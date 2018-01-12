После 8-го места в Хохфильцене и 4-го в Оберхофе, действующий чемпион мира сборная России выиграла медаль на пятом этапе Кубка мира.

1-й этап. Алексей Волков, 0+0, 0+1, место после этапа – 8-е, отставание – 13 секунд.

В последней перед Играми эстафете место на старте традиционно получил Алексей Волков. Была попытка у тренеров в начале сезона попробовать на этом месте другого биатлониста, но она явно не удалась: в Хохфильцене Максим Цветков после стойки зашел на три штрафных круга и отстал на две минуты уже после первого этапа.

Теперь второй раз подряд начинал Алексей. Как и в Оберхофе, Волков использовал только один дополнительный патрон и обеспечил передачу эстафеты в лидирующей группе.

Цветков на этот раз бежал вторым. К слову, в Рупольдинге Максим впервые вышел на гонку – как и Антон Бабиков. Учитывая их дохленькое, простите, физическое состояние в Оберхофе, тренеры решили хоть как-то исправить ситуацию и отправили Цветкова с Бабиковым на кратковременный тренировочный сбор.

Что сказал после финиша: Понимал, никто не будет стоять на рубеже и выцеливать, поэтому стрелял быстро, рисковал. Да, разок промахнулся, но в целом считаю, что справился с первым этапом.

2-й этап. Максим Цветков. 0+2, 0+0, место после этапа – 6-е, отставание 28 секунд.

Увы, на первом же круге Максим отстал от лидера еще больше, правда на рубеже у него был хороший шанс поправить дела. Все дело в том что у лидеров застопорились дела. Тарьей Бе, например, вообще рисковал пробежать лишние 150 метров, но все-таки последний доппатрон использовал четко по назначению. Но и Цветкова нее сказать что все пошло гладко – пришло тратить время на два дополнительных.

На стойке старший Бе исправился, так ведь и Максим тоже! На штрафной круг рисковал загреметь немец Доль. Но тоже спасся. В итоге сборная России после четвертой стрельбы тех же немцев опережала на пару секунд. А вот лидерам – первым шел австриец Симон Эдер -- проигрывала 28. Эти же секунды у сборной России остались и на передаче эстафеты. Лидер, правда, сменился на Италию. В тесной компании первой тройки был еще Тарьей Бе. В не менее тесной второй тройке помимо Цветкова – словаки и немцы.

Что сказал после финиша: Было значительно легче, чем в Оберхофе, мне удавалось не отставать, держаться за соперниками на подъемах. Это, конечно, приятно и означает, что тренерский план работает.

3-й этап. Антон Бабиков. 0+0, 0+0. Место после этапа – 5-е. Отставание 1 минута 8 секунд.

На третьем этапе первую шестерку украсил своим присутствием Мартен Фуркад. И после лежки он ушел на очередной круг на третьем месте, Бабиков – на четвертом. Прочие стреляли хуже.

Бабиков, к сожалению, явно не поспевал ногами. Молчим про Фуркада, с которым они уходили на трассу вместе. Отставание от первого места также угрожающе росло.

Стойка у россиянина получается образцово-показательной, и на последний круг он ушел на том же четвертом месте все в той же половине минуты позади лидера.

Кстати, лидер там еще не Фуркад? Да мы так просто спросили, никто не сомневался, что уже он. Перед началом этапа его команда отставала на 40 секунд и занимала 7-е место, но теперь все изменилось.

А сборную России на последнем круге третьего этапа ждала очередная катастрофа. Бабиковские полминуты отставания мгновенно превратились в минуту с хвостом.

Шипулин, ждавший Антона-младшего на передаче, недоумевал, в ожидании товарища по команде. Вот немцы просвистели, а мы где? Где-где, все там же.

4-й этап. Антон Шипулин 0+0, 0+1, место после этапа – 3-е. Отставание – 53 секунды.

Увы, сейчас Антон Шипулин не в том состоянии, чтобы отыгрывать трамвайные остановки, а тем более остановки электричек. Тем не менее после лежки Антон сохранял четвертое место и какую-никакую надежу побороться за пьедестал. Первое (Норвегия) и второе (Франция) места были почти недосягаемы, а вот на третье вполне можно было замахнуться.

Там шел итальянец Тьерри Ченаль – именно шел, а не бежал. Антон, конечно, его догнал. Правда, проблем мог доставить шедший далее Шемпп. Но стрельба распределила эту компанию таким образом: итальянец безнадежно отвалился. Шипулин промахнулся один раз, но быстро исправился, ему хватило одного дополнительного. Тут же начавший стрелять Шемпп, мог составить Антону конкуренцию, если б отработал чисто. Но отработал он грязно, и это означало, сборная России завоюет вторую медаль в этом сезоне.

Что сказал после финиша: Я раз за Диму Губерниева, у него самая тяжелая работа, все время находить отговорки, объяснять, почему мы не побеждаем. На втором круге не думал, что так быстро смогу догнать итальянцев, не поверил своим глазам, что достал его. К сожалению, поспешил на стойке, нуля не получилось. Но смог быстро собраться. А фамилию итальянца, которого я обогнал, я не знаю.

Кубок мира

5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

Стрельба Финиш 1 Норвегия 0+7 (0+1 0+3 0+1 0+2) 1:13.11,1 2 Франция 0+6 (0+3 0+2 0+0 0+1) +24,9 3 Россия 0+4 (0+1 0+2 0+0 0+1) +53,4 4 Германия 0+10 (0+0 0+4 0+2 0+4) +1.26,5 5 Австрия 0+6 (0+1 0+0 0+4 0+1) +1.39,8

Сборная России по этапам