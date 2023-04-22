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Трагедия перед финишем. Российская биатлонистка погибла прямо во время гонки

Алина ушла из жизни до того, как добилась больших побед. Ей был всего 21 год.
Трагедия перед финишем. Российская биатлонистка погибла прямо во время гонки
22 апреля 2023 15:00
автор: Елена Григорьева
автор фото: из личного архива Алины Якимкиной

К 21 году Алина Якимкина не успела добиться больших побед в спорте. Биатлонистка проводила только второй сезон на взрослом Кубке России и прикладывала все усилия, чтобы добиться профессионального роста и однажды оказаться в сборной России.

Но трагический случай неожиданно прервал жизнь молодой спортсменки прямо во время гонки. До финиша оставалось каких-то 700 метров.

«У меня всё хорошо»

В сезоне-2014/15 биатлонистка Алина Якимкина выступала на Кубке России. 21-летняя спортсменка соревновалась на взрослом уровне только второй год и не успела добиться весомых результатов. Тем не менее, девушка прогрессировала и сделала большой шаг вперёд по сравнению с предыдущим сезоном.

Первый день этапа Кубка России в Тюмени в феврале 2015 года сложился для Алины неудачно. Она финишировала только 54-й, но не теряла оптимизма. После гонки девушка позвонила родителям и сказала, что заряжена на борьбу в индивидуальной гонке.

Источник фото: из личного архива Алины Якимкиной

Поначалу гонка с четырьмя огневыми результатами складывалась для спортсменки неплохо. Перед заключительным кругом ничего не предвещало беды, но финишную черту молодая биатлонистка так и не пересекла.

За 700 метров до финиша спортсменке неожиданно стало плохо. Она потеряла сознание прямо на дистанции, упав на снег.

На пункте питания, когда ей предложили попить, то есть перед финишем, она сказала: «У меня всё хорошо, я иду на финиш, все отлично». Буквально через полкилометра случилось вот это, приводили слова тогдашнего министра спорта Удмуртии Игоря Краснова «Известия».

Острая сердечная недостаточность

Помощь подоспела быстро. Тренеры по рации связались с медиками, и уже через пять минут спортсменку эвакуировали с трассы. Однако даже такая быстрая реакция врачей не помогла спасти девушке жизнь. Она скончалась прямо на трассе.

Гибель Якимкиной вызвала огромный резонанс. Ещё никогда ранее на соревнованиях такого уровня не погибали биатлонисты. В разбирательствах были задействованы все ответственные ведомства, вплоть до министерства спорта России. Инцидент был на личном контроле у Виталия Мутко, руководившего тогда ведомством.

Патологоанатомы, по результатам вскрытия, назвали причиной гибели проблемы с сердцем.

Согласно первоначальным результатам судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти спортсменки острая сердечная недостаточность, говорилось в сообщении Следственном Управлении СК по Тюменской области.

Источник фото: из личного архива Алины Якимкиной

«Как говорила, вылечилась»

Гибель молодой спортсменки, регулярно проходившей медицинские обследования, вызывала серьёзные вопросы. Ответственные лица заявляли, что со здоровьем у Якимкиной всё было в порядке, а на предсезонном медосмотре врачи никаких проблем не выявили.

Первый тренер Алины Валерий Голованов заявил в интервью каналу НТР 24, что спортсменка с детских лет испытывала проблемы с щитовидной железой. Также у неё был низкий уровень гемоглобина. По его словам, биатлонистке приходилось принимать препараты, чтобы его повысить. При этом специалист уверен, что эти проблемы не могли привести к трагедии.

Что касается проблем с сердцем, то их наличие у Алины раскрыли её подруги.

Пару лет назад при диспансеризации у Алины выявили проблемы со здоровьем. Она пила таблетки, делала специальную гимнастику и упражнения для сердца и, как говорила, вылечилась. Её допускали до соревнований. То, что произошло – полнейший шок. Алина была замечательной подругой, сказали знакомые спортсменки.

Источник фото: из личного архива Алины Якимкиной

Косвенно эту версию подтвердил и бывший врач команды Удмуртии Владимир Красильников. Он покинул пост ещё в декабре, за несколько месяцев до инцидента.

Я работал с командой до 31 декабря, потом ушёл, и, насколько я знаю, они никого не нашли мне на замену. Я лично наблюдал Алину и видел изменения на кардиограмме. Медицинским языком это называется нарушение процессов реполяризации, – приводит слова доктора L!fe News.

Спортсменку похоронили на родине в Нижнекамске спустя несколько дней после трагедии. Все расходы взяли на себя власти Удмуртии. Правда завершилась эта история неоднозначно. По итогам расследования Минспорта республики нарушений в подготовке Якимкиной не было найдено.

источник: «Советский спорт»
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