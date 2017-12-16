Медаль! У Шипулина! Наконец-то! И Логинов в двух десятых секунды от пьедестала
У сборной России первая медаль на Кубке мира! Ее выиграл Антон Шипулин в борьбе с Александром Логиновым.
В середине гонки Шипулин ворвался, наконец, в тройку и стал преследовать фантастического Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, померкшего на фоне норвежца. На старте пасьюта отставание Шипулина от третьего места было 20-секундным, но благодаря точной стрельбе и уверенному ходу, россиянин догнал и обогнал Гигонна и Шемппа.
Бесспорно лидировал в это время Йоханнес Бе. Как правило, когда он уходил с рубежа, Фуркад только подъезжал к своему коврику. И на третьей стрельбе железные нервы Фуркада все-таки дрогнули. Он промахнулся, в то время как результат Йоханнеса был безупречным – 15 из 15. Шипулин справился с первой стойкой, и теперь их с Фуркадом разделяли всего шесть секунд.
Радовало и прорыв Александра Логинова. С 18-го места он прорвался в пятерку, даже несмотря на один штрафной круг.
Четвертая стрельба. О, боже, что творит Йоханнес Бе! Это же волшебство, ребята. Еще пять из пяти – и он точно выиграет сегодня!
А кто будет вторым? Фуркад? Шипулин? Фуркад стреляет первым и… не справляется с пятым выстрелом.
Антон, ну! И Шипулин промахивается тоже. Уходит на последний круг третьим. А четвертым – Александр Логинов, оставивший позади себя и Шемппа, и Дестье.
Ну что – медаль? Да, вот только Шипулин ли ее завоюет? За 700 метров до финиша их с Логиновым разделяли пять всего лишь секунд! Потом растаяли и эти пять. На последнем подъеме Логинов рванул так, что на финишной прямой они сравнялись. И все-таки Шипулин! Он выиграл у Логинова всего лишь две десятых секунды.
Ну наконец-то – медаль! Первая за 18 гонок в этом Кубке мира.
Прорвало? Что будет на завтрашнем масс-старте, где отставания у наших парней не будет? Ждем продолжения банкета.
Тем более что Логинов показал вторую скорость дня, а после гонки заметил, что он еще может прибавить в плане физики. И даже Шипулин признал, что Логинов был сильнее.
«На последнем круге я думал: «Вот она цена ошибки. Если б я не промахнулся, ушел бы вторым, а сейчас только третье место, да и за него придется сражаться». Я видел, как Саша меня сжирает, но смог дотерпеть. Вчера в день рождения сына я не смог выиграть медаль, но теперь получилось – будет ему от меня маленькая погремушечка».
А когда спортсменов награждали, произошло еще одно хорошее событие – Логинов и Фуркад наконец-то пожали друг другу руки.
Кубок мира
3-й этап. Анси (Франция)
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
|
|
|
Старт
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
1 (-21,0)
|
0 (0+0+0+0)
|
13 (+38,7)
|
32.52,7
|
2
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
2 (+21,0)
|
2 (0+0+1+1)
|
3 (+16,1)
|
+1.01,4
|
3
|
Антон Шипулин (Россия)
|
6 (+55,0)
|
1 (0+0+0+1)
|
10 (+37,1)
|
+1.10,5
|
4
|
Александр Логинов (Россия)
|
18 (+1.21,0)
|
1 (0+1+0+0)
|
2 (+6,0)
|
+1.10,7
|
5
|
Симон Шемпп (Германия)
|
4 (+42,0)
|
2 (0+0+2+0)
|
11 (+37,2)
|
+1.32,3
|
13
|
Яков Фак (Словения)
|
13 (+1.10,0)
|
3 (1+0+1+1)
|
5 (+20,1)
|
+12.13,1
|
23
|
Антон Бабиков (Россия)
|
15 (+1.12,7)
|
4 (0+0+2+2)
|
20 (+53,0)
|
+3.01,2
|
24
|
Евгений Гараничев (Россия)
|
19 (+1.28,0)
|
3 (0+1+1+1)
|
22 (+54,4)
|
+3.01,5
|
25
|
Матвей Елисеев (Россия)
|
20 (+1.29,0)
|
3 (1+0+1+1)
|
29 (+1.03,1)
|
+3.02,6
|
31
|
Тимофей Лапшин (Корея)
|
8 (+1.05,0)
|
3 (0+2+0+1)
|
47 (+1.47,9)
|
+3.12,2
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Шипулин
|
5 (+56,4)
|
3 (+52,6)
|
3 (+1.07,1)
|
3 (+1.33,6)
|
Логинов
|
10 (+1.23,5)
|
12 (+1.46,7)
|
5 (+1.47,5)
|
4 (+1.45,2)
|
Бабиков
|
8 (+1.21,2)
|
6 (+1.22,0)
|
17 (+2.23,4)
|
25 (+3.16,4)
|
Гараничев
|
14 (+1.35,5)
|
26 (+2.08,6)
|
27 (+2.45,3)
|
28 (+3.21,6)
|
Елисеев
|
30 (+2.00,6)
|
22 (+2.03,8)
|
25 (+2.39,6)
|
27 (+3.20,9)
Общий зачет
|
1
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
372
|
2
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
358
|
3
|
Яков Фак (Словения)
|
272
|
4
|
Симон Шемпп (Германия)
|
259
|
5
|
Антон Шипулин (Россия)
|
226
|
16
|
Антон Бабиков (Россия)
|
147
|
18
|
Александр Логинов (Россия)
|
130
|
23
|
Максим Цветков (Россия)
|
103
|
24
|
Матвей Елисеев (Россия)
|
100