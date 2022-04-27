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Николай Круглов: Спортсмены после карьеры должны становиться бизнесменами

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов оценил в интервью итоги минувшего сезона, спрогнозировал, насколько глубокими будут санкции против наших спортсменов, а также признался, от чего сейчас его «драйвит».
Николай Круглов: Спортсмены после карьеры должны становиться бизнесменами
27 апреля 2022 00:09
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автор фото: «Плеймейкер»

На прошлой неделе в Москве прошла церемония награждения лауреатов пятой премии Sport Business Awards. Она запомнилась тем, что увенчалась, как всегда, тотальным успехом первого спортивного СМИ страны – газеты «Советский спорт»: главный редактор стал финалистом престижной номинации «Менеджер года».

Одним из топ-гостей мероприятия стал Николай Круглов, который ответил на вопросы нашего партнерского издания - «Плеймейкера».

СПОРТСМЕНЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДЛАГАТЬ СЕБЯ РЫНКУ

— По окончании профессиональной карьеры Вы стали успешным бизнесменом, открыли собственное PR-агентство. Как оцениваете развитие спортивного бизнеса в России?
— Потенциал для роста колоссален. Именно в такие сложные для экономики периоды предприниматели получают дополнительные возможности запускать новые, по-настоящему интересные проекты. Чтобы выиграть конкуренцию и извлечь из своего бизнеса прибыль.

— Какими проектами сами сейчас занимаетесь?
— Мы работаем над развитием парковых территорий в Московской области. Тут есть и социальная нагрузка, и серьезная экономическая составляющая. Уверен, разработанную нами модель можно масштабировать на огромное количество других проектов.

— В какой момент обнаружили в себе бизнес-жилку?
— Уже в конце карьеры начал задумываться о том, что буду делать после биатлона. И понял, что вокруг много чего интересного, помимо спорта. Впрочем, до сих пор не могу сказать, что точно определился с делом всей оставшейся жизни. Пока берусь за то, что интересно прямо сейчас, от чего меня драйвит.

— Кто еще из бывших спортсменов способен проявить себя в бизнесе?
— Многие. Просто далеко не все стремятся извлечь из тех проектов, которыми они занимаются, прибыль. А это - основа предпринимательства. Однако в свете последних событий подход ребят к делу наверняка изменится. И если они предложат себя рынку, то будут обречены на успех. Например, на Sport Business Awards номинировалась «Гонка Легкова». Великолепный проект, вдохновителем которого стал наш легендарный лыжник Александр Легков. И это далеко не единичный пример.

СЕЗОН СЛОЖИЛСЯ ХОРОШО

— Как оцените прошедший олимпийский сезон для нашего биатлона?
— Ребята выступили успешнее девушек, но вся команда — молодцы. Определенный шаг вперед сделан. В отличие от предыдущих сезонов, в коллективе сложилась хорошая атмосфера.

— А почему ее раньше не было?
— Это тема для отдельного разговора. Давайте говорить о настоящем. А в нем мы имеем отличный тренерский штаб и все условия для того, чтобы команда прогрессировала.

ОТСУТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАРТОВ ПОЙДЕТ НА ПОЛЬЗУ?

— Однако в условиях международной изоляции прогрессировать непросто…
— Зато появилось время для всесторонней работы над ошибками. Впереди первый сезон нового олимпийского цикла, а он всегда втягивающий. И в нем, если нас не восстановят в правах, отсутствие международных стартов может даже пойти на пользу. В этот период, когда не будет давления со стороны болельщиков и СМИ, нужно вывести подготовку на еще более высокий уровень, возможно, пересмотреть какие-то методики, заложить фундамент для следующей Олимпиады, которая от нас, уверен, никуда не денется.

источник: «Советский спорт»
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