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Заставили сидеть в трусах. Зачем полицейские вломились к звезде российского спорта

Обыск в номере биатлониста Александра Логинова провели прямо во время чемпионата мира.
Заставили сидеть в трусах. Зачем полицейские вломились к звезде российского спорта
24 апреля 2023 08:00
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: РИА Новости

Нынешний сезон для Александра Логинова сложился крайне неудачно. Двукратный бронзовый призер Пекина пропустил практически все старты из-за проблем со здоровьем. Заканчивать 31-летний спортсмен вроде бы не собирается, но вернуться после годичного отсутствия будет очень сложно.

Впрочем, Логинову к трудностям не привыкать. В свое время ему пришлось пережить настоящий полицейский триллер.

В разгар чемпионата мира полиция решила устроить обыск в его номере.

Жалоба из IBU

В 2020 году в итальянском Антхольце Логинов очень стартовал с победы в спринте и бронзы в гонке преследования. Однако общая атмосфера вокруг Александра свидетельствовала о том, что на чемпионате мира ему не слишком рады. Известные спортсмены, включая Йоханнеса Бё, периодически напоминали россиянину о его допинговом прошлом, призывая спортсмена покаяться.

Как оказалось, даже высшее руководство Международного союза биатлонистов (IBU) не очень хорошо относилось к Логинову. Подозрения чиновников стали сильнее еще и благодаря тому, что личный тренер атлета Александр Касперович приехал на турнир по украинской аккредитации, так как в сборной России ему не хватило квот. В организации посчитали, что таким образом Касперович шифруется и втихаря передает Логинову запрещенные препараты.

Источник фото: Союз биатлонистов России (СБР)

Всё в свои руки взяла антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек-Хаккарайнен. Она обратилась в местные органы правопорядка с просьбой проверить Логинова и Касперовича. В результате, дело обернулось самым настоящим полицейским беспределом.

Не дали даже одеться

22 февраля в 6 часов утра в номер, где жили Логинов и Евгений Гараничев, буквально вломились полицейские. Доблестные стражи закона тут же позаботились о том, чтобы обезоружить спортсменов: спрятали подальше винтовки и забрали у Логинова ножик-открывашку. Александру не дали даже одеться: все время обыска он просидел в одних трусах!

– Забрали компьютер, личные вещи, телефон. За телефон больше всего обидно. Я не против, если бы они его проверили, что-то скопировали, но забирать... Это же личное. В 2020 году это необходимо для жизни. Ничего не предъявляли. Это все очень сильно расстраивает. Верю, что это не будет замято, а будет хороший положительный итог, Это сильно расстраивает, если это не беспредел, то близко к этому. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не сломаемся. У нас менталитет не такой, рассказывал впоследствии Логинов в эфире «Матч ТВ».

Биатлонист также отметил, что Гараничев оказал ему большую поддержку во время инцидента. «Для этого и существует понятие дружба», добавил Александр.

Источник фото: Getty Images

Впрочем, Логинов был не единственным в то утро, к кому в номер бесцеремонно ворвалась полиция. Касперовичу тоже пришлось перенести унизительную процедуру обыска.

Когда они ворвались в комнату, конечно, были более агрессивные. Когда я спросил, можно ли выйти в туалет, они сказали, что нельзя никуда, ни мне, ни жене, никому. Сидеть и всё. Предъявили мне бумагу на обыск. Я спросил, есть ли у них основания, чтобы осмотреть комнату мне показали. Но это было все на итальянском языке. Я сказал, что это не документ, мне нужен перевод и без адвоката я с вами общаться не буду, вспоминал специалист в разговоре с «Матч ТВ».

В итоге Касперович все-таки позволил полицейским провести обыск, так как дожидаться приезда адвоката было бы слишком долго. В номере тренера, как и у Логинова, ничего не нашли.

Чемпионат мира испорчен

В тот же день Логинов пробежал эстафету, но российская команда заняла лишь четвертое место. Еще бы: после такого стресса рассчитывать на нормальные результаты не приходилось. От участия в масс-старте биатлонист и вовсе отказался, сославшись на психологическое состояние. Александр выразил надежду, что инцидент не замнут и виновные будут наказаны.

В сентябре того же года заварившая всю эту кашу Фуссек-Хаккарайнен была снята с должности антидопингового менеджера. Неизвестно, связано ли такое решение IBU с инцидентом, но хоть какое-то удовлетворение пострадавшие наверняка получили. С другой стороны, лучше бы чиновники сначала думали, а потом уже обращались в органы. Карьера спортсмена коротка, и безосновательные обыски точно не делают ее длиннее.

источник: «Советский спорт»
Заставили сидеть в трусах. Зачем полицейские вломились к звезде российского спорта
Заставили сидеть в трусах. Зачем полицейские вломились к звезде российского спорта
Обыск в номере биатлониста Александра Логинова провели прямо во время чемпионата мира.
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