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Свинья на весь мир. Как русскому биатлонисту за допинг мстили

Дмитрий Губерниев был в ярости и не стеснялся в выражениях.
Свинья на весь мир. Как русскому биатлонисту за допинг мстили
12 апреля 2023 23:15
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: Соцсети Дмитрия Губерниева

У российского спорта сейчас не так много заступников среди мировых звёзд первой величины. Надо ли говорить, что к французу Мартену Фуркаду, который выступает за возвращение наших спортсменов на международную арену, в России отношение самое благожелательное. Однако так было не всегда.

Во время чемпионата мира-2017 звёздный француз совершил низкий поступок в отношении лидера сборной России.

Скандал получился настолько громким, что Дмитрий Губерниев в прямом эфире на всю страну назвал французского биатлониста свиньей.

Что случилось в эстафете

Александр Логинов с ноги открыл дверь в мировой биатлон. Уже во второй гонке на Кубке мира он поднялся на пьедестал в личной гонке, а в пятом старте на высшем уровне стал обладателем золотой медали в эстафете. Казалось, что у России появился уникальный талант, который потенциально может превзойти даже Шипулина. Однако вскоре Александр сдал положительную допинг-пробу на эритропоэтин, разделившую его карьеру на до и после.

Логинов всячески отрицал свою вину и заявлял, что не знал, как запрещенный препарат попал в его организм. Однако на Западе на него обозлились так, будто он мировой преступник. Саша, тем не менее, нашел в себе силы вернуться в биатлон после дисквалификации и отобрался в основную сборную России на чемпионат мира 2017 года в Хохфильцене.

Первой гонкой в Австрии была смешанная эстафета. Логинов бежал на третьем этапе, он спокойно передал эстафету Шипулину и уходил с гоночной траектории. В этот же момент на старт четвертого этапа уходил Мартен Фуркад, который не нашел ничего лучше, как наехать на лыжи россиянину. Александр в итоге этого наезда упал на снег.

За слова Фуркада извинялись чиновники

Только самые наивные люди могли полагать, что француз сделал это неспециально. Конечно, это были намеренные действия легендарного биатлониста, который не мог простить Логинову употребление допинга. Незадолго до этого инцидента Международный союз биатлонистов (IBU) в своих социальных сетях поздравил Сашу с 25-летием. Обычный в общем-то жест, однако инициатива IBU не понравилась Фуркаду, который оставил такой комментарий.

- А еще он был дисквалифицирован на два года за использование допинга. Вот это его главный титул, - написал Мартен.

Впоследствии француз удалил пост, но было поздно. Все, конечно же, узнали и распространили слова Фуркада по всему миру. Федерации биатлона Франции даже пришлось извиняться. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов даже взывал к расправе над Мартеном.

- Я бы снес Фуркада, как бульдозер. Отвечать надо! Не высказываться, а наказывать. Толкнули — развернулся и врезал! – приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Скандал на церемонии и знаменитая фраза Губерниева

Теплилась надежда, что все закончится словесной перепалкой, но атака Фуркада на Логинова прямо на трассе уничтожила ее. Более того, француз на этом не остановился и на финише той эстафеты жестко заблокировал Шипулина, не пустив того к серебру. Формально это было сделано по правилам, но в биатлоне все-таки не принято так жестко перекрывать траекторию. Очевидно, это было личное. Все это вызвало гнев комментатора Дмитрия Губерниева, который в прямом эфире не смог скрыть эмоций.

- Мартен, ты свинья! Об этом можно сказать на весь мир, - отметил Дмитрий.

Но и это было еще не все. Перед церемонией награждения Шипулин спросил у Логинова, специально ли Фуркад на него наехал. Саша ответил положительно, поэтому на пьедестале Антон решил не подавать руку Мартену. Француз недовольно прошел мимо, а потом начал демонстративно улыбаться и вообще ушел с церемонии. Это уже был скандал, но для того, чтобы он не перерос в катастрофу, президент IBU Андерс Бессеберг лично пошел за Фуркадом и вернул того на подиум.

Противостояние Логинова и Фуркада продолжалось еще многие годы, хотя на чемпионате мира-2020 в Антхольце Мартен даже защищал Александра от словесных атак норвежских братьев Бе. Он так и не смог до конца понять россиянина и не услышал от него объяснений, но решил отпустить ситуацию и сосредоточиться на других делах. А после отстранения России от международных стартов и вовсе высказался в нашу поддержку, признав, что биатлон без россиян потерял в конкуренции.

источник: «Советский спорт»
Свинья на весь мир. Как русскому биатлонисту за допинг мстили
Свинья на весь мир. Как русскому биатлонисту за допинг мстили
Дмитрий Губерниев был в ярости и не стеснялся в выражениях.
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