Надежда на десятку. Что сегодня смотреть на Кубке мира?

Биатлон 05 декабря 2018 12:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Сегодня мужчины побегут 20 километров с четырьмя огневыми рубежами.

Индивидуальная гонка 20 км (мужчины), 16:15

Личные соревнования биатлонного сезона 2018/19 стартуют сегодня в словенской Поклюке. По традиции нас ждет индивидуальная гонка. В прошлом сезоне начинали женщины, в этом году – мужчины.

Индивидуалка – самый непредсказуемый биатлонный вид. Здесь можно ползти по трассе на локтях, но закрыть все 20 мишеней и приехать на подиум. Да, выиграет, скорее всего, Мартен Фуркад, но если вас зовут Кентен Фийон Майе, то вы обрадуетесь и серебру. Майе, кстати стал третьим в зачете индивидуальных гонок по итогам прошлого сезона Кубка мира.

Кто побежит от России?

Тренерский штаб нашей команды не стал стесняться и заявил на гонку все основу. Сегодня мы увидим на трассе Евгения Гараничева, Александра Логинова, Дмитрия Малышко, Эдуарда Латыпова, Алексея Слепова и Матвея Елисеева.

Сразу хочется предостеречь болельщиков от завышенных ожиданий. Рассчитывать на медали сегодня не стоит. У наших мужчин есть проблемы со стрельбой. За промахи в индивидуалке дают штрафные минуты, а не круги, что совсем плохо, учитывая не выдающиеся скоростные качества российских гонщиков.

Даже здорово бежавший в эстафете Малышко, который сейчас является безоговорочным лидером сборной, на своем этапе проиграл Фуркаду больше 30 секунд. Понятно, что француз быстрее всей планеты, но лучше приятно удивиться неожиданно хорошему результату кого-то наших в сегодняшней гонке, чем чего-то ждать, а потом жестко разочароваться.

А хорошим результатом для россиян будет попадание в десятку.

Кто будет претендовать на победу?

Здесь ничего нового. Фуркад – шикарно готов к сезону и вновь будет собирать медали на каждом этапе, как волк - яйца в игре «Электроника». Сегодня с ним попытаются аккуратно поспорить Йоханнес Бе, форма которого сейчас вызывает вопросы из-за проблем со здоровьем, серебряный призер Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке Яков Фак, Симон Эдер, умеющий отстрелять на ноль, Лукас Хофер и Ондржей Моравец.

Но если по итогам гонки на подиуме вы увидите условного Йеспера Нелина, то не удивляйтесь. Помните, что индивидуалка – самый непредсказуемый личный вид в биатлоне. Там многое зависит от удачи и ветра.

Под какими номерами стартуют лидеры и наши?

1. Тимофей Лапшин (Корея)

2. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)

3. Скотт Гоу (Канада)

4. Евгений Гараничев (Россия)

5. Калев Эрмитс (Эстония)

6. Ондржей Моравец (Чехия)

7. Лукас Хофер (Италия)

8. Туомас Гренман (Финляндия)

9. Юлиан Эберхард (Австрия)

10. Шон Доэрти (США)…

12. Йоханнес Бе (Норвегия)

13. Йеспер Нелин (Швеция)

14. Тарьей Бе (Норвегия)…

21. Симон Эдер (Австрия)

22. Мартен Фуркад (Франция)

23. Александр Логинов (Россия)…

26. Яков Фак (Словения)…

29. Симон Шемпп (Германия)…

37. Кентен Фийон Майе (Франция)

38. Эрик Лессер (Германия)…

41. Дмитрий Малышко (Россия)…

82. Алексей Слепов (Россия)…

100. Эдуард Латыпов (Россия)…

103. Матвей Елисеев (Россия).