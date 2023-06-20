Как нашлась настоящая первая чемпионка в биатлоне. Она ловит рыбу и не сильно обижается

Дата и место рождения биатлона в нашей стране известна с точностью до дня. 6 января 1958 года недалеко от подмосковной станции Яхрома состоялась первая на территории СССР гонка по правилам, которые на тот момент уже утвердил Международный союз современного пятиборья и биатлона – UIPMB (для современного пятиборья это была многолетняя попытка мезальянса в свою пользу, но на практике все вышло совсем иначе).

Однако та гонка была только для мужчин. До поры до времени биатлон вообще был сугубо мужским видом спорта. Биатлон женский появился на мировой арене лишь в 1984 году – более чем на четверть века позже, чем состоялась мужская премьера.

Источник фото: РИА Новости

Разумеется, это не значит, что до 1984 года женского биатлона не существовало ни в каком виде – во многих странах прекрасная половина человечества гораздо раньше ощутила непреодолимое желание состязаться в мастерстве бега на лыжах со стрельбой. Вот почему уже довольно давно были предприняты попытки установить – в каком году женский биатлон появился на нашей территории.

И ответ вроде бы был найден. Если вы прямо сейчас забьете в поисковик «биатлон», «женщины», «первый чемпионат СССР» - сразу несколько источников выдадут вам развернутый ответ: мол, в 1979 году в Губахе (Пермский край) прошел первый чемпионат среди женщин и на дистанции 5 км с единственной стрельбой лучшей стала новосибирская спортсменка Октябрина Соколова.

Источник фото: из личного архива Октябрины Соколовой

Только это неправда. Не соответствует исторической действительности. Автор этих строк, многолетний корреспондент «Советского спорта» не стесняется в этом признаться, несмотря на то что именно с его подачи пошла гулять ошибочная дата. А виновата была… наша газета. И кажется справедливым, что именно «Советский спорт» раз и навсегда восстановит истину. Но давайте обо всём по порядку.

«Советский спорт» против первого тренера сборной СССР

14 марта 1979 года в №61 «Советского спорта» авторитетный нижегородский (в ту пору – горьковский) корреспондент Владимир Хитрюк отчитывался о закончившемся днем ранее в Губахе «первом чемпионате СССР по биатлону среди женщин». Полный текст заметки (равно как и того самого номера) вы можете прочесть в архиве Национальной электронной библиотеки, где, к слову, есть абсолютно все выпуски «Советского спорта» за нашу более чем столетнюю историю.

Поскольку никакой иной информации о женском биатлоне за прежние годы обнаружено не было (да и Союз биатлонистов России никакой альтернативной информации не предоставил) – стали опираться на газетную публикацию. Дату эту установили довольно давно – году примерно в 2005, так что историческому заблуждению едва не стукнуло 20 лет. Но выручил другой архив!

Тренер первой женской сборной СССР в 1984-88 годах Евгений Иванович Хохлов всю свою жизнь собирал архив, в котором можно найти поистине кладезь фотографий, публикаций и протоколов конца 1970-х - начала 1980-х годов. Последние годы жизни Хохлов вел довольно замкнутый образ жизни и потому изучением архивов вашему автору удалось заняться лишь после смерти патриарха, случившейся не так давно – 30 октября 2021 года.

Источник фото: из личного архива Евгения Хохлова

Именно в архиве Хохлова и отыскалась небольшая брошюра пермского издания, в котором была опубликована все хронология женских чемпионатов СССР, проходивших в 1970-е годы еще под эгидой ДОСААФ.

Неужели это первая чемпионка? Разыщем!

Что же там написано? В 1971 году в Новосибирске прошло первое соревнования по биатлону среди женщин, победительницей которого стала Валентина Маланина из Мордовской АССР.

Источник фото: из личного архива Валентины Маланиной

Там же утверждается, что она же двумя годами позже выиграла и второй в карьере титул чемпионки Советского Союза. Это что же получается: женский биатлон враз постарел аж на 8 лет?!

Некоторое сомнение посеяло полное неведение новосибирских коллег-биатлонистов – там про женский старт в 1971 году (в тот год новосибирский биатлон гремел в целом мире – Александр Тихонов, Виктор Маматов были главными мировыми звездами этого спорта) ничего сообщить не смогли. Обратились к многолетнему руководителю Федерации биатлона Республики Мордовия – Анатолию Несторовичу Кузмичеву – и только после этого все стало на свои места. Пазл сложился!

