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По завершении трех этапов Кубка мира мы попросили ответить на три ключевых вопроса наших экспертов – двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева и чемпиона мира Дмитрия Ярошенко.

1. После трех этапов у сборной России лишь одна бронзовая медаль. Это провал?

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Включилась и выключилась. Юрлова была близка к подиуму. Что же ей помешало?

Дмитрий Васильев: – Провал – это очень громкое слово. Все зависит от того, к чему мы готовимся. Если мы готовимся к главному старту – Олимпиаде, то результаты этапов Кубка мира до главного старта не очень важны. И что значит, провал? Да, у нас лишь одна медаль. Но если б Юрлова допустила бы на один промах меньше, была бы на пьедестале. Промахнись на один раз меньше Шипулин в предыдущей гонке преследования – вот вам еще один пьедестал.

Немного там не доработали, немного здесь – есть такое, никто с этим не спорит. Но это не провал. Провал – это постоянные 20-е места. Не вижу никакой катастрофы, еще есть время что-то поправить. Декабрь – втягивающий месяц. И то, что наши спортсмены понемногу разгоняются, это факт.

Дмитрий Ярошенко: – Это не провал, это недобор. Была возможность выступить поярче, особенно у ребят в эстафете. Тренеры говорили, что команда вплоть до начала первого этапа находилась под нагрузками и это было запланировано. Тогда это точно не провал. Во всяком случае, я очень надеюсь, что все обстоит именно так.

2. Получается, мы пожертвовали первыми этапами ради Олимпиады?

Д. В.: – Не все у нас получается, этого никто не отрицает, но я не согласен с термином – провал. И я не вижу оснований для паники. Но это в основном касается мужчин. Что касается наших женщин, здесь изначально на что-то рассчитывать не приходилось, разве что, кроме Юрловой. Она с каждым этапом выглядит все лучше.

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Шипулин догоняет самого себя-2016. Осталось 10 секунд

Д. Я.: – Из той информации, что мы располагаем, это логически вытекает. Я имею в виду те самые нагрузки, о которых мы говорили выше. Но я хочу привести слова Виктора Майгурова, который сказал: «Мы действительно надеемся, что если сейчас проигрываем по две минуты, то на Олимпиаде будем всех обыгрывать?» Не могу ни согласиться с таким уважаемым специалистом, как Виктор. У меня тоже есть такое опасение, что нынешнее отставание в Пхенчхане будет трудно отыграть.

И как бы не получилось так, я пока рассуждают чисто гипотетически, что после плохих результатов в январе, наше руководство заявит: «Из солидарности с другими нашими спортсменами мы не поедем в Пхенчхан, потому что выступление под нейтральным флагом унижает наше достоинство». Очень не хотелось бы это услышать.

3. Другие команды берут медали на этапах Кубка мира, несмотря на год Олимпиады. Почему?

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Ольга Зайцева: Поначалу я была за бойкот…

Д. В.: – Что касается других команд, давайте уберем Йоханнеса Бе и Мартена Фуркада, они явно ушли вперед, все остальные примерно одинаково выступают. И вспомните, как Бе четыре года назад перед Олимпиадой в Сочи тоже на первых этапах все брал, а на Олимпиаде его не было видно.

Д. Я.: – Берут, и не только Бе и Фуркад. Выигрывают медали французские девушки, белорусские, немки неплохо выступают, словенцы, как мужчины, так и женщины. Почему? У каждой команды свои методы подготовки. Видимо, рассчитывают и к Олимпиаде выйти на пик. Что касается наших, могу только повторить слова Майгурова про двухминутное отставание.

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