Споры по поводу присвоения футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта не утихают уже несколько дней. Но в других олимпийских видах спорта хватает персонажей, чей заслуженный статус смотрится куда смешнее, и это никого не возмущает.

Лыжникам тогда Героев России?

Принято считать, что в России футбол и весь остальной спорт – это две разные планеты, которые живут по своим законам. Как только руководство нашей страны решило в порядке исключения наградить прыгнувших выше головы футболистов высшим званием для спортсмена – ЗМС, как у их коллег из олимпийских видов спорта начало пригорать. От негодования и зависти не остались в стороне волейболисты и теннисисты, фигуристы и биатлонисты. Критике решение минспорта подверг лучший биатлонист XX века Александр Тихонов, а многие его коллеги также остались в недоумении. В частности Николай Круглов-младший написал в соцсети: «ЗМС за выход в 1/4 явный перебор. Какое же звание нужно дать нашим лыжникам за Олимпиаду? По этой логике – Герой России, не меньше».

При этом много пафосных слов было сказано о якобы дискредитации самого звания, о несправедливости двойных стандартов и оставшихся без этой награды многих чемпионов мира. Правомерны ли исключительные действия в отношении футбольной сборной, вопрос дискуссионный, где каждый останется при своем мнении. Но история знает куда более сомнительные поводы для вручения этой награды, где с точки зрения закона все правильно, а вот с точки зрения здравого смысла можно говорить о дискредитации звания. Достаточно посмотреть, как и кому вручали заветные значки ЗМС в самом популярном виде спорта на снегу – биатлоне.

«Стою на асфальте я...»

Одной из его разновидностей является летний биатлон, который разделялся на кроссовый и роллерный. Первый долгие годы развивался исключительно на постсоветском пространстве и в некоторых странах восточной Европы, а потому с 1996 по 2009 год эти чемпионаты подарили нашей стране несколько десятков чемпионов и заслуженных мастеров спорта. В условиях, когда за победу борются представители 4-5 стран, выиграть за несколько лет 3-4 золотых медали – дело нехитрое. При этом, если большинство обычных биатлонистов летом работали на сборах и готовились к зимнему сезону, «летники» делали ставку именно кросс и целенаправленно готовились к августовским стартам. В российских регионах летнему биатлону уделяли повышенное внимание, а потом с радостью рапортовали наверх о количестве подготовленных заслуженных мастеров. Но количество – это одно, а как быть с качеством?

Сергей Баландин, Алексей Ковязин, Иван Богданов, Алексей Катренко, Александр Качановский... Этот список можно продолжать и продолжать, но количество знакомых вам фамилий там не прибавится. Объединяет всех этих достойных мужчин именно звание заслуженного мастера спорта, которое они добились без единого старта за сборную России в одной из олимпийских биатлонных дисциплин. Более того на зимнем чемпионате России было привычной картиной, когда диктор объявляет по стадиону: «Финишировал такой-то, такая-то область, заслуженный мастер спорта, 48-й результат». При этом я не слышал, чтобы стартующие рядом с ними куда более мастеровитые коллеги, дослужившиеся только до МСМК или мастера спорта высказывали свое возмущение или протесты.

Пару сезонов в биатлоне выступала заслуженный мастер спорта по лыжному ориентированию Татьяна Власова. Высшим ее достижением была бронза на Кубке России, а на национальном чемпионате она показывала скромные результаты в третьем десятке. Зато посмотрите на регалии в лыжном ориентировании, виде спорта, где конкуренция ниже в разы: 10-кратная чемпионка мира, 33-кратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта.

Чемпионы среди дублеров

Сейчас, когда кроссовые чемпионаты мира уже не проводятся, получить звание заслуженного в биатлоне стало гораздо сложнее, но все равно есть шанс даже у тех, кто ни разу не отбирался на чемпионат мира и Олимпийские игры. Для этого достаточно одержать несколько побед на чемпионате Европы, соревновании с громким названием, в котором на самом деле участвуют вторые составы всех сильнейших сборных команд, а потому ценность победы там на уровне 20-го места в гонке Кубка мира. Алексей Слепов, Артем Гусев, нынешний тренер сборной Сергей Коновалов и Анастасия Загоруйко стали заслуженными исключительно за счет этих континентальных чемпионатов, в то время как на протяжении большей части карьеры сражались лишь за попадание в основной состав сборной. При этом победители личных гонок на этапах Кубка мира Андрей Маковеев, Ольга Подчуфарова и Наталья Сорокина остались до конца карьеры «всего лишь» МСМК.

Уверен, что подобная ситуация есть и в других видах спорта, где существуют олимпийские и неолимпийские дисциплины, основные и неосновные чемпионаты мира и соревнования с громкими названиями и невысокой в реальности конкуренцией. Ценность их результатов и заслуженность наград их героев никто сомнению подвергать не будет, потому как дело не в обостренном чувстве справедливости, а в банальной зависти к футболистам, у которых зарплата выше, кальян вкуснее, жена красивее.