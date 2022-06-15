Выйдет ли бывший президент Союза биатлонистов России из СИЗО?

В Замоскворецком суде города Москвы тихо, вдали от многочисленных камер и внимания СМИ продолжается судебное заседание по делу бывшего директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ФГБУ ЦСП) Александра Кравцова. Сам подсудимый уж скоро третий год как содержится в СИЗО. Выписанную его ведомством заработную плату за два года (финансовая экспертиза следствием так и не была назначена и проведена) следствие сочло растратой бюджетных средств в особо крупном размере – пусть какой-либо личной для обвиняемого выгоды доказать не получилось. Собственно, то что сейчас происходит в судебных заседаниях больше всего напоминает попытки хоть как-то хоть частично отстоять первоначальную позицию обвинения и окончательно не развалиться, ибо, упрятать за решетку на два года третьего в иерархии российского спорта человека (по состоянию на международный пик этого спорта – 2010-2018 годы) - согласитесь, говорит о профессиональной несостоятельности обвинителей.

Вкратце об обвиняемом – с 2020 года на фоне ковида и прочих бурных событий в общественной жизни страны – даже многие любители спорта успели позабыть о том, что такое ФГБУ ЦСП, не говоря уже о фигуре Александра Михайловича Кравцова.

Фигура его, между тем, весьма незаурядная и очень многое для отечественного спорта значившая – по крайней мере на период двух важнейших спортивных событий последнего десятилетия: Зимних Олимпийских Играх 2014 года и чемпионата мира по футболу 2018.

Для начала, о том, что именно он официально возглавлял с 2010 по 2020 год (фактически же в ЦСП Александр Михайлович занимал ключевые посты с 2006 года, когда был назначен начальником управления отделов зимних видов). Итак…

Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» права и представительские функции принадлежат национальным спортивным федерациям, но на практике государство само содержит как общественные организации, так и национальные сборные команды, которые эти федерации определяют, и которые представляют нашу страну не всех международных соревнованиях и турнирах.

Так как одной из государственных целей является развитие и популяризация спорта (через спорт высших достижений в первую очередь), создание авторитета на международной арене, то возникает потребность в практической помощи общественным организациям, включая выделение дополнительных рабочих мест за счёт государственного ресурса – посредством государственного задания.

Министерство спорта Российской Федерации, согласно Положению о данном государственном органе подобных задач не решает, именно поэтому в 2000 г. и было создано Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП).

Сам штат ЦСП, по масштабам страны и объему решаемых задач, невелик – порядка 250 единиц. В то же время потребность многочисленных спортивных федераций – около 6 500 единиц (тренеров, спортсменов, специалистов…). В стране есть небольшое количество спортивных федераций, чьи финансовые возможности, формально позволяют им закрывать все свои штатные надобности своими силами, но таких совсем немного. Все прочие (в их числе весьма успешные, с точки зрения международных спортивных результатов) полагаются лишь на государственную поддержку.

Это приводит к тому, что по заявкам этих федераций ЦСП выделяются дополнительные ставки специалистов, которые нельзя однозначно отнести к категории тренеров или спортсменов (техники-механики, сервисеры, сотрудники комплексно-научных групп и даже простые водители или менеждеры-администраторы, которых сама федерация не имеет возможности отправить на условный чемпионат мира за счет собственных средств), но без их участия функционирование российского спорта невозможно.

Более того, так как приём на работу чиновников, к которым относятся сотрудники Министерства спорта, подразумевает конкурсную процедуру, это приводит к хронической неукомплектованности, которая решается за счёт подведомственной Минспорту организации – ЦСП. Так, ЦСП каждый год, по поручениям руководства Министерства спорта на должности аналитиков принималось более 50 (!) специалистов, которые осуществляли свою деятельность в различных департаментах данного федерального ведомства. Надо ли говорить, что специфика работы в спорте высших достижений радикально отлична от принятой в большинстве Министерств и ведомств - отследить соблюдение 8-часового рабочего дня, который зачастую начинался рано утром, а завершался ночью, с постоянными передвижениями в разных местах, пребыванием на воздухе, служебными командировками практически невозможно и нецелесообразно – ибо в спорте высших достижений основной оценкой работы всегда был и является итоговый результат на крупнейших спортивных соревнованиях.

Каждые 4 года в рамках подготовки к Летним и Зимним Олимпийским играм спортивные федерации готовят Целевую комплексную программу, суть которой сводится к фиксации намерений и полномочий сторон – Министерства спорта и указанных федераций. В основе Целевой комплексной программы лежат количественные и качественные показатели, необходимые для подготовки и участия сборных команд по видам спорта в официальных международных соревнованиях (Олимпийские игры, чемпионаты мира, первенства мира). По сути – это двусторонний договор, реализация которого поручена непосредственно ЦСП, как представителю Министерства спорта, и федерации по виду спорта. Отсюда возникает потребность в дополнительных специалистах, ставки которым выделяются на основании письменных заявок федераций по видам спорта. Назвать их в соответствии с выполняемыми функциями общественными не представляется возможным, поэтому в рамках государственного задания используется термин «аналитики».

Это далеко не единственная специфика деятельности ЦСП. Есть еще финансирование учебно-тренировочных сборов, организация дополнительных мероприятий по специальной подготовке, оплата многочисленных перелетов, переездов и провоза багажа, который часто превышает допустимые на транспорте нормативы… На «трудоустройстве аналитиков» мы подробно остановились лишь потому, что именно этот пункт стал поводом для судебного разбирательства.

Итак, обвинение бывшего директора ЦСП основывается на незаконной растрате бюджетных средств. При этом версию о личной выгоде обвинение не рассматривает. Логичный посыл обвинения – мол, за все должен отвечать руководитель – вызывает, однако, немало вопросов. Скажем, если убыток на 18 или 26 миллионов рублей (точная цифра следствием не установлена) – тема достойная вот уже скоро двухлетнего содержания под стражей, то как быть с трудоустройством (ежегодным!) еще нескольких тысяч человек? Там все безупречно или спортивный мир ждут массовые процессы, для проведения которых даже самый вместительный зал судебных заседаний покажется мал?

И еще раз о корыстном мотиве – экс-министр экономического развития страны Алексей Улюкаев, недавно вышедший по УДО на свободу обвинялся в получении взятки в размере 2 миллионов долларов и (что важно) эти 2 миллиона действительно существовали в природе, были возвращены владельцу, а сам Улюкаев еще и выплатил штраф в размере 130 миллионов рублей. Под стражей Улюкаев провел 4 года (при этом все время судебного процесса он находился под домашним арестом). Александр Кравцов, нанесший, по версии обвинения, ущерб в 14 миллионов (при этом сам в руках этих денег никогда не державший), скоро отметит два года в СИЗО. От него хотят получить показания еще на кого-то из «людей повыше»? Или честь мундира не позволяет признать очевидной избирательности?