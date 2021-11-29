Александр Тихонов: Елисеев хочет тренироваться с женой. Гнать – и пусть тренируется с кем угодно

Напомним, Евгений Гараничев перед стартом спринтерской гонки забыл палки, в результате финишировал на 113-м месте, допустив три промаха. Елисеев финишировал на 77-м месте. А после гонки заявил, что пока не готов к гонкам и подумывает о том, чтобы взять паузу.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал ситуацию.

– Александр Иванович, как можно палки забыть?

– Чему вы удивляетесь? В феврале исполнилось 14 лет, как из СБР ушла моя команда. Этот палки забыл, Шипулин винтовку забывал. Это говорит о том, что коллектива у нас нет.

Корреспондент после гонки задает безграмотные вопросы, спортсмен ни на один вопрос толком не ответил. То же самое касается и Каменского, а это тренер сборной! Это, что нормально?!

И возникает вопрос: какую цель преследуют тренеры, везя Гараничева на этап Кубка мира?

– Если вы о тюменских тренерах, цель очевидна – воспитали спортсмена для сборной. А значит, премии, грамоты и прочее…

– Ну, да. Я давно говорил по поводу Елисеева – он хочет тренироваться с женой, с тестем. Мое мнение: гнать поганой метлой, и не тратить на него время и деньги. Вот пусть заработает, тогда и тренируется с кем хочет.

Гараничева и Елисеева нужно отправлять домой, а не на Кубок IBU. Пусть едут домой, и там подумают о жизни.