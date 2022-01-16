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Александр Тихонов: Девчонки загружены, это отражается на стрельбе, Логинов свежий, отсюда результат

В Рупольдинге завершился 6-й этап Кубка мира. Сегодня наши девушки неудачно выступили в гонке преследования, зато Александр Логинов стал вторым.
Александр Тихонов: Девчонки загружены, это отражается на стрельбе, Логинов свежий, отсюда результат
16 января 2022 18:30
автор: Юрий Волохов
автор фото: СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги этого этапа.

- Александр Иванович, девушки не бегут и не стреляют. В чем проблема?

- Видно, что девчонки перезагружены. Я слышал от нескольких девочек – вот мы проделали хорошую работу. Хорошая работа и тренировки заканчиваются в конце ноября, перед стартом первого этапа Кубка мира. Все! А затем идет грамотная подводка к соревнованиям, плюс восстановление. А они все про хорошую работу говорят.

Это итог полной безграмотности тренерского штаба. Когда спортсмен загружен, это моментально сказывается на стрельбе. Вот мы и видим, что не бегут и не стреляют. Работа вообще не русское слово.

- А чье же?

- Не помню, возможно, греческое. Вот Саша Логинов, видно, что свежий, поэтому показал лучший ход, и отстрелял нормально. Я бы Саше посоветовал сейчас три дня вообще не вставать на лыжи. Спокойно гулять неспешным шагом, уделить внимание хорошему питанию, отдыху, восстановлению.

- А может так случиться, что сейчас девчонки загружены, а перед Пекином как побегут?

- Если продолжат делать «хорошую работу» и усиленно тренироваться, тогда можно на Олимпиаду не ездить.

- То есть, во время сезона нужно восстанавливаться и поддерживать форму через легкие тренировки. Правильно я понял?

- Именно так. Только восстановление и легкие тренировки. И все. Потому что фундамент во время предсезонных сборов заложен огромный.

- У ребят команда вырисовывается.

- Конечно, и у девчонок может все получиться. При нормальном восстановлении и психологической разгрузке.

Кубок мира. Рупольдинг (Германия)

Гонка преследования. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 31:30.6 (2)

2. Александр Логинов (Россия) + 8,8 (1)

3. Антон Смольский (Беларусь) + 13,1 (2)…

9. Максим Цветков (Россия) + 44,4 (2)...

17. Даниил Серохвостов (Россия) + 1:18.2 (2)...

30. Саид Халили (Россия) + 2:06.0 (3)...

41. Александр Поварницын (Россия) + 2:33.7 (4)

источник: «Советский спорт»
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