Известное дело, для наших биатлонистов и туман гуще, чем для соперников (если обращаться к эстафете в Оберхофе), и ветер порывистее (если вспоминать декабрьскую неудачу в первой командной гонке сезона). Но тем не менее факт: российская сборная, чемпионы мира, уже во второй эстафете проигрывает практически резервному составу норвежцев. Хотя наш состав, за исключением подвисшего второго номера, уже сейчас похож на оптимальный.

Безмедальный, за вычетом единственного скромного захода Антона Шипулина на третью ступеньку пьедестала, предолимпийский сериал продолжается. Кого-то он тревожит, кого-то угнетает – но объяснить происходящее со сборной России можно элементарно. Всего-то бросив взгляд на статистику предыдущего сезона. Тогда на декабрьских этапах команда, что называется, цвела и пахла. Гонки выигрывали Антон Бабиков и Татьяна Акимова. Из призов наши, можно даже сказать, не вылезали, собрав за три этапа десяток наград.

А дальше как отрезало. В январе дважды зашел по старой памяти в призы Шипулин – остальные рухнули вниз по рейтингу. На чемпионате мира не взяли ничего – кроме героически выцарапанной эстафеты.

К гадалке не ходи: тренерский штаб задумал провести нынешний сезон так, чтобы в феврале 2018-го воспроизвести, в меру возможного, славный декабрь 2016-го. Задавил команду, в первую очередь мужскую, тренировочными нагрузками. Чтоб, значит, неповадно было шустрить раньше назначенного срока.

У меня по этому поводу только один вопрос. Мы эту стратегию сами придумали или срисовали у кого? Заглянем опять-таки в прошлый сезон. Есть примеры результативного ускорения в январе-феврале и конкретно на февральском ЧМ? Отдельные – есть. Вырвались в чемпионы мира немцы Долль и Шемпп, дотоле пребывавшие в тени (хотя вот их соотечественница Дальмайер суперуспешно охотилась за трофеями весь сезон). Прибавили с января австрийцы Эберхард и Эдер.

Поэтому возникает подозрение, что нынче наши тренеры, возможно, пытаются, с подачи Рико Гросса, перевести что-то эдакое с немецкого. Забывая притом меткую поговорку: что немцу хорошо, то русскому – смерть…

Во-первых, если в сборной Германии и применяли подобную стратегию, то биатлонисты не падали по ходу постепенного набора кондиций так низко, что переставали сами себя уважать. Во-вторых, посмотрите, что делают сейчас норвежцы, французы, да и те же немцы. Они берегут себя к Пхенчхану! Активно используют ротацию составов.То есть, не подвергают своих лидеров риску неудач в случае неполной готовности или чрезмерной соревновательной нагрузки.

А наши тренеры все делают в точности наоборот… Они беспощадно мучают спортсменов неудачами. Пусть даже запланированными, не важно. И таким макаром они даже закаленного бойца Шипулина, боюсь, превратят в покорного пораженца.

Понимаете, что происходит? В сборной России уже забыли вкус успеха! Штаб, заморочившись теоретическими раскладами, упустил самый что ни на есть практический, самый житейский нюанс. Чтобы победить в Пхенчхане, нужно сберечь в себе хоть какую-то привычку побеждать! А наши тренеры, такое впечатление, всерьез полагают, будто в феврале благодаря их расчетам лыжи сами побегут, а винтовки сами по себе будут палить без промаха…

Вы видели Екатерину Юрлову-Пехт на последнем рубеже в эстафете, когда вдруг забрезжило что-то успешное-медальное? Она сделалась сама не своя. Отвыкла от успеха…

Вот что нам сильнее всего грозит в Пхенчхане. Привычка к неудачам. И никакой пик формы тут не поможет.