– Для начала – ваше впечатление от гонки.

– Для болельщиков эта эстафета получилась очень интересной. Я не про результат наших девушек. Гонка прошла просто удивительно – постоянно менялись лидеры. Нашим бы тоже хорошо бы так же поработать. Но что делать? Порадовала Кайшева – для первого этапа она прошла очень хорошо и стреляла неплохо. Немного были нюансы по ходу, но над этим еще можно поработать, подправить. Надо учесть, что для Ульяны это был первый старт на таком высоком уровне. Но она не завалила финишный круг, как Виролайнен и Услугина.

– Коновалов тоже похвалил Кайшеву после гонки, сказал, что она отлично провела свой этап.

– Могу сказать, что уровень женской эстафеты растет, многие показали, что можно проходить дистанцию без дополнительных патронов. Чего, к сожалению, нельзя сказать о нашей команде.

– Многовато доппатронов – целых семь.

– Многовато. И Виролайнен использовала подпатроны, и Услугина, которая в целом неплохо отстреляла, но допустила серьезные ошибки при стрельбе. На лежке у нее патрон выскочил. И еще сильно разочаровал проигрыш наших девушек на финишных кругах. Виролайнент и Услугина первые два круга прошли неплохо, но на финишном круге проигрывали столько, что даже страшно себе представить. По 30 секунд проигрыша, это очень много. Такой проигрыш на втором и третьем этапах не позволил Юрловой побороться за более высокое место. Но два запасных патрона на стойке, для Юрловой это многовато. Есть, над чем работать. Надо отрабатывать на тренировках в Пхенчхане в отличных условиях все наши минусы.

– Но сегодня была генеральная репетиция. Следующая эстафета только на Олимпиаде. Теперь наши девушки могут лишь в тренировочных условиях работать над узкими местами. Уже ничего, как говорится, в бою не проверишь.

– Ничего страшного – до олимпийской эстафеты еще больше месяца. Она пройдет в 20-х числах февраля. Времени достаточно. На мой взгляд, нам нужно целенаправленно готовиться к эстафете. Большую часть тренировочного процесса этому посвящать. Отрабатывать процесс передачи эстафеты, это очень важно, и, конечно, работа на рубеже. Надеюсь, наш тренерский штаб уделит основное внимание именно этим вещам. В техническом плане мы проигрываем соперникам, это очевидно.

– Часто говорят, что при идеальной стрельбе у наших девушек есть шанс побороться за подиум. Но сегодня и ходом очень сильно проиграли, о чем вы говорили выше.

– Наши идут свои темпом, а в конце немного закисают, а все остальные прибавляют. Это меня беспокоит.

– За такое время что-то можно исправить в этом плане?

– Сложно, времени уже маловато. Но, опять же, повторю: до эстафеты в Пхенчхане еще порядка сорока дней. При должной работе, хочется надеяться, что у наших спортсменок откроется второе дыхание.

Рупольдинг (Германия)

Биатлон

Кубок мира

Женщины

Эстафета, 4х6 км

1. Германия (Франциска Пройсс, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер) – 1.08.47,0 (0+9)

2. Италия (Лиза Витоцци, Доротея Вирер, Николь Гонтье, Федерика Санфилиппо) – отставание 2,9 (0+3)

3. Швеция (Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг) – +17,2 (0+5)

4. Норвегия (Синнове Солемдаль, Тирил Экхофф, Ингрид Тандерволд, Марте Олсбю) – +23,1 (0+9)

...7. Россия (Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова–Перхт) – +1.20,8 (0+7)