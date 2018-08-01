НАПОМИНАЕМ: У СБР ПРОБЛЕМЫ

Весной этого года Международный союз биатлонистов (IBU) оказался в центре мощнейшего коррупционного скандала. Австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире организации, ее президента Андреаса Бессеберга и генерального секретаря Николь Реш отстранили и сейчас они под следствием. Также одними из главных фигурантов расследования являются представители Союза биатлонистов России (СБР) и целый ряд наших спортсменов. Первых подозревают в наличии устойчивых коррупционных связей с руководителями IBU, направленных на сокрытие положительных допинг-проб (общий объем взяток оценивается в 300 тысяч евро), вторых, соответственно, в употреблении запрещенных препаратов.

Впрочем, ничего нового. СБР на время расследования ограничили в правах, и все реально может прийти к тому, что России в международном биатлоне просто не будет. Мало кто верит в подобное развитие обстоятельств, но поведение лучшего биатлониста страны Антона Шипулина как бы намекает: уверенности в светлом будущем нет ни у кого.

Вчера Антон в своем инстаграме опубликовал несколько роликов, в которых рассказал о планах на будущее и заявил, что пока не знает, будет ли продолжать карьеру. Окончательное решение он примет в середине осени. Это время выбрано неспроста. С 5 по 9 сентября в хорватском Порече пройдет Конгресс IBU, на котором будет выбрано новое руководство организации, и станет ясна судьба СБР. Можно предположить, что решение Шипулина будет продиктовано его итогами. Если российский биатлон будет полностью забанен, Антон завершит карьеру.

Пока до конгресса было много времени, никто не раскачивал лодку и не сыпал инсайдами о том, как продвигается расследование австрийской прокуратуры. Но рано или поздно кто-то должен был начать бомбить адскими историями о том, к кому российские биатлонные чиновники обращались за контактами элитных проституток для Бессеберга.

По логике это должны были сделать норвежские СМИ. Перед Исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре прошлого года своим рупором их сделал Григорий Родченков. Со страниц топовых спортивных изданий Норвегии бывший глава Московской антидопинговой лаборатории в красках описывал процесс употреблениями нашими ведущими биатлонистами коктейля «Дюшес». Через полгода на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) под присягой он все же слился и сказал, что не видел, как спортсмены полощут рот допинговой смесью. Но это другая история.

«Я ВОСПРИНЯЛ ЭТО КАК КОРРУПЦИЮ»

Сегодня норвежское издание Aftenposten выдало историю о том, как патриарх российского биатлона Александр Тихонов в 2013-м году перед этапом Кубка мира в Холменколлене дал взятку в 500 евро на тот момент главе норвежского союза биатлонистов Туре Бейгарду. Сейчас норвежец претендует на пост вице-президента IBU. Это маленький, но важный штрих.

Так вот, следуя данным материала Aftenposten, в марте 2013-го Бейгард встретился с Тихоновым в одном из отелей Холменколлена. Цель визита не уточняется, но закончилось все тем, что российский функционер подарил норвежскому коллеге бумажник.

– Мне повезло, что я не бросил его сразу в чемодан, как обычно поступал с безделушками, которые нам часто вручали, – рассказывает Бейгард. Чисто случайно я решил заглянуть внутрь. Там лежала купюра в 500 евро.

Норвежца это разозлило, поэтому он отправился на ресепшн отеля, где в тот момент находился Тихонов, и заявил ему, что считает такой подарок возмутительным.

– Я воспринял это как попытку подкупить меня, т.е. как коррупцию, – рассказывает Бейгард Aftenposten.

Тихонову он сказал, что смог бы понять этот жест, если бы в бумажнике лежала чисто символическая сумма. Александр Иванович ответил, что у него просто не было других купюр.

– Чтобы это доказать, он достал бумажник, открыл его и вытащил толстую пачку банкнот в 500 евро.

– У вас есть подозрения, что в те выходные кто-то еще получил деньги от Тихонова?

– Слухи ходили, но у меня нет совершенно никаких доказательств, – говорит Бейгард.

«У МЕНЯ МЕНЬШЕ НЕ БЫЛО»

Корреспонденты Aftenposten обратились к Тихонову, чтобы прояснить ситуацию. Он признал, что такой эпизод действительно был. А такую крупную сумму объяснил примерно как герой Владимира Вдовиченкова из фильма «Бумер»: «Извини, братан, у меня меньше нет».

– У нас есть традиция – дарить подарки старым друзьям. Я помнил, что скоро у него день рождения, поэтому купил кошелек и положил в него купюру в 500 евро. Других у меня просто не было. То, что Бейгард вернул деньги, меня удивило, но кошелек он оставил себе. Вместо этого я дал ему большую бутылку лучшей водки. Это ему понравилось, – рассказал функционер.

Бейгард на слова Тихонова отреагировал с удивлением. Он сказал, что никогда не был ему другом и после той встречи вообще с ним не контактировал. Мало того, водки никакой не было, и кошелек он себе не оставлял.

– Между нами было взаимное уважение, мы давно друг друга знали. Ни у кого из представителей Норвегии не было ко мне таких претензий, когда я имел влияние в международном биатлоне. Норвежцы такие мелочные. У меня в голове не укладывается, что они вспоминают об этом случае столько лет спустя. Я богатый человек и могу себе позволить делать подобные подарки своим друзьям, – парировал Тихонов.

Кому в этой ситуации верить – решать вам. С одной стороны, такие неуклюжие и нелепые движения вполне свойственны российским спортивным функционерам, с другой, – следует смотреть на источник. Норвежцы всегда шагают первыми в строю тех, кто готов замочить Россию, особенно когда речь идет о зимних видах спорта. И это только начало. Читайте норвежскую прессу, а перед поездкой в Европу всегда берите с собой мелкие купюры.