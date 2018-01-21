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Драма на последнем рубеже

Прекрасные дамы подарили прекрасную гонку – как на заказ. Все-таки это была наша последняя встреча со стреляющими лыжницами перед Олимпиадой.

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Шипулин: опять в одном выстреле от борьбы за медаль

Какая драма разыгралась на последнем рубеже масс-старта! Первой к стойке подошла Доротея Вирер, которая была лидером основную часть гонки и имела все шансы победить здесь – в местах, где она родилась и выросла. Но Доротея промахнулась дважды. Подошедшая чуть позже Анастасия Кузьмина получила не шанс – шансище, только стреляй. Но и она промахнулась. Кто примет эстафету? Дальмайер? Домрачева? Немка тоже промазала, а вот Дарья – нет! И именно она ушла первой на последний круг. Да, там буквально в нескольких секундах за спиной выросла Анастасия Кузьмина, скорость которой сегодня была в полном порядке, и, казалось, что сестра Шипулина не оставит в покое супругу Бьорнадалена. Но трехкратная олимпийская чемпионка Сочи все-таки взяла золото в последней предолимпийской гонке Кубка мира.

Едва не скушала на трассе Кузьмину Кайса Макарайнен, однако финке немножко не хватило скорости, но совершенно очевидно, что она в шикарной форме и сегодняшняя первая тройка – явные фавориты предстоящих Игр. Конечно, к ним присоединится и Лаура Дальмайер, у которой пока две победы в сезоне, но мы-то знаем, как умеет подходить к главным стартам миниатюрная немка.

Юрлова: «При хорошей стрельбе все получится»

Как в последние годы умеет подходить к главным стартам сборная России, мы тоже знаем. Что мы имеем сегодня, когда до первого олимпийского старта осталось ровно 20 дней?

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Фуркад победил в мужском масс-старте, Домрачева – в женском

Ровно одну спортсменку, способную более-менее выдерживать скорость лидеров и при удачной стрельбе заезжать в топ-10. Пьедестал? Очень туманная перспектива для Юрловой – тут нужно надеяться на ошибки лидеров. Но наша печаль в том, что крепких спортсменок сейчас немало, и когда ошибаются одна-две, находятся еще пятеро, кто не ошибается, и мы снова и снова остаемся без подиума.

Вот возьмем сегодняшний масс-старт. Юрлова шла в этой гонке третьей и могла бы дотянуть эту лямку до конца, если б не ошибки на рубежах. К сожалению, кроме Юрловой, в этой гонке российским любителям биатлона болеть было не за кого. Хоть туда все же и попала Татьяна Акимова. Уже на первой лежке Акимова допустила три промаха. А в итоге – пять. Отставание – шесть с половиной минут. Шесть с половиной, Карл! Честное слово, лучше б она туда не попадала. Болельщики-то у нас не железные!

Юрлова после гонки была довольна собой. Это стало понятно из ее слов: «У меня сейчас состояние, в котором можно бороться. При хорошей стрельбе все получится».

Что такое «все», Катя не уточнила, но мы предполагаем, что это все – хоть какая-то медаль. Пока у женской сборной за шесть этапов их ни одной.

Антерсельва (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Женщины
Масс-старт 12,5 км

 

 

Стрельба

Ход

Финиш

1

Дарья Домрачева (Белоруссия)

1 (1+0+0+0)

4 (+1.03,4)

40.23,9

2

Анастасия Кузьмина (Словакия)

3 (1+1+0+1)

2 (+40,1)

+11,9

3

Кайса Макарайнен (Финляндия)

4 (1+0+2+1)

1 (34.35,4)

+16,2

4

Марте Олдсбю (Норвегия)

2 (1+0+0+1)

5 (+1.03,6)

+22,6

5

Лаура Дальмайер (Германия)

2 (0+1+0+1)

3 (+1.00,3)

+23,9

7

Доротея Вирер (Италия)

2 (0+0+0+2)

10 (+1.25,3)

+29,4

10

Екатерина Юрлова (Россия)

2 (0+0+1+1)

14 (+1.38,2)

+55,6

30

Татьяна Акимова (Россия)

5 (3+1+0+1)

30 (+5.10,2)

+6.27,5

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Юрлова

4 (+11,5)

4 (+13,1)

10 (+49,0)

11 (+35,8)

Акимова

30 (+2.01,7)

30 (+3.30,5)

30 (+4.43,0)

30 (+5.20,6)

Общий зачет

1

Кайса Макарайнен (Финляндия)

592

2

Анастасия Кузьмина (Словакия)

577

3

Доротея Вирер (Италия)

525

4

Лаура Дальмайер (Германия)

490

5

Дарья Домрачева (Белоруссия)

436

12

Екатерина Юрлова (Россия)

355

30

Татьяна Акимова (Россия)

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