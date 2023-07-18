Украинская чемпионка мира уехала к возлюбленному в Россию. Катю тут же выгнали из сборной

Екатерина Бех в своё время считалась одной из самых перспективных биатлонисток России. Девушка регулярно попадала в состав юниорской сборной, однако строить взрослую карьеру неожиданно решила в соседнем государстве.

Пять лет назад уроженка Хабаровского края объявила о переезде в Украину, под флагом которой вскоре стала чемпионкой мира… Но надолго в новой стране спортсменка не задержалась.

Возвращение к возлюбленному стоило Кате места в команде.

Соцсеть Екатерины Бех

Путь в сборную Украины

Бех родилась на Дальнем Востоке, но ещё ребёнком переехала в Москву, где начала заниматься в школе олимпийского резерва. Юная спортсменка подавала большие надежды: в 18 лет она стала чемпионкой страны в своей возрастной категории, после чего получила приглашение в юниорскую сборную.

Тем удивительнее, что в 2018 году Екатерина объявила… о переезде в Украину. В Киев тогда отправились ещё две наши биатлонистки: Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко, которых сопровождал тренер Илья Лопухов. Союз биатлонистов мешать переходу не стал, так что уже в том же году девушка отказалась от российского паспорта и получила возможность выступать в составе новой национальной команды.

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Поначалу Бех показывала многообещающие результаты. В 2019 году спортсменка добилась главного достижения в карьере, выиграв две золотые медали на юниорском чемпионате мира в Словакии: в спринте и гонке преследования. Через год Екатерина завоевала первый приз уже на юниорском чемпионате Европы и вскоре перешла во взрослую сборную.

На новом уровне, однако, биатлонистка начала буксовать. Единственным её достижением на Кубке IBU за два полноценных сезона стала бронза по итогам индивидуальной гонки на этапе в Арбере. Во время немногочисленных вылазок на Кубок мира Бех и вовсе терпела фиаско: в прошлом году она заняла 85-е место на спринте в Оберхофе и 77-е - в Остерсунде.

Возвращение в Россию

Та кампания, однако, стала для Екатерины последней в составе сборной Украины. В феврале 2022 года вместе с двумя другими натурализованными россиянками, Абрамовой и Москаленко, биатлонистка решила срочно вернуться в Россию. Эвакуироваться на родину прямо со сборов девушке помог лично глава украинской федерации Владимир Брынзак.

Неудивительно, что вскоре на Украине разгорелся скандал: общественность поступка девушки не оценила. Президента федерации вынудили подать в отставку, а трёх россиянок выгнали из сборной, подогнав под решение формальную причину: девушки якобы не выполняли критерии для попадания в команду.

РИА Новости

Причин для возвращения в Россию у Екатерины было несколько. Одна из главных - роман с российским биатлонистом Каримом Халили, с которым Бех познакомилась ещё во время выступлений за юниорскую сборную страны.

Впрочем, менее чем через год пара неожиданно рассталась, и в прессе появились слухи… об очередном отъезде Бех на Украину. Выглядела эта версия дико, учитывая, что в России девушка сразу подала заявку на восстановление в гражданстве и уже начала выступать за сборную Московской области. Зимой президент подмосковной федерации эту информацию опроверг, а уже в мае стало известно, что биатлониска прошла бюрократическую процедуру до конца, снова официально став россиянкой. Вполне возможно, что уже в этом сезоне девушка сможет дебютировать в составе взрослой сборной России.