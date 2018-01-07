Победили шведы, сборная России стала четвертой.

Всем известно, что мужская эстафета – это наш конек. Здесь Россия, несмотря на все ее текуще-биатлонные проблемы, является действующим чемпионом мира и Олимпийских игр. Типа как Dream Team. Кроме того, наши выставили в Оберхофе сильнейший состав, а многие из конкурентов предпочли этого не делать. Вот вам только самые яркие из звезд, по разным причинам не стартовавших сегодня: Мартен Фуркад, Йоханнес Бе, Эмиль-Хегле Свендсен, Симон Шемпп, Эрик Лессер, Уле-Айнер Бьорндален, Яков Фак, Жан-Гийом Беатрикс… Список можно было бы продолжить.

У женщин, бежавших эстафету тремя часами ранее, «отказников» (или «отказниц» – не знаю, как правильно) тоже хватало. Но их было все-таки поменьше и (главное) там наша сборная в число признанных фаворитов не входит уже довольно давно. Поборолись за пьедестал – и были бы на нем, если бы не провал Юрловой на «стойке» – что ж, уже неплохо.

Мужчины – дело другое. Здесь требования и амбиции – на порядок выше, и это не выдумка, а логика. Титулы обязывают. Даже несмотря на стыдное восьмое место в единственной предыдущей эстафете сезона – в австрийском Хохфильцене, где не бежавшие сегодня Максим Цветков и Матвей Елисеев на первых двух этапах намазали на девять доппатронов и три штрафных круга.

А сегодня Цветков с Елисеевым, полагаю, были бы чемпионами. Если бы смогли повторить свою стрельбу при порывистом ветре и жутком тумане, когда мишени толком и разглядеть-то было нельзя. Более-менее адекватным получился только первый этап, где Алексей Волков, возвращенный в основную команду после внушительного перерыва, финишировал формально вторым, а на самом деле первым – вместе с бельгийцами, которым дальше при нормальной погоде ничего бы не светило, но… Бельгийцы, конечно, все равно «сдулись», но погода была настолько ненормальной, что их примеру последовали и признанные фавориты.

Это была не гонка, а лотерея, в которой наши в итоге вытащили обидный «деревянный» билет – четвертое место. Пик тумана пришелся на второй этап, по ходу которого гонку всерьез собирались отменить, но все-таки не стали, и на котором Александр Логинов схлопотал аж три штрафных круга. Впрочем, у французов на том же «туманном» этапе этих кругов набралось пять, а у немцев – девять. Да-да, из десяти мишеней на двух огневых рубежах Йоханнес Кюн 16 патронами поразил только одну…

Хотя бежал Логинов все равно хорошо. Как и Бабиков с Шипулиным на двух последних этапах. Шипулин, разгоряченный «догонялками» за норвежцем Тарьеем Бе, дважды промазал по три раза – без кругов, но и без успеха.

Четвертое место. Как и в сегодняшней же женской эстафете, но… Еще раз повторяю: это была не гонка, а лотерея. Если через месяц с хвостиком в олимпийском Пхенчхане шведы с итальянцами тоже разыграют эстафетные золото с серебром в нормальную погоду, я с легкостью возьму свои нынешние слова назад. Однако что-то мне подсказывает: этого не случится. Сегодняшней гонки, собственно, не было. Она ничего не значит.

Этап в Оберхофе завершен. До Олимпиады осталось еще два: в немецком же Рупольдинге (10-14 января, индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты) и в итальянской Антерсельве (18-21 января, два спринта, два преследования и опять масс-старты).

Кубок мира

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Стрельба Финиш 1 Швеция 1+9 (0+2 0+2 1+4 0+1) 1:19.44,1 2 Италия 2+11 (1+4 0+4 0+0 1+3) +1.10,8 3 Норвегия 3+14 (0+1 2+5 1+4 0+3) +2.04,6 4 Россия 3+16 (0+1 3+6 0+3 0+6) +2.32,1 5 Франция 6+16 (1+3 5+5 0+6 0+2) +2.41,3 6 Германия 10+10 (1+4 9+3 0+1 0+2) +3.40,0

Сборная России по этапам