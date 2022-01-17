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Александр Тихонов: Шашилова уговорили, никто не хотел идти. В СБР не знали, что он любит выпить?

Александр Тихонов – о составе на Олимпиаду, неправильных тренировках и тренере женской сборной Михаиле Шашилове.
Александр Тихонов: Шашилова уговорили, никто не хотел идти. В СБР не знали, что он любит выпить?
17 января 2022 15:43
автор: Юрий Волохов
автор фото: «Советский спорт»

Сегодня СБР объявил состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Мы попросили прокомментировать состав четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, но разговор получился более широким.

- Александр Иванович, взяли всех сильнейших, или у вас есть какие-то возражении по составу?
- Других биатлонистов у нас сейчас нет.

- Владимир Драчев считает, что вместо Васнецовой стоило в основную команду взять Бурдасову. Прав?
- Не Драчеву сейчас высказываться после его руководства СБР. Девчонки загружены, а при этом продолжают говорить – мы делаем хорошую работу, тренируемся. Куда им еще тренироваться?! Они и так ползут, как черепахи. После каждого этапа нужно минимум три-четыре дня отдыхать и только восстанавливаться. Никаких тренировок, а они продолжают. Это главная ошибка.

- Сейчас уровень готовности женской команды ужасный. Если б не Резцова, которая тренировалась отдельно, было бы совсем все плохо.
- Я уже сказал, почему такие результаты. Шашилов – это не уровень сборной. Но никто не хотел идти в сборную – вот до чего дожили! Его уговорили.

И еще дополнительная психологическая нагрузка на спортсменок ложиться: до старта – интервью, после старта опять интервью. Их замордовали, а они уже не знают, что отвечать. Все это надо прекратить.

- Шашилов, как утверждают разные источники, напился, даже вроде бы одну из гонок пропустил…
- Разве кто-то не знал, что он любит принять за воротник?! Если уж назначили – следите за ним. У меня тоже были любители принять. Я заходил вечером к сервисерам с парой бутылок хорошего вина. Ребята снимали стресс, и все потом было нормально, никто не злоупотреблял. Если уж уговорили Шашилова на сборную, так следите за ним.

- Перед Рупольдингом СБР заседал и даже хотел уволить Шашилова. Вам что-то об этом известно?
- Понятия не имею. Меня эти склоки не интересуют. Не знаю, были он пьяный или нет. Нет твердой руки. Никто не может принять решения. При мне такого не было.

Состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине:

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков.
Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.
Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Напомним, что на Олимпиаде в биатлоне разыграются 11 комплектов наград.

источник: «Советский спорт»
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