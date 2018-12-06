Промах последним выстрелом стоил Старых медали. Очень обидно - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 18:15Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Промах последним выстрелом стоил Старых медали. Очень обидно

    Выступление наших девушек внушило оптимизм.

    ПРОВАЛ ЛИДЕРОВ

    Вряд ли стоит ждать от наших девушек каких-то подвигов на старте сезона. Тем более, в индивидуальной гонке, которая открывала программу личных стартов в новом сезоне Кубка мира. Здесь многое решает опыт и хладнокровие, а где все это взять 21-летней Валерии Васнецовой или Евгении Павловой с Маргаритой Васильевой, которые дебютировали на таком уровне?

    Екатерина Юрлова-Перхт, которая становилась чемпионкой мира в индивидуалке в 2015-м, в Поклюке чувствует себя не очень здорово. Это сказалось на ее скорости в смешанной эстафете, да и перед гонкой на 15 километров лидер женской сборной жаловалась на не лучшее самочувствие. Накануне она даже не стала полностью выполнять тренировочные объемы. Реакклиматизация – штука тяжелая. Поэтому ждать, что к гонке Юрлова-Перхт будет в полном порядке не приходилось.

    Осторожно надеяться можно было на Ирину Старых и Ульяну Кайшеву, но их стартовый разгон совсем не намекал на хорошее выступление. Отставание ходом от Дениз Херманн, Анастасии Кузьминой и Кайсы Мякяряйнен, летевших быстрее ветра, было просто неприличным.

    К счастью, в индивидуальных гонках все решает стрельба. И вот тут у лидеров были проблемы. Мякяряйнен сразу завалила первую лежку, промахнувшись четырежды, Херманн вновь наошибалась на стойке, над которой упорно работала в межсезонье, а Кузьмина промазала везде по чуть-чуть.

    Долгое время гонку возглавляли две итальянки – Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Обе очень круто бежали и мало промахивались. Когда Ханна Эберг промазала на третьем рубеже, показалось, что кто-то из них обязательно выиграет. Но правили в этой индивидуальной гонке партизаны.

    ТРИУМФ НОУНЕЙМОВ

    Сначала латвийка Байба Бендика появилась в трансляции на четвертой стрельбе, закрыла все и захватила лидерство. Спустя пять минут выяснилось, что быстрее всех бежит Паулина Фиалкова, которую словенский режиссер трансляции показал ровно один раз – на финише.

    Молодая чешка Маркета Давидова мелькала на экранах чуть чаще и тоже чисто стреляла, претендуя на победу, но тут появилась полячка Моника Хойниш, которая захватило лидерство, несмотря на промах на последнем рубеже.

    В этом винегрете можно было легко пропустить отличный перфоманс Старых. Россиянка, которая готовилась к сезону в Тюмени, а в сборную попала только по итогам отбора, разогналась и безошибочно прошла три огневых рубежа. На четвертом тоже было все круто. До последнего выстрела. Его Ирина отправила мимо и лишилась шансов на медаль.

    А ведь мы уже поверили в чудо. Но хуже всего было самой Старых. В интервью после гонки она бросила эмоциональное: «Ненавижу себя за этот последний выстрел». Но если бы перед гонкой кто-то сказал, что одна из наших биатлонисток будет претендовать на победу, в ответ все покрутили бы у виска. А это случилось. Значит все не так уж плохо на сегодняшний день.

    Тем более, что Васнецова тоже дала огня. Чисто прошла все четыре рубежа и заехала в двадцатку, расположившись в итоговом протоколе вслед за Старых. Ирина – 12-я, Валерия – 13-я.

    Победила же украинка Юлия Джима, стартовавшая 94-й. Она безошибочно отстреляла и на последний круг ушла с преимуществом в 15 секунд над Хойниш. В какой-то момент показалось, что она не сможет его удержать, но тренеры сработали здорово. Последние 600 метров Джима отработала на максимуме и завоевала первую победу на Кубке мира.

    Поклюка (Словения)
    Кубок мира
    1-й этап
    Женщины
    Индивидуальная гонка, 15 км

    Стрельба

    Ход

    Финиш

    1

    Юлия Джима (Украина)

    0 (0+0+0+0)

    24 (+1.48,4)

    43.06,6

    2

    Моника Хойниш (Польша)

    1 (0+0+0+1)

    5 (+48,7)

    +5,9

    3

    Маркета Давидова (Чехия)

    1 (0+0+0+1)

    4 (+45,6)

    +16,5

    4

    Паулина Фиалкова (Словакия)

    2 (1+1+0+0)

    3 (+29,7)

    +19,5

    5

    Байба Бендика (Латвия)

    0 (0+0+0+0)

    44 (+2.26,3)

    +20,8

    …12

    Ирина Старых (Россия)

    1 (0+0+0+1)

    31 (+2.01,2)

    +1.02,3

    13

    Валерия Васнецова (Россия)

    0 (0+0+0+0)

    49 (+2.41,6)

    +1.03,8

    …25

    Анастасия Кузьмина (Словакия)

    3 (1+0+1+1)

    6 (+49,5)

    +1.48,1

    …30

    Кайса Макарайнен (Финляндия)

    4 (4+0+0+0)

    1 (37.27,0)

    +2.12,6

    31

    Евгения Павлова (Россия)

    2 (0+1+0+1)

    41 (+2.14,0)

    +2.14,6

    …34

    Ульяна Кайшева (Россия)

    2 (0+1+1+0)

    61 (+3.05,6)

    +2.38,3

    …42

    Маргарита Васильева (Россия)

    3 (0+1+2+0)

    37 (+2.10,5)

    +3.17,4

    …46

    Екатерина Юрлова-Пехт (Россия)

    4 (0+1+1+2)

    23 (+1.46,7)

    +3.32,9

    Сборная России после огневых рубежей

    С1 (л)

    С2 (с)

    С3 (л)

    С4 (с)

    Старых

    33 (+32,6)

    10 (+39,2)

    6 (+23,4)

    16 (+1.01,9)

    Васнецова

    35 (+34,0)

    17 (+54,5)

    14 (+58,8)

    10 (+49,6)

    Павлова

    25 (+27,3)

    36 (+1.38,1)

    25 (+1.29,9)

    29 (+2.00,3)

    Кайшева

    37 (+36,1)

    50 (+2.08,7)

    51 (+2.58,0)

    38 (+2.31,8)

    Васильева

    6 (+11,1)

    29 (+1.23,7)

    58 (+3.16,5)

    42 (+3.04,4)

    Юрлова-Пехт

    11 (+18,7)

    27 (+1.19,8)

    35 (+1.58,6)

    47 (+3.23,7)

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