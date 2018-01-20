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Кто поедет в Риднау?

До начала гонок преследования главной биатлонной новостью дня было объявление состава на чемпионат Европы в итальянский Риднау (он пройдет с 24 по 28 января). Женский состав выгладит так: Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко. Мужской: Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин. Еще один участник от мужской команды будет назван после этапа Кубка мира в Антхольце. 

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Ищем позитив. Юрлова тащит, Виролайнен не унывает, но в топ-10 - никого

На первый взгляд – состав как состав, на Европу так на Европу. Но интрига здесь все-таки зарылась. Ранее сообщалось, что на «европу» пошлют Ульяну Кайшеву, и это очень сильно возмущало многих поклонников биатлона. Мол, вместо того, чтобы спокойно подготовить перспективную спортсменку к Играм – ее опять измотают соревновательным режимом и на главном турнире года она опять ничего не покажет. Ох, наслушался про себя тренерский штаб, в частности, по этому поводу. Между тем штаб то ли передумал, то ли никогда и не планировал засылать Кайшеву в Риднау. Она отправится вместе с первой командой на предолимпийский сбор.

Два промаха Юрловой

В сегодняшней гонке преследования Кайшева участия не принимала – поэтому оценивать перспективы лидера Кубка IBU сложно. В пасьют она не попала, заняв в спринте 75-е место (три промаха, отставание – 2 минуты 50 секунд). Вместе с ней за бортом преследования осталась Дарья Виролайнен – он была 62-й.

Единственный внятный результат в четверг показала Екатерина Юрлова Перхт – впервые в сезоне она заехала в цветы, а сегодня… Сегодня Екатерина до последнего рубежа имела шанс подняться достаточно высоко – даже на пьедестал. Но на четвертой стрельбе Юрлову подкосили два промаха – в итоге она финишировала 14-й. Еще две наших участницы Татьяна Акимова и Ирина Услугина затерялись в пятом десятке. Таковы совсем неутешительные итоги – предпоследней предолимпийской женской гонки. Особое расстройство заключается в том, что из-за сорок-знает-какого места Акимова пролетаем мимо завтрашнего масс-старта – для этого ей не хватает кубковых очков.

До последнего момента на победу в этом преследовании претендовала Дарья Домрачева, но сначала она промахнулась на последней стойке и выпустила вперед Лауру Дальмайер, а затем на трассе случилось непредвиденное. В тесной контактной борьбе за второе место Дарья ненамеренно выбила палку из рук обогнавшей ее Доротеи Вирер. После этого она приняла решение не атаковать безоружную итальянку и позволила ей финишировать вслед за немкой.

Антерсельва (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Женщины
Гонка преследования 10 км

 

 

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Лаура Дальмайер (Германия)

2 (+12,0)

1 (1+0+0+0)

8 (+36,1)

29.45,0

2

Доротея Вирер (Италия)

7 (+40,0)

2 (1+0+1+0)

7 (+33,4)

+17,3

3

Дарья Домрачева (Белоруссия)

4 (+23,0)

2 (0+1+0+1)

4 (+28,9)

+20,2

4

Тирилль Экхофф (Норвегия)

1 (-12,0)

4 (1+1+0+2)

18 (+53,7)

+1.09,9

5

Кайса Макарайнен (Финляндия)

26 (+1.33,0)

2 (0+0+2+0)

2 (+4,9)

+1.18,4

11

Анастасия Кузьмина (Словакия)

18 (+1.15,0)

4 (0+1+2+1)

3 (+25,4)

+1.54,1

14

Екатерина Юрлова (Россия)

6 (+0,39)

3 (1+0+0+2)

31 (+1.18,9)

+1.57,3

42

Ирина Услугина (Россия)

42 (+1.56,0)

4 (2+0+1+1)

36 (+1.30,2)

+4.03,0

46

Татьяна Акимова (Россия)

31 (+1.36,0)

5 (0+2+1+2)

33 (+1.31,8)

+4.14,0

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Юрлова

10 (+37,2)

8 (+35,4)

6 (+42,6)

12 (+1.46,1)

Услугина

50 (+2.22,3)

47 (+2.26,6)

44 (+2.58,2)

39 (+3.42,4)

Акимова

22 (+1.14,3)

39 (+2.10,7)

41 (+2.51,5)

45 (+4.00,0)

Общий зачет

1

Кайса Макарайнен (Финляндия)

544

2

Анастасия Кузьмина (Словакия)

523

3

Доротея Вирер (Италия)

489

4

Лаура Дальмайер (Германия)

450

5

Вероника Виткова (Чехия)

416

6

Дениз Херрманн (Германия)

402

8

Дарья Домрачева (Белоруссия)

376

12

Екатерина Юрлова (Россия)

324

28

Татьяна Акимова (Россия)

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