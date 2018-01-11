V4x3 l 1515686720271

КАЙШЕВА ПРОТИВ СЛИВКО…

В советские времена любое место, кроме первого, считалось поражением. В последние годы стало модно называть любую медаль победой. Но похоже, что в российском биатлоне скоро начнут всерьез праздновать любой «заход» даже в первую десятку. Тем более, что этих заходов все равно нет…

V4x3 m 1515517106929
Дмитрий Ярошенко: Очень надеюсь, что причины неудач только в нагрузках

После коллективного провала сборной в мужской «индивидуалке» накануне (лучший результат – 27-е место Алексея Волкова) было не так просто искать внятные поводы для просмотра аналогичной женской гонки. Нам-то, беднягам-журналистам, все равно «по службе положено», а вот нормальному человеку - какой резон? Опять по-мазохистки чертыхаться-расстраиваться? Тем более, что 15-километровку планово пропускала лидер нашей команды Екатерина Юрлова. На кого смотреть?

Однако смотреть там на самом деле было на кого. Судорожная чехарда с составом сборной, тянущаяся аж с ноября, наконец-то вынесла очередной волной в «основу» Ульяну Кайшеву с Ириной Услугиной, занимающих первое и третье места соответственно в общем зачете Кубка IBU. Там, во «втором дивизионе» Кайшева с начала сезона вообще выиграла пять личных гонок из восьми - включая последний, воскресный спринт в словацком Осрбли. А Услугина в этот день была второй. С символическим отставанием 1,3 секунды.

Конечно, важность Кубка IBU не стоит переоценивать. В нем мы громим всех давно-ежегодно, но никаких серьезных дивидентов в элите это не приносит. Что же до КМ, то здесь до Рупольдинга-2018 у Кайшевой и Услугиной вместе взятых было всего-то 26 (7+19) гонок на двоих с весьма скромными показателями. Разве что Ирина однажды приятно удивила достойным 15-м местом в спринте - на прошлогоднем чемпионате мира в Австрии.

А Ульяна удивляла стрельбой в сезоне этом. Из ста ее выстрелов (без эстафет) в Кубке IBU точными были 94, а процент попаданий 23-летней россиянки на «стойке» немного даже пугает – 96%! Сегодня Кайшева стартовала 56-й – всего на пять номеров позже Виктории Сливко, чье затяжное присутствие в первой команде вызывает столько споров. Отличный сюжет для сравнения двух биатлонисток, который…

…И «ОБЕ ХУЖЕ»

Который развалился уже на втором огневом рубеже, где Кайшева допустила три промаха. Всего же у нее их набралось шесть. Ровно столько же, сколько на 20 рубежах Кубка IBU-2017/18. Шесть штрафных минут! Да уж, серьезное «усиление» для национальной сборной.

V4x3 m 1515507656607
Результат будет! Непопулярное мнение в защиту российских биатлонистов

Сливко промазала «только» дважды – теперь уж не знаю, мало это или нет. По-моему, в лучшем случае средненько. Те же два промаха – в пассиве Услугиной, стартовавшей в самом конце, 93-й. В полутора минутах перед безвестной Розанной Кроуфорд, которая взяла в этой гонке сенсационную бронзу. И не думайте, что дело здесь только в безошибочной стрельбе канадки: «ходом» у всех пятерых наших она тоже хоть и немного, но выиграла. А самой быстрой из стартовавших сегодня немке Дениз Херрманн россиянки «ногами» уступили примерно (с небольшим разбросом) по три минуты. Вот и все. При таких «черепашьих» скоростях попадай, не попадай - все едино. В итоговом протоколе будешь очень далеко.

Если же скорости не черепашьи, а как у гепарда, – то, соответственно, наоборот. Например, как у Дарьи Домрачевой. Или у Анастасии Кузьминой: выступающая за Словакию родная сестра Антона Шипулина и с тремя неточными выстрелами забежала в первую десятку, сохранив лидерство в общем зачете КМ. Хотя Кайса Макарайнен понемногу нагоняет, между ними осталось всего 25 очков.

В пятницу и субботу на этапе в Рупольдинге – две эстафеты. Составов пока нет, но в случае с женской четверкой его предсказать не так уж сложно. Сильно подозреваю, что, как и на прошлой неделе в Оберхофе, побегут Юрлова, Виролайнен, Акимова и Сливко. А что? Чем она хуже Кайшевой или Услугиной? Примерно «то же самое, только вид сбоку». И пора уже, российские любители биатлона, нам по-серьезному привыкать к «надцатым» местам. Жизнь заставляет.

Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Женщины
Индивидуальная гонка 15 км

 

 

Стрельба

Ход

Финиш

1

Доротея Вирер (Италия)

0 (0+0+0+0)

17 (+2.04,1)

41.29,0

2

Кайса Макарайнен (Финляндия)

1 (1+0+0+0)

5 (+49,4)

+12,7

3

Розанна Кроуфорд (Канада)

0 (0+0+0+0)

26 (+2.23,0)

+21,2

4

Юлия Джима (Украина)

0 (0+0+0+0)

33 (+2.32,3)

+45,9

5

Валентина Семеренко (Украина)

0 (0+0+0+0)

38 (+2.40,1)

+52,6

6

Дарья Домрачева (Белоруссия)

2 (0+1+1+0)

4 (+49,2)

+1.04,0

9

Анастасия Кузьмина (Словакия)

3 (2+0+1+0)

2 (+10,1)

+1.32,3

16

Дарья Виролайнен (Россия)

1 (0+1+0+0)

48 (+2.58,2)

+2.04,5

21

Татьяна Акимова (Россия)

1 (0+0+1+0)

52 (+3.01,3)

+2.27,8

38

Ирина Услугина (Россия)

2 (0+0+2+0)

61 (+3.13,6)

+3.37,7

39

Виктория Сливко (Россия)

2 (0+1+0+1)

62 (+3.14,2)

+3.41,8

40

Дениз Херрманн (Германия)

5 (1+1+2+1)

1 (36.16,7)

+3.42,3

48

Лаура Дальмайер (Германия)

4 (0+0+3+1)

10 (+1.34,1)

+3.58,8

89

Ульяна Кайшева (Россия)

6 (0+3+2+1)

44 (+2.49,6)

+7.15,0

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (с)

С3 (л)

С4 (с)

Виролайнен

29 (+24,0)

43 (+1.46,8)

19 (+1.47,4)

12 (+1.53,4)

Акимова

15 (+16,5)

10 (+42,7)

21 (+1.54,9)

20 (+2.20,3)

Услугина

8 (+11,0)

5 (+26,0)

39 (+2.26,2)

26 (+2.57,8)

Сливко

45 (+33,9)

52 (+2.05,0)

34 (+2.13,8)

40 (+3.26,0)

Кайшева

14 (+16,3)

90 (+3.40,8)

93 (+5.51,9)

92 (+6.59,1)

Общий зачет

1

Анастасия Кузьмина (Словакия)

454

2

Кайса Макарайнен (Финляндия)

429

3

Доротея Вирер (Италия)

378

4

Жюстин Бреза (Франция)

368

5

Дениз Херрманн (Германия)

302

9

Лаура Дальмайер (Германия)

282

13

Дарья Домрачева (Белоруссия)

247

16

Екатерина Юрлова (Россия)

241

25

Татьяна Акимова (Россия)

154
Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.