Деревянная медаль в туманной лотерее. Россия — четвертая в мужской эстафете
4-й этап Кубка мира завершился мужской эстафетой, которая прошла в жуткую погоду, при очень сильном тумане.
Победили шведы, сборная России стала четвертой.
Всем известно, что мужская эстафета – это наш конек. Здесь Россия, несмотря на все ее текуще-биатлонные проблемы, является действующим чемпионом мира и Олимпийских игр. Типа как Dream Team. Кроме того, наши выставили в Оберхофе сильнейший состав, а многие из конкурентов предпочли этого не делать. Вот вам только самые яркие из звезд, по разным причинам не стартовавших сегодня: Мартен Фуркад, Йоханнес Бе, Эмиль-Хегле Свендсен, Симон Шемпп, Эрик Лессер, Уле-Айнер Бьорндален, Яков Фак, Жан-Гийом Беатрикс… Список можно было бы продолжить.
У женщин, бежавших эстафету тремя часами ранее, «отказников» (или «отказниц» – не знаю, как правильно) тоже хватало. Но их было все-таки поменьше и (главное) там наша сборная в число признанных фаворитов не входит уже довольно давно. Поборолись за пьедестал – и были бы на нем, если бы не провал Юрловой на «стойке» – что ж, уже неплохо.
Мужчины – дело другое. Здесь требования и амбиции – на порядок выше, и это не выдумка, а логика. Титулы обязывают. Даже несмотря на стыдное восьмое место в единственной предыдущей эстафете сезона – в австрийском Хохфильцене, где не бежавшие сегодня Максим Цветков и Матвей Елисеев на первых двух этапах намазали на девять доппатронов и три штрафных круга.
А сегодня Цветков с Елисеевым, полагаю, были бы чемпионами. Если бы смогли повторить свою стрельбу при порывистом ветре и жутком тумане, когда мишени толком и разглядеть-то было нельзя. Более-менее адекватным получился только первый этап, где Алексей Волков, возвращенный в основную команду после внушительного перерыва, финишировал формально вторым, а на самом деле первым – вместе с бельгийцами, которым дальше при нормальной погоде ничего бы не светило, но… Бельгийцы, конечно, все равно «сдулись», но погода была настолько ненормальной, что их примеру последовали и признанные фавориты.
Это была не гонка, а лотерея, в которой наши в итоге вытащили обидный «деревянный» билет – четвертое место. Пик тумана пришелся на второй этап, по ходу которого гонку всерьез собирались отменить, но все-таки не стали, и на котором Александр Логинов схлопотал аж три штрафных круга. Впрочем, у французов на том же «туманном» этапе этих кругов набралось пять, а у немцев – девять. Да-да, из десяти мишеней на двух огневых рубежах Йоханнес Кюн 16 патронами поразил только одну…
Хотя бежал Логинов все равно хорошо. Как и Бабиков с Шипулиным на двух последних этапах. Шипулин, разгоряченный «догонялками» за норвежцем Тарьеем Бе, дважды промазал по три раза – без кругов, но и без успеха.
Четвертое место. Как и в сегодняшней же женской эстафете, но… Еще раз повторяю: это была не гонка, а лотерея. Если через месяц с хвостиком в олимпийском Пхенчхане шведы с итальянцами тоже разыграют эстафетные золото с серебром в нормальную погоду, я с легкостью возьму свои нынешние слова назад. Однако что-то мне подсказывает: этого не случится. Сегодняшней гонки, собственно, не было. Она ничего не значит.
Этап в Оберхофе завершен. До Олимпиады осталось еще два: в немецком же Рупольдинге (10-14 января, индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты) и в итальянской Антерсельве (18-21 января, два спринта, два преследования и опять масс-старты).
Кубок мира
4-й этап. Оберхоф (Германия)
Эстафета 4х7,5 км. Мужчины
|
|
|
Стрельба
|
Финиш
|
1
|
Швеция
|
1+9 (0+2 0+2 1+4 0+1)
|
1:19.44,1
|
2
|
Италия
|
2+11 (1+4 0+4 0+0 1+3)
|
+1.10,8
|
3
|
Норвегия
|
3+14 (0+1 2+5 1+4 0+3)
|
+2.04,6
|
4
|
Россия
|
3+16 (0+1 3+6 0+3 0+6)
|
+2.32,1
|
5
|
Франция
|
6+16 (1+3 5+5 0+6 0+2)
|
+2.41,3
|
6
|
Германия
|
10+10 (1+4 9+3 0+1 0+2)
|
+3.40,0
Сборная России по этапам
|
|
|
С1 (л)
|
Место
|
С2 (с)
|
Место
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Алексей Волков
|
0+1
|
7 (+9,3)
|
0+0
|
1 (-6,4)
|
7 (+16,8)
|
2 (+0,6)
|
2
|
Александр Логинов
|
1+3
|
4 (+1.12,4)
|
2+3
|
6 (+1.47,1)
|
8 (+16,1)
|
6 (+1.36,2)
|
3
|
Антон Бабиков
|
0+1
|
5 (+1.31,7)
|
0+2
|
5 (+2.22,7)
|
5 (+19,4)
|
5 (+2.26,7)
|
4
|
Антон Шипулин
|
0+3
|
4 (+2.33,8)
|
0+3
|
4 (+2.29,9)
|
3 (+2,3)
|
4 (+2.32,1)