Фуркад чуть не перехитрил сам себя. Но все-таки выиграл

Биатлон 06 декабря 2018 14:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На 1-м этапе Кубка мира в Словении в индивидуальной гонке победил француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Дмитрий Малышко занял 12-е место.

Первая личная гонка сезона переехала на четверг со среды из-за сильного тумана. Накануне ее сначала отложили на 20 минут (с 16.15 на 16.35 по московскому времени), но дольше ждать уже было нельзя. Иначе под конец «индивидуалки» биатлонистам пришлось бы иметь дело не только с туманом, но и с густеющими сумерками.

Наутро в Поклюке прояснилось, и в новых условиях спортсмены иначе распределились по стартовому протоколу после повторной жеребьевки. Например, норвежец Йоханнес Бе перескочил с 12-го номера на 46-й, а француз Мартен Фуркад с 22-го - аж на 87-й из 111. Наш Александр Логинов, который накануне должен был уйти на дистанцию через полминуты после Фуркада, теперь оказался почти в получасе впереди него под №32. Евгений Гараничев стартовал 17-м (вместо 4-го), Дмитрий Малышко - 27-м (41), Матвей Елисеев - 63-м (103), Эдуард Латыпов - 74-м (100), а «особой, наиболее приближенной к Фуркаду» в шестерке россиян стал Алексей Слепов с №94 (82).

ОЖИДАНИЕ КЮНА

Кроме Фуркада больших звезд в последних номерах не было. Любопытный сюжет, учитывая, что он три года не отдает никому малый Кубок мира в индивидуальной гонке, а в этом сезоне кроме стартового этапа она будет еще лишь однажды – в феврале в канадском Кэнморе, куда за месяц до чемпионата мира наверняка рискнуть отправиться не все сильнейшие. Ошибись француз в Поклюке со своей «поздней» тактикой - и возможностей отыграться в зачете этой дисциплины у него почти не оставалось бы…

Парадокс в том, что Фуркад действительно ошибся – и тем не менее, одержал победу. Трасса французу досталась в далеко не лучшем, изрядно разбитом состоянии, и по скорости на лыжне он уступил самому быстрому - Йоханнесу Бе - почти полторы минуты. Но Фуркада спасла стрельба. Размеренная, не торопясь, с паузами - и безошибочная.

Немец Йоханнес Кюн, в свои 27 лет ни разу не поднимавшийся даже на подиум в личных гонках КМ, стартовал, наоборот, под №7, и его фамилия возглавляла промежуточный протокол на финише очень долго. До тех пор, пока на стадион не приехал Фуркад. От 16 секунд его преимущества над Кюном после четвертого огневого рубежа в итоге осталось меньше пяти - но ведь все-таки осталось. Поход француза за четвертым подряд малым хрустальным глобусом, а заодно и за восьмым подряд большим, начался «по расписанию».

ПАДЕНИЕ ЛОГИНОВА

Из россиян более-менее реальные шансы на высокий результат по ходу гонки имел разве что Логинов. После второй стрельбы он шел третьим и даже промах на следующем рубеже отбросил нашего биатлониста не так уж далеко. Однако на спуске перед последней «стойкой» Логинов упал и не только потерял драгоценные секунды, но и забил снегом оптический прицел винтовки. Пришлось продувать его на стрельбище, суетиться и как следствие - еще два неточных выстрела.

Даже с падением Логинов показал практически одинаковый «ход» с Фуркадом. Перед пятничным спринтом это можно считать поводом для сдержанного оптимизма. Другие россияне прошли дистанцию хуже на полминуты и больше. А за работу на рубежах похвалы, пожалуй, заслуживают только Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев. Все остальное – из разряда «без комментариев».

Сегодня в Поклюке еще должна состояться женская индивидуальная гонка. Ее старт запланирован на 16.15 по московскому. Хотя под конец мужской «индивидуалки» над трассой опять стал понемногу сгущаться туман…

Кубок мира

1-й этап

Поклюка (Словения)

Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины

Стрельба Ход Финиш 1 Мартен Фуркад (Франция) 0 (0+0+0+0) 13 (+1.23,7) 47.09,2 2 Йоханнес Кюн (Германия) 0 (0+0+0+0) 16 (+1.27,0) +4,2 3 Симон Эдер (Австрия) 0 (0+0+0+0) 29 (+2.05,5) +19,7 4 Яков Фак (Словения) 1 (0+0+1+0) 10 (+1.20,5) +34,4 5 Симон Шемп (Германия) 1 (0+0+0+1) 12 (+1.23,2) +38,6 6 Сергей Семенов (Украина) 0 (0+0+0+0) 37 (+2.21,0) +45,0 7 Йоханнес Бе (Норвегия) 3 (0+1+2+0) 1 (41.59,7) +1.11,9 …12 Дмитрий Малышко (Россия) 1 (0+1+0+0) 38 (+2.21,8) +1.30,3 …19 Матвей Елисеев (Россия) 2 (1+1+0+0) 31 (+2.06,3) +2.23,5 …29 Александр Логинов (Россия) 3 (0+0+1+2) 14 (+1.26,3) +2.55,1 …36 Евгений Гараничев (Россия) 3 (0+1+1+1) 26 (+2.01,9) +3.17,1 …84 Алексей Слепов (Россия) 6 (1+3+1+1) 20 (+1.53,3) +6.37,8 …99 Эдуард Латыпов (Россия) 7 (1+2+2+2) 62 (+3.00,7) +8.45,4

Сборная России после огневых рубежей