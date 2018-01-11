Мы дождались Кайшеву – и получили шесть промахов
На этапе Кубка мира в Рупольдинге в женской индивидуальной гонке лучший результат из россиянок показала Дарья Виролайнен: 16-е место.
КАЙШЕВА ПРОТИВ СЛИВКО…
В советские времена любое место, кроме первого, считалось поражением. В последние годы стало модно называть любую медаль победой. Но похоже, что в российском биатлоне скоро начнут всерьез праздновать любой «заход» даже в первую десятку. Тем более, что этих заходов все равно нет…
После коллективного провала сборной в мужской «индивидуалке» накануне (лучший результат – 27-е место Алексея Волкова) было не так просто искать внятные поводы для просмотра аналогичной женской гонки. Нам-то, беднягам-журналистам, все равно «по службе положено», а вот нормальному человеку - какой резон? Опять по-мазохистки чертыхаться-расстраиваться? Тем более, что 15-километровку планово пропускала лидер нашей команды Екатерина Юрлова. На кого смотреть?
Однако смотреть там на самом деле было на кого. Судорожная чехарда с составом сборной, тянущаяся аж с ноября, наконец-то вынесла очередной волной в «основу» Ульяну Кайшеву с Ириной Услугиной, занимающих первое и третье места соответственно в общем зачете Кубка IBU. Там, во «втором дивизионе» Кайшева с начала сезона вообще выиграла пять личных гонок из восьми - включая последний, воскресный спринт в словацком Осрбли. А Услугина в этот день была второй. С символическим отставанием 1,3 секунды.
Конечно, важность Кубка IBU не стоит переоценивать. В нем мы громим всех давно-ежегодно, но никаких серьезных дивидентов в элите это не приносит. Что же до КМ, то здесь до Рупольдинга-2018 у Кайшевой и Услугиной вместе взятых было всего-то 26 (7+19) гонок на двоих с весьма скромными показателями. Разве что Ирина однажды приятно удивила достойным 15-м местом в спринте - на прошлогоднем чемпионате мира в Австрии.
А Ульяна удивляла стрельбой в сезоне этом. Из ста ее выстрелов (без эстафет) в Кубке IBU точными были 94, а процент попаданий 23-летней россиянки на «стойке» немного даже пугает – 96%! Сегодня Кайшева стартовала 56-й – всего на пять номеров позже Виктории Сливко, чье затяжное присутствие в первой команде вызывает столько споров. Отличный сюжет для сравнения двух биатлонисток, который…
…И «ОБЕ ХУЖЕ»
Который развалился уже на втором огневом рубеже, где Кайшева допустила три промаха. Всего же у нее их набралось шесть. Ровно столько же, сколько на 20 рубежах Кубка IBU-2017/18. Шесть штрафных минут! Да уж, серьезное «усиление» для национальной сборной.
Сливко промазала «только» дважды – теперь уж не знаю, мало это или нет. По-моему, в лучшем случае средненько. Те же два промаха – в пассиве Услугиной, стартовавшей в самом конце, 93-й. В полутора минутах перед безвестной Розанной Кроуфорд, которая взяла в этой гонке сенсационную бронзу. И не думайте, что дело здесь только в безошибочной стрельбе канадки: «ходом» у всех пятерых наших она тоже хоть и немного, но выиграла. А самой быстрой из стартовавших сегодня немке Дениз Херрманн россиянки «ногами» уступили примерно (с небольшим разбросом) по три минуты. Вот и все. При таких «черепашьих» скоростях попадай, не попадай - все едино. В итоговом протоколе будешь очень далеко.
Если же скорости не черепашьи, а как у гепарда, – то, соответственно, наоборот. Например, как у Дарьи Домрачевой. Или у Анастасии Кузьминой: выступающая за Словакию родная сестра Антона Шипулина и с тремя неточными выстрелами забежала в первую десятку, сохранив лидерство в общем зачете КМ. Хотя Кайса Макарайнен понемногу нагоняет, между ними осталось всего 25 очков.
В пятницу и субботу на этапе в Рупольдинге – две эстафеты. Составов пока нет, но в случае с женской четверкой его предсказать не так уж сложно. Сильно подозреваю, что, как и на прошлой неделе в Оберхофе, побегут Юрлова, Виролайнен, Акимова и Сливко. А что? Чем она хуже Кайшевой или Услугиной? Примерно «то же самое, только вид сбоку». И пора уже, российские любители биатлона, нам по-серьезному привыкать к «надцатым» местам. Жизнь заставляет.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Женщины
Индивидуальная гонка 15 км
|
|
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Доротея Вирер (Италия)
|
0 (0+0+0+0)
|
17 (+2.04,1)
|
41.29,0
|
2
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
1 (1+0+0+0)
|
5 (+49,4)
|
+12,7
|
3
|
Розанна Кроуфорд (Канада)
|
0 (0+0+0+0)
|
26 (+2.23,0)
|
+21,2
|
4
|
Юлия Джима (Украина)
|
0 (0+0+0+0)
|
33 (+2.32,3)
|
+45,9
|
5
|
Валентина Семеренко (Украина)
|
0 (0+0+0+0)
|
38 (+2.40,1)
|
+52,6
|
6
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
2 (0+1+1+0)
|
4 (+49,2)
|
+1.04,0
|
9
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
3 (2+0+1+0)
|
2 (+10,1)
|
+1.32,3
|
16
|
Дарья Виролайнен (Россия)
|
1 (0+1+0+0)
|
48 (+2.58,2)
|
+2.04,5
|
21
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
1 (0+0+1+0)
|
52 (+3.01,3)
|
+2.27,8
|
38
|
Ирина Услугина (Россия)
|
2 (0+0+2+0)
|
61 (+3.13,6)
|
+3.37,7
|
39
|
Виктория Сливко (Россия)
|
2 (0+1+0+1)
|
62 (+3.14,2)
|
+3.41,8
|
40
|
Дениз Херрманн (Германия)
|
5 (1+1+2+1)
|
1 (36.16,7)
|
+3.42,3
|
48
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
4 (0+0+3+1)
|
10 (+1.34,1)
|
+3.58,8
|
89
|
Ульяна Кайшева (Россия)
|
6 (0+3+2+1)
|
44 (+2.49,6)
|
+7.15,0
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (с)
|
С3 (л)
|
С4 (с)
|
Виролайнен
|
29 (+24,0)
|
43 (+1.46,8)
|
19 (+1.47,4)
|
12 (+1.53,4)
|
Акимова
|
15 (+16,5)
|
10 (+42,7)
|
21 (+1.54,9)
|
20 (+2.20,3)
|
Услугина
|
8 (+11,0)
|
5 (+26,0)
|
39 (+2.26,2)
|
26 (+2.57,8)
|
Сливко
|
45 (+33,9)
|
52 (+2.05,0)
|
34 (+2.13,8)
|
40 (+3.26,0)
|
Кайшева
|
14 (+16,3)
|
90 (+3.40,8)
|
93 (+5.51,9)
|
92 (+6.59,1)
Общий зачет
|
1
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
454
|
2
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
429
|
3
|
Доротея Вирер (Италия)
|
378
|
4
|
Жюстин Бреза (Франция)
|
368
|
5
|
Дениз Херрманн (Германия)
|
302
|
9
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
282
|
13
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
247
|
16
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
241
|
25
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
154