Кто поедет в Риднау?

До начала гонок преследования главной биатлонной новостью дня было объявление состава на чемпионат Европы в итальянский Риднау (он пройдет с 24 по 28 января). Женский состав выгладит так: Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко. Мужской: Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин. Еще один участник от мужской команды будет назван после этапа Кубка мира в Антхольце.

На первый взгляд – состав как состав, на Европу так на Европу. Но интрига здесь все-таки зарылась. Ранее сообщалось, что на «европу» пошлют Ульяну Кайшеву, и это очень сильно возмущало многих поклонников биатлона. Мол, вместо того, чтобы спокойно подготовить перспективную спортсменку к Играм – ее опять измотают соревновательным режимом и на главном турнире года она опять ничего не покажет. Ох, наслушался про себя тренерский штаб, в частности, по этому поводу. Между тем штаб то ли передумал, то ли никогда и не планировал засылать Кайшеву в Риднау. Она отправится вместе с первой командой на предолимпийский сбор.

Два промаха Юрловой

В сегодняшней гонке преследования Кайшева участия не принимала – поэтому оценивать перспективы лидера Кубка IBU сложно. В пасьют она не попала, заняв в спринте 75-е место (три промаха, отставание – 2 минуты 50 секунд). Вместе с ней за бортом преследования осталась Дарья Виролайнен – он была 62-й.

Единственный внятный результат в четверг показала Екатерина Юрлова Перхт – впервые в сезоне она заехала в цветы, а сегодня… Сегодня Екатерина до последнего рубежа имела шанс подняться достаточно высоко – даже на пьедестал. Но на четвертой стрельбе Юрлову подкосили два промаха – в итоге она финишировала 14-й. Еще две наших участницы Татьяна Акимова и Ирина Услугина затерялись в пятом десятке. Таковы совсем неутешительные итоги – предпоследней предолимпийской женской гонки. Особое расстройство заключается в том, что из-за сорок-знает-какого места Акимова пролетаем мимо завтрашнего масс-старта – для этого ей не хватает кубковых очков.

До последнего момента на победу в этом преследовании претендовала Дарья Домрачева, но сначала она промахнулась на последней стойке и выпустила вперед Лауру Дальмайер, а затем на трассе случилось непредвиденное. В тесной контактной борьбе за второе место Дарья ненамеренно выбила палку из рук обогнавшей ее Доротеи Вирер. После этого она приняла решение не атаковать безоружную итальянку и позволила ей финишировать вслед за немкой.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

6-й этап

Женщины

Гонка преследования 10 км

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Лаура Дальмайер (Германия) 2 (+12,0) 1 (1+0+0+0) 8 (+36,1) 29.45,0 2 Доротея Вирер (Италия) 7 (+40,0) 2 (1+0+1+0) 7 (+33,4) +17,3 3 Дарья Домрачева (Белоруссия) 4 (+23,0) 2 (0+1+0+1) 4 (+28,9) +20,2 4 Тирилль Экхофф (Норвегия) 1 (-12,0) 4 (1+1+0+2) 18 (+53,7) +1.09,9 5 Кайса Макарайнен (Финляндия) 26 (+1.33,0) 2 (0+0+2+0) 2 (+4,9) +1.18,4 11 Анастасия Кузьмина (Словакия) 18 (+1.15,0) 4 (0+1+2+1) 3 (+25,4) +1.54,1 14 Екатерина Юрлова (Россия) 6 (+0,39) 3 (1+0+0+2) 31 (+1.18,9) +1.57,3 42 Ирина Услугина (Россия) 42 (+1.56,0) 4 (2+0+1+1) 36 (+1.30,2) +4.03,0 46 Татьяна Акимова (Россия) 31 (+1.36,0) 5 (0+2+1+2) 33 (+1.31,8) +4.14,0

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Юрлова 10 (+37,2) 8 (+35,4) 6 (+42,6) 12 (+1.46,1) Услугина 50 (+2.22,3) 47 (+2.26,6) 44 (+2.58,2) 39 (+3.42,4) Акимова 22 (+1.14,3) 39 (+2.10,7) 41 (+2.51,5) 45 (+4.00,0)

Общий зачет