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В середине гонки Шипулин ворвался, наконец, в тройку и стал преследовать фантастического Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, померкшего на фоне норвежца. На старте пасьюта отставание Шипулина от третьего места было 20-секундным, но благодаря точной стрельбе и уверенному ходу, россиянин догнал и обогнал Гигонна и Шемппа.

Бесспорно лидировал в это время Йоханнес Бе. Как правило, когда он уходил с рубежа, Фуркад только подъезжал к своему коврику. И на третьей стрельбе железные нервы Фуркада все-таки дрогнули. Он промахнулся, в то время как результат Йоханнеса был безупречным – 15 из 15. Шипулин справился с первой стойкой, и теперь их с Фуркадом разделяли всего шесть секунд.

Радовало и прорыв Александра Логинова. С 18-го места он прорвался в пятерку, даже несмотря на один штрафной круг.

Четвертая стрельба. О, боже, что творит Йоханнес Бе! Это же волшебство, ребята. Еще пять из пяти – и он точно выиграет сегодня!

А кто будет вторым? Фуркад? Шипулин? Фуркад стреляет первым и… не справляется с пятым выстрелом.

Антон, ну! И Шипулин промахивается тоже. Уходит на последний круг третьим. А четвертым – Александр Логинов, оставивший позади себя и Шемппа, и Дестье.

Ну что – медаль? Да, вот только Шипулин ли ее завоюет? За 700 метров до финиша их с Логиновым разделяли пять всего лишь секунд! Потом растаяли и эти пять. На последнем подъеме Логинов рванул так, что на финишной прямой они сравнялись. И все-таки Шипулин! Он выиграл у Логинова всего лишь две десятых секунды.

Ну наконец-то – медаль! Первая за 18 гонок в этом Кубке мира.

Прорвало? Что будет на завтрашнем масс-старте, где отставания у наших парней не будет? Ждем продолжения банкета.

Тем более что Логинов показал вторую скорость дня, а после гонки заметил, что он еще может прибавить в плане физики. И даже Шипулин признал, что Логинов был сильнее.

«На последнем круге я думал: «Вот она цена ошибки. Если б я не промахнулся, ушел бы вторым, а сейчас только третье место, да и за него придется сражаться». Я видел, как Саша меня сжирает, но смог дотерпеть. Вчера в день рождения сына я не смог выиграть медаль, но теперь получилось – будет ему от меня маленькая погремушечка».

А когда спортсменов награждали, произошло еще одно хорошее событие – Логинов и Фуркад наконец-то пожали друг другу руки.

Кубок мира

3-й этап. Анси (Франция)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

 

 

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (-21,0)

0 (0+0+0+0)

13 (+38,7)

32.52,7

2

Мартен Фуркад (Франция)

2 (+21,0)

2 (0+0+1+1)

3 (+16,1)

+1.01,4

3

Антон Шипулин (Россия)

6 (+55,0)

1 (0+0+0+1)

10 (+37,1)

+1.10,5

4

Александр Логинов (Россия)

18 (+1.21,0)

1 (0+1+0+0)

2 (+6,0)

+1.10,7

5

Симон Шемпп (Германия)

4 (+42,0)

2 (0+0+2+0)

11 (+37,2)

+1.32,3

13

Яков Фак (Словения)

13 (+1.10,0)

3 (1+0+1+1)

5 (+20,1)

+12.13,1

23

Антон Бабиков (Россия)

15 (+1.12,7)

4 (0+0+2+2)

20 (+53,0)

+3.01,2

24

Евгений Гараничев (Россия)

19 (+1.28,0)

3 (0+1+1+1)

22 (+54,4)

+3.01,5

25

Матвей Елисеев (Россия)

20 (+1.29,0)

3 (1+0+1+1)

29 (+1.03,1)

+3.02,6

31

Тимофей Лапшин (Корея)

8 (+1.05,0)

3 (0+2+0+1)

47 (+1.47,9)

+3.12,2

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Шипулин

5 (+56,4)

3 (+52,6)

3 (+1.07,1)

3 (+1.33,6)

Логинов

10 (+1.23,5)

12 (+1.46,7)

5 (+1.47,5)

4 (+1.45,2)

Бабиков

8 (+1.21,2)

6 (+1.22,0)

17 (+2.23,4)

25 (+3.16,4)

Гараничев

14 (+1.35,5)

26 (+2.08,6)

27 (+2.45,3)

28 (+3.21,6)

Елисеев

30 (+2.00,6)

22 (+2.03,8)

25 (+2.39,6)

27 (+3.20,9)

Общий зачет

1

Мартен Фуркад (Франция)

372

2

Йоханнес Бе (Норвегия)

358

3

Яков Фак (Словения)

272

4

Симон Шемпп (Германия)

259

5

Антон Шипулин (Россия)

226

16

Антон Бабиков (Россия)

147

18

Александр Логинов (Россия)

130

23

Максим Цветков (Россия)

103

24

Матвей Елисеев (Россия)

 100
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