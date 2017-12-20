По завершении трех этапов Кубка мира мы попросили ответить на три ключевых вопроса наших экспертов – двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева и чемпиона мира Дмитрия Ярошенко.

1. После трех этапов у сборной России лишь одна бронзовая медаль. Это провал?

Дмитрий Васильев: – Провал – это очень громкое слово. Все зависит от того, к чему мы готовимся. Если мы готовимся к главному старту – Олимпиаде, то результаты этапов Кубка мира до главного старта не очень важны. И что значит, провал? Да, у нас лишь одна медаль. Но если б Юрлова допустила бы на один промах меньше, была бы на пьедестале. Промахнись на один раз меньше Шипулин в предыдущей гонке преследования – вот вам еще один пьедестал.

Немного там не доработали, немного здесь – есть такое, никто с этим не спорит. Но это не провал. Провал – это постоянные 20-е места. Не вижу никакой катастрофы, еще есть время что-то поправить. Декабрь – втягивающий месяц. И то, что наши спортсмены понемногу разгоняются, это факт.

Дмитрий Ярошенко: – Это не провал, это недобор. Была возможность выступить поярче, особенно у ребят в эстафете. Тренеры говорили, что команда вплоть до начала первого этапа находилась под нагрузками и это было запланировано. Тогда это точно не провал. Во всяком случае, я очень надеюсь, что все обстоит именно так.

2. Получается, мы пожертвовали первыми этапами ради Олимпиады?

Д. В.: – Не все у нас получается, этого никто не отрицает, но я не согласен с термином – провал. И я не вижу оснований для паники. Но это в основном касается мужчин. Что касается наших женщин, здесь изначально на что-то рассчитывать не приходилось, разве что, кроме Юрловой. Она с каждым этапом выглядит все лучше.

Д. Я.: – Из той информации, что мы располагаем, это логически вытекает. Я имею в виду те самые нагрузки, о которых мы говорили выше. Но я хочу привести слова Виктора Майгурова, который сказал: «Мы действительно надеемся, что если сейчас проигрываем по две минуты, то на Олимпиаде будем всех обыгрывать?» Не могу ни согласиться с таким уважаемым специалистом, как Виктор. У меня тоже есть такое опасение, что нынешнее отставание в Пхенчхане будет трудно отыграть.

И как бы не получилось так, я пока рассуждают чисто гипотетически, что после плохих результатов в январе, наше руководство заявит: «Из солидарности с другими нашими спортсменами мы не поедем в Пхенчхан, потому что выступление под нейтральным флагом унижает наше достоинство». Очень не хотелось бы это услышать.

3. Другие команды берут медали на этапах Кубка мира, несмотря на год Олимпиады. Почему?

Д. В.: – Что касается других команд, давайте уберем Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, они явно ушли вперед, все остальные примерно одинаково выступают. И вспомните, как Бе четыре года назад перед Олимпиадой в Сочи тоже на первых этапах все брал, а на Олимпиаде его не было видно.

Д. Я.: – Берут, и не только Бе и Фуркад. Выигрывают медали французские девушки, белорусские, немки неплохо выступают, словенцы, как мужчины, так и женщины. Почему? У каждой команды свои методы подготовки. Видимо, рассчитывают и к Олимпиаде выйти на пик. Что касается наших, могу только повторить слова Майгурова про двухминутное отставание.