Драма на последнем рубеже

Прекрасные дамы подарили прекрасную гонку – как на заказ. Все-таки это была наша последняя встреча со стреляющими лыжницами перед Олимпиадой.

Какая драма разыгралась на последнем рубеже масс-старта! Первой к стойке подошла Доротея Вирер, которая была лидером основную часть гонки и имела все шансы победить здесь – в местах, где она родилась и выросла. Но Доротея промахнулась дважды. Подошедшая чуть позже Анастасия Кузьмина получила не шанс – шансище, только стреляй. Но и она промахнулась. Кто примет эстафету? Дальмайер? Домрачева? Немка тоже промазала, а вот Дарья – нет! И именно она ушла первой на последний круг. Да, там буквально в нескольких секундах за спиной выросла Анастасия Кузьмина, скорость которой сегодня была в полном порядке, и, казалось, что сестра Шипулина не оставит в покое супругу Бьорнадалена. Но трехкратная олимпийская чемпионка Сочи все-таки взяла золото в последней предолимпийской гонке Кубка мира.

Едва не скушала на трассе Кузьмину Кайса Макарайнен, однако финке немножко не хватило скорости, но совершенно очевидно, что она в шикарной форме и сегодняшняя первая тройка – явные фавориты предстоящих Игр. Конечно, к ним присоединится и Лаура Дальмайер, у которой пока две победы в сезоне, но мы-то знаем, как умеет подходить к главным стартам миниатюрная немка.

Юрлова: «При хорошей стрельбе все получится»

Как в последние годы умеет подходить к главным стартам сборная России, мы тоже знаем. Что мы имеем сегодня, когда до первого олимпийского старта осталось ровно 20 дней?

Ровно одну спортсменку, способную более-менее выдерживать скорость лидеров и при удачной стрельбе заезжать в топ-10. Пьедестал? Очень туманная перспектива для Юрловой – тут нужно надеяться на ошибки лидеров. Но наша печаль в том, что крепких спортсменок сейчас немало, и когда ошибаются одна-две, находятся еще пятеро, кто не ошибается, и мы снова и снова остаемся без подиума.

Вот возьмем сегодняшний масс-старт. Юрлова шла в этой гонке третьей и могла бы дотянуть эту лямку до конца, если б не ошибки на рубежах. К сожалению, кроме Юрловой, в этой гонке российским любителям биатлона болеть было не за кого. Хоть туда все же и попала Татьяна Акимова. Уже на первой лежке Акимова допустила три промаха. А в итоге – пять. Отставание – шесть с половиной минут. Шесть с половиной, Карл! Честное слово, лучше б она туда не попадала. Болельщики-то у нас не железные!

Юрлова после гонки была довольна собой. Это стало понятно из ее слов: «У меня сейчас состояние, в котором можно бороться. При хорошей стрельбе все получится».

Что такое «все», Катя не уточнила, но мы предполагаем, что это все – хоть какая-то медаль. Пока у женской сборной за шесть этапов их ни одной.

Антерсельва (Италия)

Кубок мира

6-й этап

Женщины

Масс-старт 12,5 км

Стрельба Ход Финиш 1 Дарья Домрачева (Белоруссия) 1 (1+0+0+0) 4 (+1.03,4) 40.23,9 2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 3 (1+1+0+1) 2 (+40,1) +11,9 3 Кайса Макарайнен (Финляндия) 4 (1+0+2+1) 1 (34.35,4) +16,2 4 Марте Олдсбю (Норвегия) 2 (1+0+0+1) 5 (+1.03,6) +22,6 5 Лаура Дальмайер (Германия) 2 (0+1+0+1) 3 (+1.00,3) +23,9 7 Доротея Вирер (Италия) 2 (0+0+0+2) 10 (+1.25,3) +29,4 10 Екатерина Юрлова (Россия) 2 (0+0+1+1) 14 (+1.38,2) +55,6 30 Татьяна Акимова (Россия) 5 (3+1+0+1) 30 (+5.10,2) +6.27,5

Сборная России после огневых рубежей

С1 (л) С2 (л) С3 (с) С4 (с) Юрлова 4 (+11,5) 4 (+13,1) 10 (+49,0) 11 (+35,8) Акимова 30 (+2.01,7) 30 (+3.30,5) 30 (+4.43,0) 30 (+5.20,6)

Общий зачет