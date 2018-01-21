Жена Бьорндалена, сестра Шипулина и Кайса. Последний подиум перед Пхенчханом
Последняя предолимпийская женская гонка завершилась победой Дарьи Домрачевой. Юрлова-Перхт замкнула десятку, Акимова – последняя.
Драма на последнем рубеже
Прекрасные дамы подарили прекрасную гонку – как на заказ. Все-таки это была наша последняя встреча со стреляющими лыжницами перед Олимпиадой.
Какая драма разыгралась на последнем рубеже масс-старта! Первой к стойке подошла Доротея Вирер, которая была лидером основную часть гонки и имела все шансы победить здесь – в местах, где она родилась и выросла. Но Доротея промахнулась дважды. Подошедшая чуть позже Анастасия Кузьмина получила не шанс – шансище, только стреляй. Но и она промахнулась. Кто примет эстафету? Дальмайер? Домрачева? Немка тоже промазала, а вот Дарья – нет! И именно она ушла первой на последний круг. Да, там буквально в нескольких секундах за спиной выросла Анастасия Кузьмина, скорость которой сегодня была в полном порядке, и, казалось, что сестра Шипулина не оставит в покое супругу Бьорнадалена. Но трехкратная олимпийская чемпионка Сочи все-таки взяла золото в последней предолимпийской гонке Кубка мира.
Едва не скушала на трассе Кузьмину Кайса Макарайнен, однако финке немножко не хватило скорости, но совершенно очевидно, что она в шикарной форме и сегодняшняя первая тройка – явные фавориты предстоящих Игр. Конечно, к ним присоединится и Лаура Дальмайер, у которой пока две победы в сезоне, но мы-то знаем, как умеет подходить к главным стартам миниатюрная немка.
Юрлова: «При хорошей стрельбе все получится»
Как в последние годы умеет подходить к главным стартам сборная России, мы тоже знаем. Что мы имеем сегодня, когда до первого олимпийского старта осталось ровно 20 дней?
Ровно одну спортсменку, способную более-менее выдерживать скорость лидеров и при удачной стрельбе заезжать в топ-10. Пьедестал? Очень туманная перспектива для Юрловой – тут нужно надеяться на ошибки лидеров. Но наша печаль в том, что крепких спортсменок сейчас немало, и когда ошибаются одна-две, находятся еще пятеро, кто не ошибается, и мы снова и снова остаемся без подиума.
Вот возьмем сегодняшний масс-старт. Юрлова шла в этой гонке третьей и могла бы дотянуть эту лямку до конца, если б не ошибки на рубежах. К сожалению, кроме Юрловой, в этой гонке российским любителям биатлона болеть было не за кого. Хоть туда все же и попала Татьяна Акимова. Уже на первой лежке Акимова допустила три промаха. А в итоге – пять. Отставание – шесть с половиной минут. Шесть с половиной, Карл! Честное слово, лучше б она туда не попадала. Болельщики-то у нас не железные!
Юрлова после гонки была довольна собой. Это стало понятно из ее слов: «У меня сейчас состояние, в котором можно бороться. При хорошей стрельбе все получится».
Что такое «все», Катя не уточнила, но мы предполагаем, что это все – хоть какая-то медаль. Пока у женской сборной за шесть этапов их ни одной.
Антерсельва (Италия)
Кубок мира
6-й этап
Женщины
Масс-старт 12,5 км
|
|
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
1 (1+0+0+0)
|
4 (+1.03,4)
|
40.23,9
|
2
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
3 (1+1+0+1)
|
2 (+40,1)
|
+11,9
|
3
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
4 (1+0+2+1)
|
1 (34.35,4)
|
+16,2
|
4
|
Марте Олдсбю (Норвегия)
|
2 (1+0+0+1)
|
5 (+1.03,6)
|
+22,6
|
5
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
2 (0+1+0+1)
|
3 (+1.00,3)
|
+23,9
|
7
|
Доротея Вирер (Италия)
|
2 (0+0+0+2)
|
10 (+1.25,3)
|
+29,4
|
10
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
2 (0+0+1+1)
|
14 (+1.38,2)
|
+55,6
|
30
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
5 (3+1+0+1)
|
30 (+5.10,2)
|
+6.27,5
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Юрлова
|
4 (+11,5)
|
4 (+13,1)
|
10 (+49,0)
|
11 (+35,8)
|
Акимова
|
30 (+2.01,7)
|
30 (+3.30,5)
|
30 (+4.43,0)
|
30 (+5.20,6)
Общий зачет
|
1
|
Кайса Макарайнен (Финляндия)
|
592
|
2
|
Анастасия Кузьмина (Словакия)
|
577
|
3
|
Доротея Вирер (Италия)
|
525
|
4
|
Лаура Дальмайер (Германия)
|
490
|
5
|
Дарья Домрачева (Белоруссия)
|
436
|
12
|
Екатерина Юрлова (Россия)
|
355
|
30
|
Татьяна Акимова (Россия)
|
166