ШИПУЛИН НА ОЛИМПИАДЕ? ВЫ СЕРЬЕЗНО?

Пока страна отходила от шокирующего заявления Антона Шипулина, который «неожиданно» для всех вдруг решил поехать на Олимпиаду, девушки готовились к масс-старту. Парой часов ранее в той же дисциплине сошлись мужчины, и позитивом от этой гонки могли зарядиться разве что болельщики норвежской, французской и немецкой сборных – в первой десятке лишь чех Михал Шлезингр, да словенец Яков Фак разбавили представительство этих команд. Шипулин всю гонку экспериментировал с ходом и поэтому плохо стрелял, Александр Логинов же в очередной раз не блеснул и точка.

Перед началом женской гонки с общего старта нам тоже не следовало ждать волшебных результатов. Все-таки готовность у всей российской сборной неидеальная, и основные проблемы очень четко проявляются именно в контактных гонках. В целом, уже и не вспомнить, когда в нашей женской команде были биатлонистки, которые умели побеждать в жестких условиях масс-стартов.

В таких гонках в последнее время лучше всего себя чувствуют представительницы других стран. В первую очередь, сестра Антона Шипулина – словачка Анастасия Кузьмина, которая набрала невероятную форму, и на трассе не замечает никого. Посоревноваться в скорости с ней сейчас может разве что немка Дениз Херманн, но ее слишком часто подводит стрельба.

Безусловно, в числе основных претенденток на подиум были и Доротея Вирер с Кайсой Макарайнен. Лаура Дальмайер пока в поисках оптимальной формы, ее результаты не очень стабильны по ходу сезона, но, чувствуется, что к Олимпийским играм она будет в полном порядке. Опыта ей хватит. Но и в масс-старте она могла побороться за подиум уже сейчас.

КТО ТАКАЯ КРОУФОРД?

Началась гонка вполне предсказуемо. Кузьмина и Херманн словно электровоз «Владимир Ленин» потащили гоночный состав на первую стрельбу. Юрлова берегла силы и закрепилась в середине пелотона. Виролайнен же в своем стиле разгонялась очень плавно – перед стрельбой ее отрыв от основной группы выглядел ощутимым, а после ухода с первого рубежа стал уже очень большим. Дарья отмотала два штрафных круга и отправилась на дистанцию лишь 28-й. Юрлова сработала четко и осталась в группе лидеров.

Фавориты со стрельбой в целом справились. Один промах для Кузьминой и Херманн – не проблема, а вот отличный ход и ноль на рубеже Дарьи Домрачевой – еще какая. Жена Короля биатлона захватила лидерство и показала, что готова сегодня побеждать. А слона-то мы и не заметили! Домрачева была не в лучших кондициях на последних стартах, поэтому в список фаворитов ее мы внести забыли.

И очень сильно ошиблись. Вторую стрельбу Дарья также прошла чисто, тем самым упрочив лидерство. Где-то на небольшом отдалении от нее следовали Розанна Кроуфорд – представительница Канады - великой биатлонной державы по версии президента СБР Александра Кравцова и Доротея Вирер, которая в последних гонках выглядит великолепно не только с точки зрения макияжа.

И вот вам сюрприз! Юрлова после второй стрельбы – пятая. Но надолго ли? Как говорил один незарегистрированный кандидат в президенты России: «Конечно, нет!». Бороться в контактных гонках на дистанции Екатерине очень тяжело. А когда пытаешься успеть за убегающими соперницами, все это приводит к сбоям на стрельбище. Три промаха Юрловой на стойке можно объяснить только этим.

Впрочем, не она одна ошибалась. Домрачева после стойки отмотала круг и ушла на дистанцию лишь пятой, а гонку возглавила Кроуфорд. При этом пул догоняющих был очень серьезным. Здесь вам и Макарайнен, и Дальмайер с той же Домрачевой. В общем, съели они Розанну в середине четвертого круга, как легкий пудинг.

Было понятно, что все решится на четвертой стрельбе и фаворита при этом выделить крайне тяжело. Мы же говорим о женском биатлоне. Ждать оставалось недолго. Девушки летели по дистанции на скорости среднемагистрального лайнера и, кажется, это их подвело. Дальмайер и Макарайнен промахнулись по разу, Домрачева – дважды. Первой ушла… Кроуфорд.

А за ней… Нет, не комарики на воздушном шарике, а непонятно откуда взявшаяся чешка Вероника Виткова, которая явно была легкой добычей для немки и финки, которые отставали от нее на чисто символические 5-7 секунд.

ПОБЕДНЫЙ РЫВОК КАЙСЫ

Макарайнен на пару Дальмайер полетели разбираться с Кроуфорд, которая ускакала совсем недалеко, а затем и между собой. Обе прекрасные лыжницы, но немка не в лучшей форме, однако на последних километрах рупольдингского масс-старта об этой мантре пришлось забыть. С Кайсой она шла бок-о-бок до последнего поворота и казалось, что навяжет финке борьбу в створе, но уступила.

Виткова в итоге добежала до бронзы, обойдя Кроуфорд, а Домрачева стала лишь шестой, пропустив вперед себя еще и Дениз Херманн. В третьем десятке на финиш пришла Екатерина Юрлова – третий рубеж ее погубил. Следом за ней красную линию пересекла Кузьмина, которую все считали главным фаворитом. Ходом она вновь была одной из лучших, но шесть промахов… Извините, Анастасия, заходите в следующий раз.

Дарья Виролайнен с четырьмя промахами – 26-я. Если искать позитив, то хорошо, что не последняя - это раз. Две стрельбы россиянка отработала чисто – это два. И это все, ребята.

Кубок мира

5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Масс-старт 12,5 км. Женщины

Стрельба Ход Финиш 1 Кайса Макарайнен (Финляндия) 2 (1+0+0+1) 2 (+34,2) 34.05,6 2 Лаура Дальмайер (Германия) 2 (1+0+0+1) 3 (+35,6) +0,8 3 Вероника Виткова (Чехия) 2 (1+0+1+0) 6 (+51,7) +4,6 4 Розанна Кроуфорд (Канада) 0 (0+0+0+0) 17 (+1.43,1) +5,2 5 Дениз Херрманн (Германия) 4 (1+1+1+1) 1 (-34,2) +16,7 6 Дарья Домрачева (Белоруссия) 3 (0+0+1+2) 5 (+48,7) +23,7 22 Екатерина Юрлова (Россия) 3 (0+0+3+0) 24 (+2.01,9) +1.47,1 23 Анастасия Кузьмина (Словакия) 6 (1+2+3+0) 10 (+1.09,2) +1.47,5 26 Дарья Виролайнен (Россия) 4 (2+0+0+2) 26 (+2.11,9) +2.12,6

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Юрлова 7 (+7,5) 5 (+19,3) 26 (+1.35,1) 22 (+1.46,1) Виролайнен 28 (+56,2) 27 (+1.19,7) 24 (+1.28,0) 26 (+2.11,7)

Общий зачет

1 Кайса Макарайнен (Финляндия) 489 2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 470 3 Доротея Вирер (Италия) 399 4 Жюстин Бреза (Франция) 376 5 Дениз Херрманн (Германия) 342 6 Лаура Дальмайер (Германия) 336 13 Дарья Домрачева (Белоруссия) 268 16 Екатерина Юрлова (Россия) 259 26 Татьяна Акимова (Россия) 154



