кубке мира.

Прорвало? Что будет на завтрашнем масс-старте, где отставания у наших парней не будет? Ждем продолжения банкета.

Тем более что Логинов показал вторую скорость дня, а после гонки заметил, что он еще может прибавить в плане физики. И даже Шипулин признал, что Логинов был сильнее.

«На последнем круге я думал: «Вот она цена ошибки. Если б я не промахнулся, ушел бы вторым, а сейчас только третье место, да и за него придется сражаться». Я видел, как Саша меня сжирает, но смог дотерпеть. Вчера в день рождения сына я не смог выиграть медаль, но теперь получилось – будет ему от меня маленькая погремушечка».

А когда спортсменов награждали, произошло еще одно хорошее событие – Логинов и Фуркад наконец-то пожали друг другу руки.

Кубок мира

3-й этап. Анси (Франция)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (-21,0) 0 (0+0+0+0) 13 (+38,7) 32.52,7 2 Мартен Фуркад (Франция) 2 (+21,0) 2 (0+0+1+1) 3 (+16,1) +1.01,4 3 Антон Шипулин (Россия) 6 (+55,0) 1 (0+0+0+1) 10 (+37,1) +1.10,5 4 Александр Логинов (Россия) 18 (+1.21,0) 1 (0+1+0+0) 2 (+6,0) +1.10,7 5 Симон Шемпп (Германия) 4 (+42,0) 2 (0+0+2+0) 11 (+37,2) +1.32,3 13 Яков Фак (Словения) 13 (+1.10,0) 3 (1+0+1+1) 5 (+20,1) +12.13,1 23 Антон Бабиков (Россия) 15 (+1.12,7) 4 (0+0+2+2) 20 (+53,0) +3.01,2 24 Евгений Гараничев (Россия) 19 (+1.28,0) 3 (0+1+1+1) 22 (+54,4) +3.01,5 25 Матвей Елисеев (Россия) 20 (+1.29,0) 3 (1+0+1+1) 29 (+1.03,1) +3.02,6 31 Тимофей Лапшин (Корея) 8 (+1.05,0) 3 (0+2+0+1) 47 (+1.47,9) +3.12,2

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Шипулин 5 (+56,4) 3 (+52,6) 3 (+1.07,1) 3 (+1.33,6) Логинов 10 (+1.23,5) 12 (+1.46,7) 5 (+1.47,5) 4 (+1.45,2) Бабиков 8 (+1.21,2) 6 (+1.22,0) 17 (+2.23,4) 25 (+3.16,4) Гараничев 14 (+1.35,5) 26 (+2.08,6) 27 (+2.45,3) 28 (+3.21,6) Елисеев 30 (+2.00,6) 22 (+2.03,8) 25 (+2.39,6) 27 (+3.20,9)

Общий зачет