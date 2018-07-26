Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент СБР и депутат Госдумы Сергей Чепиков рассказал «Советскому спорту», почему он проголосовал за пенсионную реформу, разъяснил решение нового руководства СБР отказаться от зарплат и объяснил, почему Антону Шипулину можно тренироваться индивидуально.

«НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ. НО ВЫХОДА НЕТ»

– Начнем с горячей темы – с пенсионной реформы. Вы проголосовали «за».

– После этого голосования за несколько дней я получил массу негативных отзывов в соцсетях. Но люди не понимают, какая сейчас экономическая ситуация в стране. Вот вы можете назвать размер бюджета Пенсионного фонда?

– Не могу.

– В этом году в Пенсионный фонд должно поступить около 7 триллионов рублей, чтобы обеспечить пенсиями в полном объеме всех жителей. Весь российский бюджет составляет 17 триллионов рублей. Следует отметить, что бюджет Пенсионного фонда не входит ни в какие другие бюджеты Российской Федерации. Если ничего не предпринимать, то дефицит Пенсионного фонда к 2024 году составит около 5 триллионов, эти деньги придется брать из бюджета, а это будет непомерной нагрузкой, учитывая, что нужно выплачивать заработные платы врачам, учителям и т.д. Доходы от нефтяной отрасли дают в год около 8 триллионов и никакими дополнительными налогами это не скомпенсировать.

Вот вам еще цифры. Если в советское время на одного пенсионера приходилось четверо работающих, то сейчас меньше двух – 1,7.

– Но протесты идут по всей стране, хотя и не массовые.

– Конечно, это мера непопулярная. Никто не хочет, чтобы пенсионный возраст повышался. Но в Пенсионном фонде уже образовался серьезный дефицит, который будет расти из года в год. И откуда взять деньги на его покрытие? Только из бюджета! Либо брать кредиты в зарубежных организациях и при этом выплачивать проценты. Но на выплату процентов тоже деньги нужны.

– У нас еще есть кубышка – Фонд национального благосостояния России…

– Там на сегодня порядка 3,5 триллиона. Брать оттуда деньги на выплаты пенсий – не выход. Но хочу напомнить, что прошло только первое чтение закона.

– Кстати, есть информация, что со Старой площади поступило указание больше не называть этот процесс, о котором мы с вами говорим, пенсионной реформой, а изменением в пенсионное законодательство. Мол, у наших людей само слово «реформа» вызывает негатив.

– Мне об этом ничего неизвестно. Можно называть это как угодно – например, внесение изменений в пенсионную систему.

– Если вы будете говорить «пенсионная реформа», вас не накажут?

– Давайте выясним значение слова «реформа», – Чепиков берет телефон и голосом дает ему указание расшифровать значение слова «реформа». – Вот, пожалуйста, несколько значений: исправление, улучшение, преобразование.

Конечно, я понимаю, что после этого интервью на меня выльется еще больше негатива. На следующих выборах, если решу принимать в них участие, за меня проголосует меньше избирателей. Я ведь избирался по одномандатному округу.

«НЕ ЗНАЮ, ЧТО ГРОЗИТ ПОКЛОНСКОЙ»

– Из всей вашей фракции «Единая Россия» лишь одна Наталья Поклонская проголосовала против. Какое наказание ее ждет?

– Не знаю, какое наказание ждет Поклонскую и ждет ли оно ее.

– Но ведь она нарушила партийную дисциплину.

– Это ее решение, не могу никого осуждать. Я голосовал «за», не потому, что боюсь какого-то наказания, а потому что понимаю, что это мера необходимая.

Я знаю мнение многих депутатов из других фракций, они тоже понимают, что другого выхода нет, как пойти на эту непопулярную меру. Но они откровенно говорят, что, голосуя против, поднимут рейтинг своей партии. А «Единая Россия» сейчас теряет свой политический капитал. Мы никого не осуждаем за их решения, но призываем всех объединиться и вместе подумать, как найти наилучший выход из этой сложной ситуации. Как облегчить трудоустройство людей, которым за шестьдесят, какие преференции сделать для работодателей, чтобы они охотно брали на работу людей предпенсионного возраста.

– Сейчас уже после сорока пяти нормальную работу найти трудно, а вы говорите про шестидесятилетних…

– Понятно, что проблем много. Но нужно искать выход из этой ситуации. И этот выход должен быть, как можно более безболезненным. Мы же не хотим, чтобы пенсия была равна пособию по безработице.

– А чему же она равна?

– Размеры пенсий сейчас разные, но изменения в пенсионную систему позволят повышать пенсии на тысячу рублей в год. Для тех, у кого пенсия не очень большая, это существенная прибавка. Плюс будет ежегодная индексация, через 5-6 лет размер средней пенсии составит 20-22 тысячи рублей.

– Как относитесь к передачам на федеральных каналах о том, как хорошо, долго и счастливо живут пожилые люди в России.

