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Победили шведы, сборная России стала четвертой.

Всем известно, что мужская эстафета – это наш конек. Здесь Россия, несмотря на все ее текуще-биатлонные проблемы, является действующим чемпионом мира и Олимпийских игр. Типа как Dream Team. Кроме того, наши выставили в Оберхофе сильнейший состав, а многие из конкурентов предпочли этого не делать. Вот вам только самые яркие из звезд, по разным причинам не стартовавших сегодня: Мартен Фуркад, Йоханнес Бе, Эмиль-Хегле Свендсен, Симон Шемпп, Эрик Лессер, Уле-Айнер Бьорндален, Яков Фак, Жан-Гийом Беатрикс… Список можно было бы продолжить.

У женщин, бежавших эстафету тремя часами ранее, «отказников» (или «отказниц» – не знаю, как правильно) тоже хватало. Но их было все-таки поменьше и (главное) там наша сборная в число признанных фаворитов не входит уже довольно давно. Поборолись за пьедестал – и были бы на нем, если бы не провал Юрловой на «стойке» – что ж, уже неплохо.

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Драма в Оберхофе. Вместо серебра нашим биатлонисткам досталось четвертое место

Мужчины – дело другое. Здесь требования и амбиции – на порядок выше, и это не выдумка, а логика. Титулы обязывают. Даже несмотря на стыдное восьмое место в единственной предыдущей эстафете сезона – в австрийском Хохфильцене, где не бежавшие сегодня Максим Цветков и Матвей Елисеев на первых двух этапах намазали на девять доппатронов и три штрафных круга.

А сегодня Цветков с Елисеевым, полагаю, были бы чемпионами. Если бы смогли повторить свою стрельбу при порывистом ветре и жутком тумане, когда мишени толком и разглядеть-то было нельзя. Более-менее адекватным получился только первый этап, где Алексей Волков, возвращенный в основную команду после внушительного перерыва, финишировал формально вторым, а на самом деле первым – вместе с бельгийцами, которым дальше при нормальной погоде ничего бы не светило, но… Бельгийцы, конечно, все равно «сдулись», но погода была настолько ненормальной, что их примеру последовали и признанные фавориты.

Это была не гонка, а лотерея, в которой наши в итоге вытащили обидный «деревянный» билет – четвертое место. Пик тумана пришелся на второй этап, по ходу которого гонку всерьез собирались отменить, но все-таки не стали, и на котором Александр Логинов схлопотал аж три штрафных круга. Впрочем, у французов на том же «туманном» этапе этих кругов набралось пять, а у немцев – девять. Да-да, из десяти мишеней на двух огневых рубежах Йоханнес Кюн 16 патронами поразил только одну…

Хотя бежал Логинов все равно хорошо. Как и Бабиков с Шипулиным на двух последних этапах. Шипулин, разгоряченный «догонялками» за норвежцем Тарьеем Бе, дважды промазал по три раза – без кругов, но и без успеха.

Четвертое место. Как и в сегодняшней же женской эстафете, но… Еще раз повторяю: это была не гонка, а лотерея. Если через месяц с хвостиком в олимпийском Пхенчхане шведы с итальянцами тоже разыграют эстафетные золото с серебром в нормальную погоду, я с легкостью возьму свои нынешние слова назад. Однако что-то мне подсказывает: этого не случится. Сегодняшней гонки, собственно, не было. Она ничего не значит.

Этап в Оберхофе завершен. До Олимпиады осталось еще два: в немецком же Рупольдинге (10-14 января, индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты) и в итальянской Антерсельве (18-21 января, два спринта, два преследования и опять масс-старты).

Кубок мира
4-й этап. Оберхоф (Германия)
Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

 

 

Стрельба

Финиш

1

Швеция

1+9 (0+2 0+2 1+4 0+1)

1:19.44,1

2

Италия

2+11 (1+4 0+4 0+0 1+3)

+1.10,8

3

Норвегия

3+14 (0+1 2+5 1+4 0+3)

+2.04,6

4

Россия

3+16 (0+1 3+6 0+3 0+6)

+2.32,1

5

Франция

6+16 (1+3 5+5 0+6 0+2)

+2.41,3

6

Германия

10+10 (1+4 9+3 0+1 0+2)

+3.40,0

Сборная России по этапам

 

 

С1 (л)

Место

С2 (с)

Место

Ход

Финиш

1

Алексей Волков

0+1

7 (+9,3)

0+0

1 (-6,4)

7 (+16,8)

2 (+0,6)

2

Александр Логинов

1+3

4 (+1.12,4)

2+3

6 (+1.47,1)

8 (+16,1)

6 (+1.36,2)

3

Антон Бабиков

0+1

5 (+1.31,7)

0+2

5 (+2.22,7)

5 (+19,4)

5 (+2.26,7)

4

Антон Шипулин

0+3

4 (+2.33,8)

0+3

4 (+2.29,9)

3 (+2,3)

4 (+2.32,1)
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