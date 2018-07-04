Россия снова нам поможет

Не успело новое правление СБР назвать новый состав команды, как сразу три талантливых юниорки оказались в расположение сборной Белоруссии, причем среди них оказалась и участница первенства мира Анастасия Рассказова, вызванная на сбор юниорской команды России.

Уход из спорта лидеров белорусского биатлона Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино заставил наших соседей вернуться к проверенной годами практике экспорта. В строю из основного состава остались только олимпийские чемпионки Ирина Кривко и Динара Алимбекова, а резерва в виде собственных юниорок в составе практически нет. На помощь соседям в трудный момент пришел патриарх российского лыжного спорта Николай Лопухов, который не только сам крепко осел в Белоруссии, но и перетянул своего сына Илью вместе с тремя юными и перспективными воспитанницами, которые уже во всю тренируются в Раубичах. Речь идет о членах юниорской сборной России Анастасиии Рассказовой, Екатерине Бех и 18-летней Оксане Москаленко.

Илья Лопухов в свое время занимался биатлоном и в составе московской команды выполнил норматив мастера спорта. С 2013 года перешел на тренерскую работу и устроился наставником в знаменитую 43-ю спортивную школу, воспитавшую двукратную олимпийскую чемпионку Ольгу Зайцеву. Однако в последние годы дела у потомственного наставника пошли не очень, а его подопечные, не добившись серьезного прогресса, не отобрались на крупные международные соревнования.

Кто вернет затраченные деньги?

Более того, он стал участников внутреннего скандала, когда вместо приболевшей спортсменки выставил на старт юниорских соревнований под чужой фамилией девушку, не допущенную по возрасту. Когда обман вскрылся, спортсменка была отстранена на три старта, а наставник до конца сезона. Возможно, поэтому он перед началом нового подготовительного периода и решился совершить побег и вместе со спортсменками прибыл в расположение сборной Белоруссии.

Никакого официального заявления об увольнении со стороны тренера и спортсменок предоставлено не было, однако в Московской федерации биатлона и в СБР в курсе сложившейся ситуации и уже обсудили возможные ответные меры. Спортсменки сейчас тренируются в Раубичах, проходят своего рода просмотр и к старту нового сезона у них достаточно времени, чтобы получить белорусское гражданство. Правило двухлетнего карантина будет работать в их отношении также избирательно. Москаленко на международном уровне заиграна не была, у Бех карантин заканчивается 15 декабря этого года. Сложнее всего придется Рассказовой, которая бегала на юниорском Кубке IBU в минувшем декабре, а значит в предстоящем сезоне без разрешения СБР не сможет выступать за белорусов.

Двухсторонние переговоры об условиях перехода сторонам еще предстоят, но в Москве явно не в восторге от такого поворота событий и скрытного поведения тренера и спортсменок. Все-таки в их подготовку были вложены немалые деньги, а взамен за такой переход школа и регион не получат ничего. Возможно, будет принято какое-то положение, предусматривающее компенсацию затрат со стороны спортсмена.

Несостоявшийся переход

Еще одним новоборанцем сборной Белоруссии мог стать четырехкратный победитель первенств мира, обладатель юниорского Кубка IBU москвич Кирилл Стрельцов. Год назад он еще будучи юниором вместе с Малиновским дебютировал на Кубке мира и вошел в состав резервной сборной, однако первый взрослый сезон провел не так ярко и отметился лишь победой на чемпионате России в 40-километровом марафоне. В мае его сначала включили в состав резервной сборной России, а затем перевели в резерв, который будет готовиться только за счет региона. В этой ситуации переход к соседям был перспективным продолжением карьеры. К тому же он смог бы проводить больше времени на совместных сборах и соревнованиях со своей девушкой Динарой Алимбековой, однако предпочёл продолжить карьеру в команде Московской области.

ДОСЬЕ:

Анастасия Рассказова. Родилась 25 июля 1998 года в Хабаровске. Мастер спорта, победитель и призер всероссийских юниорских соревноваий, участница первенства мира. Тренеры: Жанна Волкова, Илья Лопухов.

Екатерина Бех. Родилась 19 августа 1998 года в поселке Солнечный, Хабаровский кр. Мастер спорта, победитель и призер всероссийских юниорских соревноваий. Тренеры: Сергей Арбузников, Илья Лопухов.

Оксана Москаленко. Родилась 1 янваля 2000 года в Одинцово, Московская обл. Кандидат в мастера спорта. Серебряный призер первенства России среди девушек. Тренер: Илья Лопухов.

Кирилл Стрельцов. Родился 27 февраля 1996 года в Москве. Мастер спорта. Двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион мира среди юношей, обладатель юниорского Кубка IBU, чемпион России. Тренер: Наталья Стрельцова.