– Валентину Алексеевну, конечно, знаем, – ответил Кузмичев. – Одна из первых в республике мастер спорта международного класса. На многих соревнованиях по линии ДОСААФ выступала, на международных соревнованиях побеждала… Неужели именно она первая чемпионка СССР по биатлону?! Непременно ее разыщем! Она от

От Саранска довольно далеко живет – в Темникове.

Источник фото: из личного архива Валентины Маланиной

Победительница по всем видам спорта

Посетить Валентину Алексеевну спецкору «Советского спорта» удалось лишь этой весной. Путь до Темникова и вправду не близок, старейший город Мордовии известен тем, что именно в нем находится могила великого русского флотоводца адмирала Федора Ушакова.

Валентина Алексеевна (в девичестве – Зотова) родилась 11 марта 1946 года в большой семье (три сестры и три брата) самым младшим ребенком и с малых лет поражала всех своей неуемной энергией и бесстрашием: во всех детских дворовых играх участвовала наравне с мальчишками и часто брала верх. Еще в школе обращала на себя внимание успехами в легкой атлетике, лыжах, спортивной гимнастике. Когда окончила школу – уехала в Саранск, где попалась на глаза авторитетному в республике специалисту Александру Маланьину. С этого все и началось.

Источник фото: из личного архива Валентины Маланиной

После того как опытный тренер поставил воспитаннице технику бега на лыжах, даже слепому стало понятно, что юная Валентина редкого мужчину на короткой дистанции не обгонит. Дело, конечно, было не в одной технике – толкание ядра, кросс, велосипед, стрельба – трудно было придумать состязание, в котором бы спортсменка не блистала.

– Только плавание у меня неважно получалось, а с остальным проблем не было, – вспоминает Валентина Алексеевна.

Победа с одной стрельбой лёжа

Лыжная школа в Мордовии в те годы не блистала – выступать зимой доводилось главным образом по линии ДОСААФ. По этой же линии время от времени выезжали за рубеж – главным образом на соревнования стран социалистического лагеря. Везде был успех. Когда в 1971 году довелось выступать на всесоюзном первенстве ДОСААФ по лыжам, там же решено было провести первую в истории биатлонную женскую гонку.

Стрельба Валентине удавалась, тренер (а через некоторое время – муж) активно помогал, лыжная подготовка всегда была на высочайшем уровне. И тут сам собой нарисовался старт. Почему бы не попробовать?

– Народу собралось не очень много, но сильные соперницы, конечно, были. Я все время выступлений в биатлоне жалела что всего одна стрельба – стоя не стреляли, а мне как раз стойка лучше удавалась.

К победе отнеслась почти буднично – коллекция наград с различных соревнований к тому времени собралась уже солидная, а каких-либо привилегий золото чемпионата Союза не сулило. Так и выступала в биатлоне, зимнем и летнем, несколько сезонов подряд.

Источник фото: из личного архива Валентины Маланиной

Осталось найти документ

Закончила наша героиня со спортом в середине 1970-х, преподавала потом физкультуру в Саранском университете, второй раз вышла замуж за военного – была с ним и на Сахалине, и за границей… Но в итоге - вернулась в Темников. Четверо детей, внуки, в доме масса наград, ленточка золотой медали по биатлону в 1971 году давно сносилась – сейчас вместо красной трехцветная. Биатлон внимательно и регулярно смотрит. На то, что её не поминают как первую чемпионку…обижалась, вероятно, но где-то в глубине душе.

Источник фото: из личного архива Валентины Маланиной

В Мордовии про неё потихоньку начинают вспоминать – все же пионер биатлона. Вот теперь и «Советский спорт» гласно восстанавливает и глобальную справедливость. Правда, не всё еще собрано – не найден протокол того самого старта в Новосибирске 1971 года – будем считать это вызовом. Но год первого чемпионата СССР и имя первой чемпионки установлены «Советским спортом», надеемся, окончательно.

В свои нынешние годы, Валентина Алексеевна энергична, деятельна и…если не в гимнастике или лыжах, то в подледной рыбалке даст фору хоть кому.

– У нас в семье все рыбу ловили – я и подхватила. Мне до сих пор завидуют – считают, что я рыбу заговариваю. Клёв мне идет на любом месте и в любую погоду. Как медали когда-то.