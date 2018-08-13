Наш репортаж из Токсово – там тренируется мужская сборная России по биатлону.

В минувший уик-энд наш корреспондент побывала в Токсово, где сборная России проводит очередной сбор к новому сезону под руководством нового главного тренера – конечно же, это Анатолий Хованцев.

Токсово – это под Санкт-Петербургом – там отличные условия, даже снег есть (в снежной трубе), погода там сейчас стоит чудесная, иногда она превращается в питерскую – но ничто не может помешать работе.

Дмитрий Малышко и Алексей Волков держатся вместе. Ну еще бы столько дорог вместе пройдено, столько трасс. В том числе золотая олимпийская в сочи.

Еще один старожил команды – Евгений Гараничев.

В лесной чаще первым попадается на глаза Александр Логинов.

А вот и Антон Бабиков. За тренировку не улыбнулся, кстати, ни разу. Мы наблюдали.

Появляется и Максим Цветков. Нет-нет, дождя не было, одежда – да, мокрая. А кто сказал, что будет легко?

Алексей Слепов хвастается отличной растяжкой. Может быть – просто разминается. Он же не Криштиану Роналдо, чтобы все время чем-то хвастаться.

После обеда сборную ждало не совсем ординарное событие. На базу приехали легенды нашего биатлона – в первую очередь это конечно же, Александр Привалов, которому 6 августа исполнилось 85 лет. В честь его юбилея, а заодно и в день физкультурника Союз биатлонистов России организовал матч по флорболу.

Получилось весело.

Конечно, сборную России вывел на площадку Анатолий Хованцев.

Глядя на эти картинки, у вас может сложиться впечатление, что играли на раздевание. Но на самом деле сборную России раздели, чтоб каждый отличал своих на площадке. Просто команды пришли почти в одинаковых майках, а дело-то серьезное!

Персональный болельщик в этой игре был у Дмитрия Малышко. Его семья живет в Санкт-Петурбурге и, конечно же, время от времени навещает папу.

Капитаны команд – Максим Цветков и Владимир Драчев.

Сыграли 3:3.

У сборной два гола забил Александр Логинов.

У сборной СБР дважды отличился Виктор Майгуров.

Юбиляр, конечно, тоже появился на площадке. Приятно его видеть в добром здравии.

Общее фото на память – куда же без него.

Вечером снова собрались все вместе – уже за праздничным столом. Теперь Александра Васильевича поздравляли тостами и объятиями, он отвечал удивительными историями из своей жизни и песнями. Отлично ведь поет!

Конечно же, и наши парни подняли бокалы за здоровье Александра Васильевича.

Максим Цветков от всех поблагодарил Привалова за приезд и извинился за скорый уход.

– Сегодня был очень тяжелый тренировочный день, мы идем отдыхать.

Резервная команда задержалась чуть дольше, от ее имени выступил Алексей Слепов.

Рассказал вместо тоста историю:

«Тренируюсь как-то. Подходит мужчина, подтянутый, в хорошей форме. Спрашивает: «Леша, как дела? Я за тобой слежу, ты молодец».

Говорю: «Хорошо у меня дела, а у вас?»

Он отвечает: «Тоже хорошо. Но только меня списали».

Я понять не могу – откуда списали, зачем списали.

И он поясняет: «Возрастной категории спортсменов после 85 уже нет. И до соревнований не допускают!»

Я, конечно, пожелал ему здоровья, и вам, Александр Васильевич, желаю того же!»

«Советский спорт» также присоединяется ко всем поздравлениям и желает легенде отечественного биатлона долгих лет!

Фото Натальи Кузиной («Советский спорт»)