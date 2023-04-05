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Взлетел и не приземлился. Главный талант российского биатлона разбился в 25 лет

Игорь Малиновский должен был стать мировой звездой и приносить России медали, но небо решило иначе.
Взлетел и не приземлился. Главный талант российского биатлона разбился в 25 лет
05 апреля 2023 18:00
автор: Алексей Колесниченко

Он выигрывал чемпионат мира среди юниоров целых пять раз, таких успехов не добивались ни Антон Шипулин, ни Александр Логинов, являвшиеся главными звездами российского биатлона последних 10-15 лет.

На Малиновского возлагались огромные надежды, однако у него помимо биатлона была другая любовь – вертолеты. Игорь грезил о том, чтобы стать профессиональным пилотом. По злой иронии судьбы, он разбился спустя всего три месяца после получения долгожданной лицензии.

Обыгрывал норвежцев, но карьера не складывалась

Малиновский родился на Камчатке и с детства метался между биатлоном и вертолетами. Его отец Владимир всю жизнь занимается пилотированием и было логично, что сын загорится желанием пойти по пути папы. С другой стороны, карьера в биатлоне тоже выглядела перспективной. Тем более, что у Игоря хорошо получалось совмещать бег на лыжах и стрельбу. Пять золотых медалей юниорского первенства мира, в том числе три личные, говорили о том, что в России растет биатлонист мирового уровня.

Тогда он обыгрывал норвежцев Йоханнеса Дале и Стурлу Легрейда, которые уже давно является основными членами сильнейшей сборной мира – команды Норвегии. Легрейд уже успел стать олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и главным конкурентом великого Йоханнеса Бе в последних сезонах. На его месте мог быть Малиновский, таланта россиянину точно хватало. Однако, как это часто бывает в нашем биатлоне, переход из юниорского во взрослый спорт обернулся провалом.

Игоря доверили первую гонку на Кубке мира, когда ему не было и 20 лет. Скромное 86-е место не говорило ни о чем, будущие звезды мирового биатлона зачастую начинали не лучше. Однако за ранним дебютом не последовало никакого продолжения. За следующие четыре сезона Малиновский эпизодически появлялся на Кубке мира и не мог пробиться даже в очковую зону. Были даже слухи, что он завершил карьеру. Игорь выставлял свою винтовку на продажу, что едва ли говорило о желании продолжать занятия биатлоном, однако он вскоре все же опроверг информацию, признавшись, что еще не провел свою последнюю гонку.

Роковой полет

Тем не менее, Малиновский все эти годы следовал за своей другой страстью и параллельно учился в летно-техническом колледже гражданской авиации в Омске, а весной 2022 году получил заветную лицензию пилота Ми-8. Были мысли научиться управлять не только вертолетом, но и самолетом. Для этого он активно изучал теорию и был буквально одержим открывающимися возможностями. Игорь рассказывал, что пилоты зарабатывают существенно больше биатлонистов, а частные пилоты – в десятки раз больше. Хотя деньги не были для него главной мотивацией, а скорее приятным бонусом.

Малиновский в тот роковой день совершал коммерческий полет на родной Камчатке. Вертолет Robinson RA-07350 летел по маршруту «Мильково - Долина гейзеров - кальдера вулкана Узон». На борту помимо него находились еще двое пассажиров – топ-менеджеры крупных российских компаний, приехавшие на Камчатку в туристических целях. Однако официально группа в качестве туристов не регистрировалась. Вечером того же дня в МЧС Камчатки поступил сигнал о том, что вертолет Robinson не вышел на связь в установленное время.

Погода тогда была плохая, поэтому страшные мысли лежали на поверхности. Собственно, непогода помешала поисковой группе начать поиск в ту ночь. Пришлось ждать до утра, когда небо немного прояснилось. 17 июля во второй половине дня спасатели обнаружили обгоревшие фрагменты вертолета, о чем сообщил губернатор края Владимир Солодов. Вскоре жуткие новости подтвердились. Малиновский и двое пассажиров погибли в авиакатастрофе.

Соболезнования выражало все биатлонное сообщество, в том числе и президент IBU Олле Далин. В это не хотелось верить. Главный талант российского биатлона ушел из жизни в 25 лет. Он мечтал о небе. Оно его и забрало.

источник: «Советский спорт»
Взлетел и не приземлился. Главный талант российского биатлона разбился в 25 лет
Взлетел и не приземлился. Главный талант российского биатлона разбился в 25 лет
Игорь Малиновский должен был стать мировой звездой и приносить России медали, но небо решило иначе.
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