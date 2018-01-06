Мне все сильнее жаль тех, кто продолжает тратить драгоценные часы досуга на просмотр биатлона ради переживаний за наших. Господа, вы рискуете превратиться в хронических мазохистов! Если уж неодолимо тянет к лыжестрелковой тематике, давно пора ограничиться жизнерадостными программами Дмитрия Губерниева. Ибо он подобен Ивану Урганту – не важно, что говорит; главное, заряжает настроением. Губерниев – одно, а гонки в транскрипции (от глагола «скрипеть») российских мучеников лыжни и стрельбища – нечто противоположное.

Если бы в биатлонной природе не существовало Анастасии Кузьминой, уже двукратной олимпийской чемпионки в спринте, столь разительный пример следовало бы выдумать! В назидание нашему псевдопрофессиональному биатлонному сообществу. И для разоблачения оного.

В текущем цикле Кубка мира на счету Кузьминой (в девичестве Шипулиной) уже четыре золота и два серебра. А ей, на секундочку, 33 года. И никогда раньше Анастасия столь массированных успехов не достигала. В чем секрет ее нынешней феноменальности? Он раскрывается элементарно. Два года отдохнула от спорта высших достижений, пожила другой жизнью. А вернувшись в соревнования, с новой остротой почуяла их, высших достижений, знакомый и сладостный аромат. Ах, как же это вкусно – замахнуться на историческое звание триумфатора трех зимних Игр кряду!

И, как бы у Анастасии ни сложилось в Пхенчхане, перед нами пример великолепной и счастливой спортивной карьеры. Ее не истязали тренировочными нагрузками (да и кому это делать в небиатлонной Словакии?). Не обязывали выполнять медальный план. Она, выходя на старты, просто ловила свой миг удачи. С ни чем не замутненным спортивным азартом.

Вот интересно, есть ли у Насти и Антона Шипулиных свой спортивный гамбургский счет? Выясняли ли они меж собой, кто из них талантливее? В юниорах-то даровитостью сверкнули оба. Причем Антону в двух кряду победных гонках на чемпионате мира для молодняка удалось, было такое дело, пройти чисто шесть огневых рубежей кряду. Что во взрослой карьере, пожалуй, не получилось больше ни разу…

По сезонным рейтингам Антон предстает биатлонистом более крепким, чем его старшая сестра. Он в последние годы прописался в первой тройке итогового зачета, она выше шестого-седьмого места не поднималась.

Одни гены. Примерно схожие биатлонные качества – достойный лыжный ход и не самая надежная стрельба. Вот только сестра, предоставленная в спорте самой себе, сберегла и развила чутье на успех. А брат, скованный в сборной России кандалами коллективных правил и рабочих порядков, свои шансы в личных гонках хронически упускает. И выглядит в гонке все более уныло. Хоть и на три года моложе Насти.

И ведь такой контраст не только между Анастасией и Антоном. Посмотрите для сравнения, как соревнуются российские конькобежцы или лыжники. Результат даже не так важен, главное – в них жив соревновательный дух! А биатлонисты сборной России – что каторжане, цепью прикованные к постылому занятию. Они, за редчайшим исключением, будто отбывают в гонках тяжкую повинность.

Эта сборная превратилась в кладбище талантов. Из ее недр никто и никогда не выстрелит так, как это сделала на Играх и делает сейчас Кузьмина.

Малышко, Акимова, Подчуфарова, Бабиков… Сколько у нас таких, кто подавал весомые надежды и на первых порах подкреплял их результатом! Но с течением времени все необратимо закисают, а то и вовсе теряют двигательную способность, хотя бы приближенную к спортивной. Будто злокачественная опухоль, разрастаясь, забирает их в свой плен.