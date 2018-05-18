18 мая в Тюмени состоятся выборы президента СБР. На эту должность претендуют три кандидата: Владимир Драчев, Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин, который регулярно участвует в выборах, но в последний момент снимается в пользу фаворита. То есть реальных кандидатов два.

Драчев на протяжении последнего года готовился к тому, чтобы возглавить российский биатлон. Он вел активную работу в регионах, в некоторых из которых успел заручиться поддержкой. Например, в Санкт-Петербурге. Его главным сподвижником выступает заслуженный тренер СССР Анатолий Хованцев, вместе с которым Драчев планирует разработать единую методику подготовки биатлонистов в стране, начиная с юниорского уровня. Также его кандидатуру публично поддерживает Александр Тихонов.

За Майгурова говорит его управленческий опыт. На протяжении последних десяти лет он занимал посты вице-президента как в СБР, так и в Международном союзе биатлонистов (IBU). В число его соратников входят Иван Черезов и Дмитрий Васильев. Также Майгурова открыто поддерживают два крупнейших биатлонных региона: Тюмень и Ханты-Мансийск.

В открытую конфронтацию кандидаты друг с другом не вступали. Напротив, оба высказывались за то, чтобы продолжать работать вместе на благо российского биатлона вне зависимости от того, кто победит на выборах.

В противостоянии Драчева и Майгурова нет явного фаворита. При этом согласно уставу СБР для победы кандидат должен набрать 3/4 голосов. По информации «Советского спорта» расклад сил перед голосованием таков, что вполне реальна ситуация, при которой ни Драчев, ни Майгуров не получат должного количества голосов. Какое решение будет принято в таком случае – вопрос.

При этом и откладывать выборы уже некуда. По крайней мере Драчев накануне сетовал на позднюю дату и то, что из-за этого у сборной России до сих пор нет тренеров.

- Я всегда говорил, что если мы будем тянуть до мая, то команда начнет тренироваться только в июне. И чем мы дольше тянем, тем сложнее нам будет на Кубке мира. Это хорошо, что спортсмены у нас сознательные и уже разъехались с личными тренерами по сборам. Но такого не должно быть, - заявил Драчев в интервью «Советскому спорту».