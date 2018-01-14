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ШИПУЛИН НА ОЛИМПИАДЕ? ВЫ СЕРЬЕЗНО?

Пока страна отходила от шокирующего заявления Антона Шипулина, который «неожиданно» для всех вдруг решил поехать на Олимпиаду, девушки готовились к масс-старту. Парой часов ранее в той же дисциплине сошлись мужчины, и позитивом от этой гонки могли зарядиться разве что болельщики норвежской, французской и немецкой сборных – в первой десятке лишь чех Михал Шлезингр, да словенец Яков Фак разбавили представительство этих команд. Шипулин всю гонку экспериментировал с ходом и поэтому плохо стрелял, Александр Логинов же в очередной раз не блеснул и точка.

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Шипулин полез с шашками на пулеметы – и проиграл

Перед началом женской гонки с общего старта нам тоже не следовало ждать волшебных результатов. Все-таки готовность у всей российской сборной неидеальная, и основные проблемы очень четко проявляются именно в контактных гонках. В целом, уже и не вспомнить, когда в нашей женской команде были биатлонистки, которые умели побеждать в жестких условиях масс-стартов.

В таких гонках в последнее время лучше всего себя чувствуют представительницы других стран. В первую очередь, сестра Антона Шипулина – словачка Анастасия Кузьмина, которая набрала невероятную форму, и на трассе не замечает никого. Посоревноваться в скорости с ней сейчас может разве что немка Дениз Херманн, но ее слишком часто подводит стрельба.

Безусловно, в числе основных претенденток на подиум были и Доротея Вирер с Кайсой Макарайнен. Лаура Дальмайер пока в поисках оптимальной формы, ее результаты не очень стабильны по ходу сезона, но, чувствуется, что к Олимпийским играм она будет в полном порядке. Опыта ей хватит. Но и в масс-старте она могла побороться за подиум уже сейчас. 

КТО ТАКАЯ КРОУФОРД?

Началась гонка вполне предсказуемо. Кузьмина и Херманн словно электровоз «Владимир Ленин» потащили гоночный состав на первую стрельбу. Юрлова берегла силы и закрепилась в середине пелотона. Виролайнен же в своем стиле разгонялась очень плавно – перед стрельбой ее отрыв от основной группы выглядел ощутимым, а после ухода с первого рубежа стал уже очень большим. Дарья отмотала два штрафных круга и отправилась на дистанцию лишь 28-й. Юрлова сработала четко и осталась в группе лидеров.

Фавориты со стрельбой в целом справились. Один промах для Кузьминой и Херманн – не проблема, а вот отличный ход и ноль на рубеже Дарьи Домрачевой – еще какая. Жена Короля биатлона захватила лидерство и показала, что готова сегодня побеждать. А слона-то мы и не заметили! Домрачева была не в лучших кондициях на последних стартах, поэтому в список фаворитов ее мы внести забыли.

И очень сильно ошиблись. Вторую стрельбу Дарья также прошла чисто, тем самым упрочив лидерство. Где-то на небольшом отдалении от нее следовали Розанна Кроуфорд – представительница Канады - великой биатлонной державы по версии президента СБР Александра Кравцова и Доротея Вирер, которая в последних гонках выглядит великолепно не только с точки зрения макияжа.

И вот вам сюрприз! Юрлова после второй стрельбы – пятая. Но надолго ли? Как говорил один незарегистрированный кандидат в президенты России: «Конечно, нет!». Бороться в контактных гонках на дистанции Екатерине очень тяжело. А когда пытаешься успеть за убегающими соперницами, все это приводит к сбоям на стрельбище. Три промаха Юрловой на стойке можно объяснить только этим.

Впрочем, не она одна ошибалась. Домрачева после стойки отмотала круг и ушла на дистанцию лишь пятой, а гонку возглавила Кроуфорд. При этом пул догоняющих был очень серьезным. Здесь вам и Макарайнен, и Дальмайер с той же Домрачевой. В общем, съели они Розанну в середине четвертого круга, как легкий пудинг.

Было понятно, что все решится на четвертой стрельбе и фаворита при этом выделить крайне тяжело. Мы же говорим о женском биатлоне. Ждать оставалось недолго. Девушки летели по дистанции на скорости среднемагистрального лайнера и, кажется, это их подвело. Дальмайер и Макарайнен промахнулись по разу, Домрачева – дважды. Первой ушла… Кроуфорд.

А за ней… Нет, не комарики на воздушном шарике, а непонятно откуда взявшаяся чешка Вероника Виткова, которая явно была легкой добычей для немки и финки, которые отставали от нее на чисто символические 5-7 секунд.

ПОБЕДНЫЙ РЫВОК КАЙСЫ

Макарайнен на пару Дальмайер полетели разбираться с Кроуфорд, которая ускакала совсем недалеко, а затем и между собой. Обе прекрасные лыжницы, но немка не в лучшей форме, однако на последних километрах рупольдингского масс-старта об этой мантре пришлось забыть. С Кайсой она шла бок-о-бок до последнего поворота и казалось, что навяжет финке борьбу в створе, но уступила.

Виткова в итоге добежала до бронзы, обойдя Кроуфорд, а Домрачева стала лишь шестой, пропустив вперед себя еще и Дениз Херманн. В третьем десятке на финиш пришла Екатерина Юрлова – третий рубеж ее погубил. Следом за ней красную линию пересекла Кузьмина, которую все считали главным фаворитом. Ходом она вновь была одной из лучших, но шесть промахов… Извините, Анастасия, заходите в следующий раз.

Дарья Виролайнен с четырьмя промахами – 26-я. Если искать позитив, то хорошо, что не последняя - это раз. Две стрельбы россиянка отработала чисто – это два. И это все, ребята.

Кубок мира

5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Масс-старт 12,5 км. Женщины

 

 

Стрельба

Ход

Финиш

1

Кайса Макарайнен (Финляндия)

2 (1+0+0+1)

2 (+34,2)

34.05,6

2

Лаура Дальмайер (Германия)

2 (1+0+0+1)

3 (+35,6)

+0,8

3

Вероника Виткова (Чехия)

2 (1+0+1+0)

6 (+51,7)

+4,6

4

Розанна Кроуфорд (Канада)

0 (0+0+0+0)

17 (+1.43,1)

+5,2

5

Дениз Херрманн (Германия)

4 (1+1+1+1)

1 (-34,2)

+16,7

6

Дарья Домрачева (Белоруссия)

3 (0+0+1+2)

5 (+48,7)

+23,7

22

Екатерина Юрлова (Россия)

3 (0+0+3+0)

24 (+2.01,9)

+1.47,1

23

Анастасия Кузьмина (Словакия)

6 (1+2+3+0)

10 (+1.09,2)

+1.47,5

26

Дарья Виролайнен (Россия)

4 (2+0+0+2)

26 (+2.11,9)

+2.12,6

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Юрлова

7 (+7,5)

5 (+19,3)

26 (+1.35,1)

22 (+1.46,1)

Виролайнен

28 (+56,2)

27 (+1.19,7)

24 (+1.28,0)

26 (+2.11,7)

Общий зачет

1

Кайса Макарайнен (Финляндия)

489

2

Анастасия Кузьмина (Словакия)

470

3

Доротея Вирер (Италия)

399

4

Жюстин Бреза (Франция)

376

5

Дениз Херрманн (Германия)

342

6

Лаура Дальмайер (Германия)

336

13

Дарья Домрачева (Белоруссия)

268

16

Екатерина Юрлова (Россия)

259

26

Татьяна Акимова (Россия)

154


 

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