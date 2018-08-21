Олимпийский чемпион и бывший член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов в интервью «Советскому спорту» прокомментировал бегство биатлонистов из России.

– Трое российских биатлонистов Екатерина Шумилова, Анастасия Толмачева и Павел Магазеев сейчас пытаются сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за Молдавию. Как можете это прокомментировать?

– Ну, знаете… При мне как-то не бежали.

– А как же Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина?

– Это я подписал, когда они не имели результатов. На тренерском совете, где присутствовало 56 тренеров, я спросил Валерия Польховского: «Нам Домрачева нужна?». Ответ был: «Толку никакого нет, подписывай, Александр Иванович».

Кузьмина. Настя – она же здоровая. Родила первого ребенка и просто стала огромной. «С такой задницей она нам не нужна» – слова Польховского. Я ответил: «Запомните, Тихонов никогда не ошибается! Эти две спортсменки принесут столько медалей, сколько нам не снилось!».

– Так зачем же документы подписали?

– А затем подписал, что не я же буду тренировать. Кузьмина вышла замуж – результатов нет, муж – в Словакии. У Домрачевой родители переехали в Белоруссию. Мне звонили ее мама и папа. Я бы мог оставить, но удержать их можно было только деньгами. Концовку вы знаете. Мне сказали, что эти спортсменки не нужны, я подписал бумаги, Дарья уехала. Я считаю, что она счастливый человек. Мы сейчас живем в одном доме с ней.

– Так что вы скажете по нынешней ситуации? Чуть раньше молодые спортсменки уехали в Белоруссию, сейчас еще трое – в Молодову. Почему это происходит?

– Первые трое уже из Белоруссию в Украину уехали. Но это не так важно. Просто от сегодняшней ситуации в российском биатлоне бегут. Один тренер уехал в Канаду, второй – в Корею, бросив национальную команду, потому что не верят в новое руководство.Я ошибся в Драчеве, считал, что он работал здорово, поэтому решил поддержать. А он всех разогнал, набрал безграмотных и бездарных людей.

– Кого например?

– Увольняют сейчас Алешу Катренко – отличного организатора, который уже набрался опыта. Он работал в офисе, занимался транспортом, билетами и т.д. В Союзе биатлонистов России (СБР) сейчас бардак полный.

– А по спортсменам что скажете?

– Я думаю, что это не последнее бегство. Не сомневаюсь, что кто-то еще из тренеров обязательно бросит работу. Предпосылки к этому есть.

– Впереди ведь еще Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU), где решится судьба СБР.

– Я не представляю, что они там будут делать. У Драчева ведь оловянный язык, он не умеет говорить. Я еще тогда предложил заранее подготовиться и поехать в составе: Тихонов, Драчев, Александр Кравцов плюс переводчик.Но в итоге было принято другое решение (поедет делегация в составе: Драчев, Сергей Чепиков, Виктор Маматов и Александр Привалов).Я сейчас готовлюсь к Конгрессу (Тихонов будет представлять Грузию – прим. ред.), переговорил уже с представителями пяти-шести стран, а они сидят молча, потому что понятия не имеют, что нужно делать.