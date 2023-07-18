ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Украинская чемпионка мира уехала к возлюбленному в Россию. Катю тут же выгнали из сборной

Биатлонистка уже получила новый паспорт.
Украинская чемпионка мира уехала к возлюбленному в Россию. Катю тут же выгнали из сборной
18 июля 2023 09:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Федерация биатлона Словении

Екатерина Бех в своё время считалась одной из самых перспективных биатлонисток России. Девушка регулярно попадала в состав юниорской сборной, однако строить взрослую карьеру неожиданно решила в соседнем государстве.

Пять лет назад уроженка Хабаровского края объявила о переезде в Украину, под флагом которой вскоре стала чемпионкой мира… Но надолго в новой стране спортсменка не задержалась.

Возвращение к возлюбленному стоило Кате места в команде.

Соцсеть Екатерины Бех

Путь в сборную Украины

Бех родилась на Дальнем Востоке, но ещё ребёнком переехала в Москву, где начала заниматься в школе олимпийского резерва. Юная спортсменка подавала большие надежды: в 18 лет она стала чемпионкой страны в своей возрастной категории, после чего получила приглашение в юниорскую сборную.

Тем удивительнее, что в 2018 году Екатерина объявила… о переезде в Украину. В Киев тогда отправились ещё две наши биатлонистки: Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко, которых сопровождал тренер Илья Лопухов. Союз биатлонистов мешать переходу не стал, так что уже в том же году девушка отказалась от российского паспорта и получила возможность выступать в составе новой национальной команды.

Getty Images

Поначалу Бех показывала многообещающие результаты. В 2019 году спортсменка добилась главного достижения в карьере, выиграв две золотые медали на юниорском чемпионате мира в Словакии: в спринте и гонке преследования. Через год Екатерина завоевала первый приз уже на юниорском чемпионате Европы и вскоре перешла во взрослую сборную.

На новом уровне, однако, биатлонистка начала буксовать. Единственным её достижением на Кубке IBU за два полноценных сезона стала бронза по итогам индивидуальной гонки на этапе в Арбере. Во время немногочисленных вылазок на Кубок мира Бех и вовсе терпела фиаско: в прошлом году она заняла 85-е место на спринте в Оберхофе и 77-е - в Остерсунде.

Возвращение в Россию

Та кампания, однако, стала для Екатерины последней в составе сборной Украины. В феврале 2022 года вместе с двумя другими натурализованными россиянками, Абрамовой и Москаленко, биатлонистка решила срочно вернуться в Россию. Эвакуироваться на родину прямо со сборов девушке помог лично глава украинской федерации Владимир Брынзак.

Неудивительно, что вскоре на Украине разгорелся скандал: общественность поступка девушки не оценила. Президента федерации вынудили подать в отставку, а трёх россиянок выгнали из сборной, подогнав под решение формальную причину: девушки якобы не выполняли критерии для попадания в команду.

РИА Новости

Причин для возвращения в Россию у Екатерины было несколько. Одна из главных - роман с российским биатлонистом Каримом Халили, с которым Бех познакомилась ещё во время выступлений за юниорскую сборную страны.

Впрочем, менее чем через год пара неожиданно рассталась, и в прессе появились слухи… об очередном отъезде Бех на Украину. Выглядела эта версия дико, учитывая, что в России девушка сразу подала заявку на восстановление в гражданстве и уже начала выступать за сборную Московской области. Зимой президент подмосковной федерации эту информацию опроверг, а уже в мае стало известно, что биатлониска прошла бюрократическую процедуру до конца, снова официально став россиянкой. Вполне возможно, что уже в этом сезоне девушка сможет дебютировать в составе взрослой сборной России.

источник: «Советский спорт»
Променял винтовку на вертолёт. Русского чемпиона сгубила страсть к небу
Променял винтовку на вертолёт. Русского чемпиона сгубила страсть к небу
16 июля 2022 года на Камчатке за штурвалом вертолёта разбился титулованный российский спортсмен Игорь Малиновский.
16.07.2023 20:00
Биатлон
автор: Андрей Тупиков
Двенадцатая подруга Оушена. Лучшая биатлонистка Франции перепутала фильм с реальной жизнью
Двенадцатая подруга Оушена. Лучшая биатлонистка Франции перепутала фильм с реальной жизнью
Теперь ей грозит серьёзный срок за мошенничество.
05.07.2023 21:00
Биатлон
автор: Никита Плохих
Олимпийский чемпион прилюдно вынес икону из церкви. Священник кричал на весь приход 
Олимпийский чемпион прилюдно вынес икону из церкви. Священник кричал на весь приход 
70-летний спортсмен устроил в храме жуткий дебош.
26.06.2023 15:30
Биатлон
автор: Сергей Чиков
Как нашлась настоящая первая чемпионка в биатлоне. Она ловит рыбу и не сильно обижается
Как нашлась настоящая первая чемпионка в биатлоне. Она ловит рыбу и не сильно обижается
«Советский спорт» прямо сейчас исправляет грубейшую ошибку в спортивной истории нашей страны. Свою же…
20.06.2023 11:03
Биатлон
автор: Константин Бойцов
Биатлонистка сборной России трагически погибла в 24 года. Чемпионку сбил школьный друг
Биатлонистка сборной России трагически погибла в 24 года. Чемпионку сбил школьный друг
Виновной в страшном происшествии признали саму спортсменку.
25.05.2023 08:00
Биатлон
автор: Сергей Колесников
Вирер не стала оголяться для русских. Итальянка отказала Playboy
Вирер не стала оголяться для русских. Итальянка отказала Playboy
Один из секс-символов биатлона разочаровала фанатов.
17.05.2023 13:36
Биатлон
автор: Андрей Тупиков
Из сборной России внезапно выгнали чемпиона мира. Русский биатлон в полном порядке
Из сборной России внезапно выгнали чемпиона мира. Русский биатлон в полном порядке
Помимо Бабикова, без места в команде рискуют остаться еще два лидера сборной, среди которых и Александр Логинов. 
14.05.2023 00:00
Биатлон
автор: Сергей Перемутов
Заставили сидеть в трусах. Зачем полицейские вломились к звезде российского спорта
Заставили сидеть в трусах. Зачем полицейские вломились к звезде российского спорта
Обыск в номере биатлониста Александра Логинова провели прямо во время чемпионата мира.
24.04.2023 08:00
Биатлон
автор: Алексей Колесниченко
Трагедия перед финишем. Российская биатлонистка погибла прямо во время гонки
Трагедия перед финишем. Российская биатлонистка погибла прямо во время гонки
Алина ушла из жизни до того, как добилась больших побед. Ей был всего 21 год.
22.04.2023 15:00
Биатлон
автор: Елена Григорьева
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.