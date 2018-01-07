В эстафете в Оберхофе женская сборная России вело борьбу за медаль, но на последнем рубеже Екатерина Юрлова зашла на штрафной круг и финишировала четвертой.

1-й этап. Виктория Сливко. 0+0, 0+0, 12-е место, отставание – 1 минута 15 секунд

Давно уже понятно, что спасти сборную России может только стрельба. Увы, отставания на лыжне почти у всей команды такие, что о них даже неудобно писать. По итогам гонок зачастую они измеряются уже не десятками секунд, а минутами.

Как никто другой, это понимала Виктория Сливко, которую тренеры поставили на стартовый этап. Видно было, что в каждый выстрел наша спортсменка вложила все свое умение, и она ни разу не промахнулась, обошлась без единого дополнительного. При том, что условия для стрельбы были, прямо скажем, не очень. Например, та же немка Ванесса Хинц, на которую с вожделением смотрел весь стадион в Оберхофе, даже забежала на штрафной круг. И проиграла на стартовом этапе 1 минуту 28 секунд (14-е место). А Сливко – 1 минуту 15 секунд (12-е место). Ну что за чертовщина!

2-й этап. Дарья Виролайнен. 0+0, 0+2, 8-е место, отставание – 56 секунд

На лежке подарила нули российским болельщикам на рождество и Дарья Виролайнен, хотя стрелять становилось все труднее: оберхофский туман, снежок и ветерок не могли пропустить самый интересный день первого немецкого этапа. Вот и лидер на этом этапе поменялся – француженок сменили итальянки, за которых бежала Доротея Вирер.

А наша Дарья на стойке заставила переживать, но, слава богу, все обошлось двумя дополнительными патронами. В итоге Виролайнен вывела команду на восьмое место, а общее отставание от лидера сократила до 56 секунд.

Достойно рванула и немка Дениз Херманн: после ее работы на втором этапе сборная Германии была уже четвертой – в 10 секундах от пьедестала. И это со стрельбой 1 штрафной круг плюс восемь дополнительных патронов.

3-й этап. Татьяна Акимова. 0+0, 0+0, место 5-е, отставание – 43 секунды

Акимова начала свой этап не лучшим образом – из-за скорости отставание сборной России вновь перевалило за минуту, но на рубеже она исправилась: после лежки она была шестой (минус 46 секунд от лидера), а после стойки уже пятой (минус 29 секунд). В 15 секундах от пьедестала!

Ну и главное событие этапа – выход на первое место сборной Германии. Пока француженки и итальянки промахивались, Франциска Пройс по-хозяйски расправилась с мишенью и ушла первой. Француженка Амонье, правда, догнала ее на трассе, но тем интереснее становилось наблюдать за этой гонкой.

Акимова так и завершила свой этап пятой. До пьедестала – 18 секунд. Впереди – Франция, Германия, Финляндия, Швеция. Это означало, что наша команда вела борьбу за медаль.

4-й этап. Екатерина Юрлова. 0+0, 1+3, 4-е место, отставание – 1 минута 4 секунды

Работа Юрловой на лежке показалась какой-то рождественской сказкой. Она единственная из первой пятерки попала пять из пяти и вышла уже на чистое третье место. Шведка и финка остались позади, немка и француженка – впереди. Ох, Катя, жми! Наши болельщики заслужили подарок на Рождество!

Последняя стрельба. Француженка, опережавшая немку на 23 секунды, промахнулась дважды. Чем ответит немка? Кругом! А там ведь уже Юрлова на коврике! Неужели поборется не просто за медаль, а даже и за серебро?

Ох, что происходит! Юрлова тоже заходит на штрафной круг. Тем временем на последний круг уже ушли и Хаммершмидт, и шведка Брорсон.

До слез обидно! Но стойте – мы на полном серьезе боролись за медаль. Про нынешним временам – это уже хорошо.

Кубок мира

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Эстафета 4х6 км. Женщины

Стрельба Финиш 1 Франция 1+10 (0+1 1+3 0+2 0+4) 1:12.42,4 2 Германия 2+13 (1+6 0+2 0+0 1+5) +32,4 3 Швеция 0+8 (0+2 0+2 0+1 0+3) +48,2 4 Россия 1+5 (0+0 0+2 0+0 1+3) +1.04,7 5 Украина 0+12 (0+2 0+4 0+4 0+2) +1.15,8 6 Италия 2+8 (0+0 0+2 2+4 0+2) +2.06,9 9 Чехия 1+18 (0+3 1+4 0+5 0+6) +3.04,8 10 Норвегия 2+15 (0+5 1+4 0+3 0+3) +3.22,9

Сборная России по этапам