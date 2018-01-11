КАЙШЕВА ПРОТИВ СЛИВКО…

В советские времена любое место, кроме первого, считалось поражением. В последние годы стало модно называть любую медаль победой. Но похоже, что в российском биатлоне скоро начнут всерьез праздновать любой «заход» даже в первую десятку. Тем более, что этих заходов все равно нет…

После коллективного провала сборной в мужской «индивидуалке» накануне (лучший результат – 27-е место Алексея Волкова) было не так просто искать внятные поводы для просмотра аналогичной женской гонки. Нам-то, беднягам-журналистам, все равно «по службе положено», а вот нормальному человеку - какой резон? Опять по-мазохистки чертыхаться-расстраиваться? Тем более, что 15-километровку планово пропускала лидер нашей команды Екатерина Юрлова. На кого смотреть?

Однако смотреть там на самом деле было на кого. Судорожная чехарда с составом сборной, тянущаяся аж с ноября, наконец-то вынесла очередной волной в «основу» Ульяну Кайшеву с Ириной Услугиной, занимающих первое и третье места соответственно в общем зачете Кубка IBU. Там, во «втором дивизионе» Кайшева с начала сезона вообще выиграла пять личных гонок из восьми - включая последний, воскресный спринт в словацком Осрбли. А Услугина в этот день была второй. С символическим отставанием 1,3 секунды.

Конечно, важность Кубка IBU не стоит переоценивать. В нем мы громим всех давно-ежегодно, но никаких серьезных дивидентов в элите это не приносит. Что же до КМ, то здесь до Рупольдинга-2018 у Кайшевой и Услугиной вместе взятых было всего-то 26 (7+19) гонок на двоих с весьма скромными показателями. Разве что Ирина однажды приятно удивила достойным 15-м местом в спринте - на прошлогоднем чемпионате мира в Австрии.

А Ульяна удивляла стрельбой в сезоне этом. Из ста ее выстрелов (без эстафет) в Кубке IBU точными были 94, а процент попаданий 23-летней россиянки на «стойке» немного даже пугает – 96%! Сегодня Кайшева стартовала 56-й – всего на пять номеров позже Виктории Сливко, чье затяжное присутствие в первой команде вызывает столько споров. Отличный сюжет для сравнения двух биатлонисток, который…

…И «ОБЕ ХУЖЕ»

Который развалился уже на втором огневом рубеже, где Кайшева допустила три промаха. Всего же у нее их набралось шесть. Ровно столько же, сколько на 20 рубежах Кубка IBU-2017/18. Шесть штрафных минут! Да уж, серьезное «усиление» для национальной сборной.

Сливко промазала «только» дважды – теперь уж не знаю, мало это или нет. По-моему, в лучшем случае средненько. Те же два промаха – в пассиве Услугиной, стартовавшей в самом конце, 93-й. В полутора минутах перед безвестной Розанной Кроуфорд, которая взяла в этой гонке сенсационную бронзу. И не думайте, что дело здесь только в безошибочной стрельбе канадки: «ходом» у всех пятерых наших она тоже хоть и немного, но выиграла. А самой быстрой из стартовавших сегодня немке Дениз Херрманн россиянки «ногами» уступили примерно (с небольшим разбросом) по три минуты. Вот и все. При таких «черепашьих» скоростях попадай, не попадай - все едино. В итоговом протоколе будешь очень далеко.

Если же скорости не черепашьи, а как у гепарда, – то, соответственно, наоборот. Например, как у Дарьи Домрачевой. Или у Анастасии Кузьминой: выступающая за Словакию родная сестра Антона Шипулина и с тремя неточными выстрелами забежала в первую десятку, сохранив лидерство в общем зачете КМ. Хотя Кайса Макарайнен понемногу нагоняет, между ними осталось всего 25 очков.

В пятницу и субботу на этапе в Рупольдинге – две эстафеты. Составов пока нет, но в случае с женской четверкой его предсказать не так уж сложно. Сильно подозреваю, что, как и на прошлой неделе в Оберхофе, побегут Юрлова, Виролайнен, Акимова и Сливко. А что? Чем она хуже Кайшевой или Услугиной? Примерно «то же самое, только вид сбоку». И пора уже, российские любители биатлона, нам по-серьезному привыкать к «надцатым» местам. Жизнь заставляет.

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

Стрельба Ход Финиш 1 Доротея Вирер (Италия) 0 (0+0+0+0) 17 (+2.04,1) 41.29,0 2 Кайса Макарайнен (Финляндия) 1 (1+0+0+0) 5 (+49,4) +12,7 3 Розанна Кроуфорд (Канада) 0 (0+0+0+0) 26 (+2.23,0) +21,2 4 Юлия Джима (Украина) 0 (0+0+0+0) 33 (+2.32,3) +45,9 5 Валентина Семеренко (Украина) 0 (0+0+0+0) 38 (+2.40,1) +52,6 6 Дарья Домрачева (Белоруссия) 2 (0+1+1+0) 4 (+49,2) +1.04,0 9 Анастасия Кузьмина (Словакия) 3 (2+0+1+0) 2 (+10,1) +1.32,3 16 Дарья Виролайнен (Россия) 1 (0+1+0+0) 48 (+2.58,2) +2.04,5 21 Татьяна Акимова (Россия) 1 (0+0+1+0) 52 (+3.01,3) +2.27,8 38 Ирина Услугина (Россия) 2 (0+0+2+0) 61 (+3.13,6) +3.37,7 39 Виктория Сливко (Россия) 2 (0+1+0+1) 62 (+3.14,2) +3.41,8 40 Дениз Херрманн (Германия) 5 (1+1+2+1) 1 (36.16,7) +3.42,3 48 Лаура Дальмайер (Германия) 4 (0+0+3+1) 10 (+1.34,1) +3.58,8 89 Ульяна Кайшева (Россия) 6 (0+3+2+1) 44 (+2.49,6) +7.15,0

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (с) С3 (л) С4 (с) Виролайнен 29 (+24,0) 43 (+1.46,8) 19 (+1.47,4) 12 (+1.53,4) Акимова 15 (+16,5) 10 (+42,7) 21 (+1.54,9) 20 (+2.20,3) Услугина 8 (+11,0) 5 (+26,0) 39 (+2.26,2) 26 (+2.57,8) Сливко 45 (+33,9) 52 (+2.05,0) 34 (+2.13,8) 40 (+3.26,0) Кайшева 14 (+16,3) 90 (+3.40,8) 93 (+5.51,9) 92 (+6.59,1)

Общий зачет