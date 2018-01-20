Даша-джентльмен! Почему Домрачева не стала обгонять Вирер на финише
Россиянки – остались за пределами топ-10 в гонке преследования в Антхольце. Юрлова – 14-я после 6-го места в спринте.
Кто поедет в Риднау?
До начала гонок преследования главной биатлонной новостью дня было объявление состава на чемпионат Европы в итальянский Риднау (он пройдет с 24 по 28 января). Женский состав выгладит так: Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко. Мужской: Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин. Еще один участник от мужской команды будет назван после этапа Кубка мира в Антхольце.
На первый взгляд – состав как состав, на Европу так на Европу. Но интрига здесь все-таки зарылась. Ранее сообщалось, что на «европу» пошлют Ульяну Кайшеву, и это очень сильно возмущало многих поклонников биатлона. Мол, вместо того, чтобы спокойно подготовить перспективную спортсменку к Играм – ее опять измотают соревновательным режимом и на главном турнире года она опять ничего не покажет. Ох, наслушался про себя тренерский штаб, в частности, по этому поводу. Между тем штаб то ли передумал, то ли никогда и не планировал засылать Кайшеву в Риднау. Она отправится вместе с первой командой на предолимпийский сбор.
Два промаха Юрловой
В сегодняшней гонке преследования Кайшева участия не принимала – поэтому оценивать перспективы лидера Кубка IBU сложно. В пасьют она не попала, заняв в спринте 75-е место (три промаха, отставание – 2 минуты 50 секунд). Вместе с ней за бортом преследования осталась Дарья Виролайнен – он была 62-й.
Единственный внятный результат в четверг показала Екатерина Юрлова Перхт – впервые в сезоне она заехала в цветы, а сегодня… Сегодня Екатерина до последнего рубежа имела шанс подняться достаточно высоко – даже на пьедестал. Но на четвертой стрельбе Юрлову подкосили два промаха – в итоге она финишировала 14-й. Еще две наших участницы Татьяна Акимова и Ирина Услугина затерялись в пятом десятке. Таковы совсем неутешительные итоги – предпоследней предолимпийской женской гонки. Особое расстройство заключается в том, что из-за сорок-знает-какого места Акимова пролетаем мимо завтрашнего масс-старта – для этого ей не хватает кубковых очков.
До последнего момента на победу в этом преследовании претендовала Дарья Домрачева, но сначала она промахнулась на последней стойке и выпустила вперед Лауру Дальмайер, а затем на трассе случилось непредвиденное. В тесной контактной борьбе за второе место Дарья ненамеренно выбила палку из рук обогнавшей ее Доротеи Вирер. После этого она приняла решение не атаковать безоружную итальянку и позволила ей финишировать вслед за немкой.
Антерсельва (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Женщины
Гонка преследования 10 км
|
|
|
Старт
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
2 (+12,0)
|
1 (1+0+0+0)
|
8 (+36,1)
|
29.45,0
|
2
|
Доротея Вирер (Италия)
|
7 (+40,0)
|
2 (1+0+1+0)
|
7 (+33,4)
|
+17,3
|
3
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
4 (+23,0)
|
2 (0+1+0+1)
|
4 (+28,9)
|
+20,2
|
4
|
Тирилль Экхофф (Норвегия)
|
1 (-12,0)
|
4 (1+1+0+2)
|
18 (+53,7)
|
+1.09,9
|
5
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
26 (+1.33,0)
|
2 (0+0+2+0)
|
2 (+4,9)
|
+1.18,4
|
11
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
18 (+1.15,0)
|
4 (0+1+2+1)
|
3 (+25,4)
|
+1.54,1
|
14
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
6 (+0,39)
|
3 (1+0+0+2)
|
31 (+1.18,9)
|
+1.57,3
|
42
|
Ирина Услугина (Россия)
|
42 (+1.56,0)
|
4 (2+0+1+1)
|
36 (+1.30,2)
|
+4.03,0
|
46
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
31 (+1.36,0)
|
5 (0+2+1+2)
|
33 (+1.31,8)
|
+4.14,0
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Юрлова
|
10 (+37,2)
|
8 (+35,4)
|
6 (+42,6)
|
12 (+1.46,1)
|
Услугина
|
50 (+2.22,3)
|
47 (+2.26,6)
|
44 (+2.58,2)
|
39 (+3.42,4)
|
Акимова
|
22 (+1.14,3)
|
39 (+2.10,7)
|
41 (+2.51,5)
|
45 (+4.00,0)
Общий зачет
|
1
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
544
|
2
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
523
|
3
|
Доротея Вирер (Италия)
|
489
|
4
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
450
|
5
|
Вероника Виткова (Чехия)
|
416
|
6
|
Дениз Херрманн (Германия)
|
402
|
8
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
376
|
12
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
324
|
28
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
164