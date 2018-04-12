СТРАСТИ ПО УСТЮГОВУ

- Ничего не буду комментировать! – застегивая пиджак на бегу чеканил пока еще президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. Журналисты были готовы пираньями впиться в него и не отпускать до тех пор, пока он не обозначит позицию своего ведомства по отношению к ситуации, в которой оказался Международный союз биатлонистов (IBU). Австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире организации, а президента IBU Андреаса Бессеберга подозревают в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов и получении взяток.

- Вы что, это же уголовное расследование! – продолжал отбиваться Кравцов. Мы не имеем права ничего говорить, пока нам не разрешат. Впрочем, нет, кое-что сказать могу, - сказал глава СБР и застыл в дверях конференц-зала, в котором несколькими минутами ранее закончился исполком Олимпийского комитета России (ОКР).

- То, что пишут в иностранной прессе по поводу Евгения Устюгова – неправда. IBU передал информацию о абнормальных показателях его паспорта крови еще год назад. Никто ничего не скрывал. В настоящий момент СБР проводит исследования показателей паспорта Устюгова, они пока еще не закончены. Все остальное не считаю нужным комментировать, - завершил сеанс общения с прессой чиновник.

ТЯЖЕЛАЯ СУДЬБА ВФЛА

Через несколько минут на официальный пресс-подход вышел Министр спорта РФ Павел Колобков. И первый вопрос, который ему задали, тоже касался скандала в мировом биатлоне и причастности к нему нашей страны.

- Мы только вчера узнали об этом, это неприятная неожиданность. Сейчас появляется одно заявление за другим, были разные версии того, с чем связаны обыски. Были слухи, что это связано с допингом, другие - что с продажей телеправ. Бессеберг - один из самых принципиальных и авторитетных руководителей, который сделал биатлон тем видом спорта, который мы знаем. Давайте дождемся понимания, пока мы только читаем заявления прессы. В наших спортсменах мы уверены, поэтому делать далеко идущие выводы мне не хотелось бы, - заявил Колобков.

Также всех интересовал вопрос восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года. В июле состоится заседание совета IAAF, на котором будет обсуждаться эта тема. Колобков дал понять, что ситуация сложная и найти выход из нее непросто.

- Переговоры с IAAF продолжаются. Все критерии, связанные с работой ВФЛА, выполнены. Есть ряд вопросов, связанных с передачей проб Московской антидопинговой лаборатории, и вопрос формулировок доклада Макларена. Надеюсь, интересы спорта и мировой легкой атлетики восторжествуют. Такая конфронтация вредна всем.

Еще одной темой стала концепция наследия спортивных объектов после чемпионата мира по футболу 2018 года. В начале октября 2017 года президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ доработать концепцию и создать в городах, которые примут матчи мирового первенства, детские футбольные центры. Ведомство Колобкова подготовило доработанный проект концепции. На его реализацию необходимо более 16 миллиардов рублей. Эти деньги должны пойти на содержание и эксплуатацию стадионов, а также постройку детских футбольных центров. Как выяснилось, и эта версия проекта не финальная.

- Документ проходит согласование, в ближайшее время мы его утвердим. Думаю, концепция претерпит изменения. Это долгий процесс согласования, - сказал Колобков.

На этом интригующем заявлении Министра официальные мероприятия в ОКР закончились.

Только представители пресс-службы ведомства добавили, что 29 мая в рамках Олимпийского собрания пройдут выборы президента Олимпийского комитета России. Крайний срок выдвижения кандидатов – 15-е число того же месяца. Вместе с выборами президента ОКР будет сформирован новый состав исполкома и других руководящих органов.