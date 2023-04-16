Сокрушительный удар по российскому спорту. Как наш биатлон разрушили за один день

Рассуждая о нежелательности возвращения российских спортсменов на соревнования, норвежцы и прочие шведы всегда держат в уме план Б. Мол, если события на Украине для вас недостаточная причина, то есть ведь ещё допинговый шлейф. Дьявол тут кроется в том, что все дисквалификации давно закончились, результаты аннулированы, медали отобраны (по крайней мере юридически).

То есть и по закону, и по совести никаких препятствий для участия российских биатлонистов в Кубке мира и других стартах нет. Но повод для провокаций, чего скрывать, мы дали мощный.

Чёрный день российского биатлона до сих пор заставляет содрогаться.

Шок за день до старта

Екатерина Юрьева, Альбина Ахатова и Дмитрий Ярошенко должны были стать главными действующими лицами на чемпионате мира по биатлону в Пхенчхане в 2009 году. Сборная России считалась фаворитом практически в каждой гонке, но вместо триумфа случился скандал, последствия которого ощущаются по сей день.

Годом ранее наши биатлонисты взяли медали во всех кроме одной гонках на чемпионате мира в Эстерсунде. Мужская сборная выиграла эстафету с огромным преимуществом, причем сделала это второй год подряд. Именно тогда комментатор Дмитрий Губерниев начал измерять отрыв российских биатлонистов трамвайными остановками.

Продолжились приятные моменты и в сезоне 2008/09. Это в последние годы болельщики радовались любой медали сборной России, а тогда каждая гонка без пьедестала считалась неудачей. Вот и перед чемпионатом мира в Пхенчхане-2009 все выглядело многообещающе. Однако незадолго до главного старта сезона пришла информация, что три члена сборной России сдали положительные тесты на допинг.

Поначалу имена спортсменов держались в тайне, но за день до первой гонки Международный союз биатлонистов (IBU) организовал пресс-конференцию, где рассказал детали скандала. Оказалось, что допинг обнаружен в организме трех лидеров сборной России – Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко. Это был не просто шок, а сокрушительный удар по всему российскому спорту. Тогда это еще не было до конца понятно, но последствия скандала стали ощущаться уже после сочинской Олимпиады.

Пихлер требовал отстранить всю сборную

Юрьева на тот момент была лидером Кубка мира и имела более чем реальные шансы стать обладателем Большого хрустального глобуса. Екатерина блестяще работала на огневом рубеже и прилично бежала по дистанции. Справиться с ней не могли даже звездные немки Магдалена Нойнер, Кати Вильхельм и другие. Ахатова вернулась в биатлон после декрета и сразу же стала занимать призовые места. Ярошенко сезоном ранее боролся с Уле-Эйнаром Бьорндаленом за Глобус. Потеря таких биатлонистов грозила катастрофой.

Всем им пришлось быстро собрать вещи и уехать из Южной Кореи домой, так как проба «Б» также дала положительный результат на эритропоэтин (ЭПО). Наличие именно этого препарата в организме лидеров сборной России взбесило иностранных спортсменов и тренеров. Вольфганг Пихлер и вовсе ходил по номерам в гостинице и собирал подписи за отстранение наших биатлонистов от всех международных соревнований. Шум стоял такой, что, казалось, IBU не сможет утихомирить биатлонное сообщество.

Однако тогда во главе мирового биатлона стоял Андерс Бессеберг, очень хорошо относившийся к России. Его авторитета и влияния хватило, чтобы отстоять интересы российского биатлона. Юрьеву, Ахатову и Ярошенко, конечно, отстранили от чемпионата мира, но всех остальных допустили до стартов. Давление на них было колоссальным. Иностранцы отоваривали наших косыми взглядами, считая, что если несколько человек попались на допинге, то и все остальные тоже виновны.

Наши зажгли напоследок, но последствия были страшными

Несмотря на это, сборная России блестяще выступила на чемпионате мира-2009, взяв шесть медалей, две из которых были золотыми. Ольга Зайцева выиграла масс-старт и стала частью золотой женской эстафеты, добавив к этому еще и две бронзы в спринте и гонке преследования. Важно отметить, что нашим биатлоном тогда руководил миллиардер Михаил Прохоров, который вступил в должность за несколько месяцев до этого скандала.

К сожалению, вернуть сборную России на вершину ему так и не удалось. После скандала в Южной Корее результаты наших биатлонистов устремились вниз. От былого доминирования не осталось и следа, а Россия из лидера мирового биатлона превратилась в крепкого середняка, чьи спортсмены лишь временами попадали на пьедестал. По сути, это были похороны российского биатлона.

Собственно, та история стала и началом глобальных проблем российского спорта с допингом. После этого случился скандал с сочинской Олимпиадой, массовые отстранения в легкой атлетике и много чего еще. О том страшном дне российского биатлона до сих пор страшно вспоминать.