Шипулин шокирует, Кайса побеждает. Все о женском масс-старте в Рупольдинге
Корреспондент «Советского спорта» зафиксировал крутейшую гонку в исполнении неувядающей Кайсы Макарайнен.
ШИПУЛИН НА ОЛИМПИАДЕ? ВЫ СЕРЬЕЗНО?
Пока страна отходила от шокирующего заявления Антона Шипулина, который «неожиданно» для всех вдруг решил поехать на Олимпиаду, девушки готовились к масс-старту. Парой часов ранее в той же дисциплине сошлись мужчины, и позитивом от этой гонки могли зарядиться разве что болельщики норвежской, французской и немецкой сборных – в первой десятке лишь чех Михал Шлезингр, да словенец Яков Фак разбавили представительство этих команд. Шипулин всю гонку экспериментировал с ходом и поэтому плохо стрелял, Александр Логинов же в очередной раз не блеснул и точка.
Перед началом женской гонки с общего старта нам тоже не следовало ждать волшебных результатов. Все-таки готовность у всей российской сборной неидеальная, и основные проблемы очень четко проявляются именно в контактных гонках. В целом, уже и не вспомнить, когда в нашей женской команде были биатлонистки, которые умели побеждать в жестких условиях масс-стартов.
В таких гонках в последнее время лучше всего себя чувствуют представительницы других стран. В первую очередь, сестра Антона Шипулина – словачка Анастасия Кузьмина, которая набрала невероятную форму, и на трассе не замечает никого. Посоревноваться в скорости с ней сейчас может разве что немка Дениз Херманн, но ее слишком часто подводит стрельба.
Безусловно, в числе основных претенденток на подиум были и Доротея Вирер с Кайсой Макарайнен. Лаура Дальмайер пока в поисках оптимальной формы, ее результаты не очень стабильны по ходу сезона, но, чувствуется, что к Олимпийским играм она будет в полном порядке. Опыта ей хватит. Но и в масс-старте она могла побороться за подиум уже сейчас.
КТО ТАКАЯ КРОУФОРД?
Началась гонка вполне предсказуемо. Кузьмина и Херманн словно электровоз «Владимир Ленин» потащили гоночный состав на первую стрельбу. Юрлова берегла силы и закрепилась в середине пелотона. Виролайнен же в своем стиле разгонялась очень плавно – перед стрельбой ее отрыв от основной группы выглядел ощутимым, а после ухода с первого рубежа стал уже очень большим. Дарья отмотала два штрафных круга и отправилась на дистанцию лишь 28-й. Юрлова сработала четко и осталась в группе лидеров.
Фавориты со стрельбой в целом справились. Один промах для Кузьминой и Херманн – не проблема, а вот отличный ход и ноль на рубеже Дарьи Домрачевой – еще какая. Жена Короля биатлона захватила лидерство и показала, что готова сегодня побеждать. А слона-то мы и не заметили! Домрачева была не в лучших кондициях на последних стартах, поэтому в список фаворитов ее мы внести забыли.
И очень сильно ошиблись. Вторую стрельбу Дарья также прошла чисто, тем самым упрочив лидерство. Где-то на небольшом отдалении от нее следовали Розанна Кроуфорд – представительница Канады - великой биатлонной державы по версии президента СБР Александра Кравцова и Доротея Вирер, которая в последних гонках выглядит великолепно не только с точки зрения макияжа.
И вот вам сюрприз! Юрлова после второй стрельбы – пятая. Но надолго ли? Как говорил один незарегистрированный кандидат в президенты России: «Конечно, нет!». Бороться в контактных гонках на дистанции Екатерине очень тяжело. А когда пытаешься успеть за убегающими соперницами, все это приводит к сбоям на стрельбище. Три промаха Юрловой на стойке можно объяснить только этим.
Впрочем, не она одна ошибалась. Домрачева после стойки отмотала круг и ушла на дистанцию лишь пятой, а гонку возглавила Кроуфорд. При этом пул догоняющих был очень серьезным. Здесь вам и Макарайнен, и Дальмайер с той же Домрачевой. В общем, съели они Розанну в середине четвертого круга, как легкий пудинг.
Было понятно, что все решится на четвертой стрельбе и фаворита при этом выделить крайне тяжело. Мы же говорим о женском биатлоне. Ждать оставалось недолго. Девушки летели по дистанции на скорости среднемагистрального лайнера и, кажется, это их подвело. Дальмайер и Макарайнен промахнулись по разу, Домрачева – дважды. Первой ушла… Кроуфорд.
А за ней… Нет, не комарики на воздушном шарике, а непонятно откуда взявшаяся чешка Вероника Виткова, которая явно была легкой добычей для немки и финки, которые отставали от нее на чисто символические 5-7 секунд.
ПОБЕДНЫЙ РЫВОК КАЙСЫ
Макарайнен на пару Дальмайер полетели разбираться с Кроуфорд, которая ускакала совсем недалеко, а затем и между собой. Обе прекрасные лыжницы, но немка не в лучшей форме, однако на последних километрах рупольдингского масс-старта об этой мантре пришлось забыть. С Кайсой она шла бок-о-бок до последнего поворота и казалось, что навяжет финке борьбу в створе, но уступила.
Виткова в итоге добежала до бронзы, обойдя Кроуфорд, а Домрачева стала лишь шестой, пропустив вперед себя еще и Дениз Херманн. В третьем десятке на финиш пришла Екатерина Юрлова – третий рубеж ее погубил. Следом за ней красную линию пересекла Кузьмина, которую все считали главным фаворитом. Ходом она вновь была одной из лучших, но шесть промахов… Извините, Анастасия, заходите в следующий раз.
Дарья Виролайнен с четырьмя промахами – 26-я. Если искать позитив, то хорошо, что не последняя - это раз. Две стрельбы россиянка отработала чисто – это два. И это все, ребята.
Кубок мира
5-й этап. Рупольдинг (Германия)
Масс-старт 12,5 км. Женщины
|
|
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
2 (1+0+0+1)
|
2 (+34,2)
|
34.05,6
|
2
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
2 (1+0+0+1)
|
3 (+35,6)
|
+0,8
|
3
|
Вероника Виткова (Чехия)
|
2 (1+0+1+0)
|
6 (+51,7)
|
+4,6
|
4
|
Розанна Кроуфорд (Канада)
|
0 (0+0+0+0)
|
17 (+1.43,1)
|
+5,2
|
5
|
Дениз Херрманн (Германия)
|
4 (1+1+1+1)
|
1 (-34,2)
|
+16,7
|
6
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
3 (0+0+1+2)
|
5 (+48,7)
|
+23,7
|
22
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
3 (0+0+3+0)
|
24 (+2.01,9)
|
+1.47,1
|
23
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
6 (1+2+3+0)
|
10 (+1.09,2)
|
+1.47,5
|
26
|
Дарья Виролайнен (Россия)
|
4 (2+0+0+2)
|
26 (+2.11,9)
|
+2.12,6
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Юрлова
|
7 (+7,5)
|
5 (+19,3)
|
26 (+1.35,1)
|
22 (+1.46,1)
|
Виролайнен
|
28 (+56,2)
|
27 (+1.19,7)
|
24 (+1.28,0)
|
26 (+2.11,7)
Общий зачет
|
1
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
489
|
2
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
470
|
3
|
Доротея Вирер (Италия)
|
399
|
4
|
Жюстин Бреза (Франция)
|
376
|
5
|
Дениз Херрманн (Германия)
|
342
|
6
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
336
|
13
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
268
|
16
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
259
|
26
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
154