– Нормально отношусь. Но еще важно пропагандировать здоровый образ жизни. Что там скрывать: у нас страна активно потребляющая алкоголь. Ребенок родился – нужно проставиться, машину купил – обязательно обмыть. А сколько праздников, дней рождения и прочее. И все это сопровождается застольем. В каждом доме – алкомаркеты, с которыми мы пытаемся бороться, изменяя федеральное законодательство. Люди сами укорачивают свою жизнь.

«МЫ РЕШИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАРПЛАТЫ»

– Перейдем к биатлону. Два месяца прошло с тех пор, как Владимир Драчев стал президентом Союза биатлонистов России. Но при этом он продолжает оставаться депутатом Госдумы.

– Все правильно, СБР общественная организация, там Владимир Драчев не получает зарплату, я – вице-президент СБР, и тоже не получаю зарплату. Мы являемся депутатами Государственной Думы и не имеем право получать заработную плату в иных организациях. Большинство руководящего состава Союза биатлонистов России, например, вице-президент и исполнительный директор также не получают зарплаты. Нами было принято коллегиальное решение минимизировать расходы на заработную плату руководства СБР, а сэкономленные средства, наряду со спонсорскими, направить на зарплаты тренеров, которые непосредственно работают с командами.

– Но Драчев и его команда, в которую входите и вы, могли положить себе зарплаты в три раза больше, чем оклад депутата Госдумы и спокойно сдать мандат.

– СБР – общественная организация, мы считаем, что неправильно ее руководителям получать зарплаты. Не хочу вас огорчать цифрами, но скажу, что большая часть спонсорских поступлений раньше шла именно на зарплаты руководства СБР. А мы хотим пойти другим путем, хотим, чтобы наши тренеры не уезжали за границу.

– Была информация, что бывший глава СБР Александр Кравцов оставил федерацию в финансовом плане в плюсе. Это так?

– Я не в курсе. Сейчас продолжается аудит, как только он закончится, можете связаться с исполнительным директором СБР Сергеем Голиковым. Он вам все расскажет.

– Когда Драчев шел на выборы президента, он говорил, что за ним стоят серьезные спонсоры.

– Речь шла о нескольких банках. Знаю, сейчас идут переговоры с одним из таких банков. Этим занимается президент, сфера моей ответственности – спорт. Я недавно побывал на сборе нашей команды в Тюмени. Там тренируются основной и резервный составы – порядка двадцати человек. Мне очень понравилась атмосфера в сборной России.

«ШИПУЛИН ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ ИНДИВИДУАЛЬНО»

– Но среди этих спортсменов нет Шипулина. Ходят разговоры, что он может завершить карьеру.

– Карьеру Антон не завершил. Примерно месяц назад я с ним встречался, разговаривал с Антоном и Драчев. Шипулин попросил разрешения готовиться к сезону индивидуально, дать ему возможность разгрузиться психологически. К команде он присоединится осенью.

– Но известно, что Драчев противник индивидуальной подготовки. Для Шипулина президент СБР сделал исключение?

– Антон занимает третье место в мировом биатлонном рейтинге. Он всем все давно доказал. И индивидуально он готовится уже к третьему сезону. Полагаю, что нужно доверять опытному спортсмену такого уровня.

– Есть мнение, что снижение результатов Шипулина следствие индивидуальной подготовки.

– Не бывает, чтобы результаты спортсмена из года в год держались на одном уровне. Никто не может избежать спадов. Например, в последние годы мне лучше было готовиться с командой. Я мог ориентироваться на партнеров в плане своей готовности. Но каждый спортсмен индивидуален.

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ УНИЖАТЬСЯ – ВСЕ ПОНИМАЮТ МЕСТО РОССИИ В МИРОВОМ БИАТЛОНЕ»

– Еще одна проблема: в июне прошел исполком IBU, который не восстановил СБР в правах. Что вы делаете для решения этой проблемы?

– С 5 по 9 сентября в хорватском Порече пройдет конгресс IBU. Мы туда поедем с Владимиром Петровичем. Надеюсь, нам предоставят слово, и Драчев расскажет, как СБР борется с допингом. У нас ведь не работает ни один тренер, который был хотя бы как-то причастен к допинговой истории (по нашей информации, именно это послужило причиной отказа от кандидатуры Валерия Польховского на пост старшего тренера женской сборной России. – Прим. ред.). Мы полностью обновили тренерский состав.

– Этого доклада хватит для восстановления СБР?

– Не знаю, хватит ли этого или нет, но мы тоже не должны принижать уровень российского биатлона, унижаться, просить. В IBU работают нормальные люди. Они прекрасно понимают, что в СБР пришли новые руководители, понимают, что значит для мирового биатлона Россия, какое место она в нем занимает. Конкуренция на Кубке мира без наших биатлонистов ослабнет, а количество болельщиков на трибунах уменьшится.

– Возьмем худший вариант. Тогда СБР повторит судьбу федерации легкой атлетики, а наши биатлонисты смогут выступать только под нейтральным флагом.

– До этого точно не дойдет. Возможно, СБР ограничат в правах, лишат права голоса, но никто спортсменов в нейтральный статут не будет переводить.