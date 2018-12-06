Промах последним выстрелом стоил Старых медали. Очень обидно

Выступление наших девушек внушило оптимизм.
Вряд ли стоит ждать от наших девушек каких-то подвигов на старте сезона. Тем более, в индивидуальной гонке, которая открывала программу личных стартов в новом сезоне Кубка мира. Здесь многое решает опыт и хладнокровие, а где все это взять 21-летней Валерии Васнецовой или Евгении Павловой с Маргаритой Васильевой, которые дебютировали на таком уровне?
Екатерина Юрлова-Перхт, которая становилась чемпионкой мира в индивидуалке в 2015-м, в Поклюке чувствует себя не очень здорово. Это сказалось на ее скорости в смешанной эстафете, да и перед гонкой на 15 километров лидер женской сборной жаловалась на не лучшее самочувствие. Накануне она даже не стала полностью выполнять тренировочные объемы. Реакклиматизация – штука тяжелая. Поэтому ждать, что к гонке Юрлова-Перхт будет в полном порядке не приходилось.
Осторожно надеяться можно было на Ирину Старых и Ульяну Кайшеву, но их стартовый разгон совсем не намекал на хорошее выступление. Отставание ходом от Дениз Херманн, Анастасии Кузьминой и Кайсы Мякяряйнен, летевших быстрее ветра, было просто неприличным.
К счастью, в индивидуальных гонках все решает стрельба. И вот тут у лидеров были проблемы. Мякяряйнен сразу завалила первую лежку, промахнувшись четырежды, Херманн вновь наошибалась на стойке, над которой упорно работала в межсезонье, а Кузьмина промазала везде по чуть-чуть.
Долгое время гонку возглавляли две итальянки – Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Обе очень круто бежали и мало промахивались. Когда Ханна Эберг промазала на третьем рубеже, показалось, что кто-то из них обязательно выиграет. Но правили в этой индивидуальной гонке партизаны.
Сначала латвийка Байба Бендика появилась в трансляции на четвертой стрельбе, закрыла все и захватила лидерство. Спустя пять минут выяснилось, что быстрее всех бежит Паулина Фиалкова, которую словенский режиссер трансляции показал ровно один раз – на финише.
Молодая чешка Маркета Давидова мелькала на экранах чуть чаще и тоже чисто стреляла, претендуя на победу, но тут появилась полячка Моника Хойниш, которая захватило лидерство, несмотря на промах на последнем рубеже.
В этом винегрете можно было легко пропустить отличный перфоманс Старых. Россиянка, которая готовилась к сезону в Тюмени, а в сборную попала только по итогам отбора, разогналась и безошибочно прошла три огневых рубежа. На четвертом тоже было все круто. До последнего выстрела. Его Ирина отправила мимо и лишилась шансов на медаль.
А ведь мы уже поверили в чудо. Но хуже всего было самой Старых. В интервью после гонки она бросила эмоциональное: «Ненавижу себя за этот последний выстрел». Но если бы перед гонкой кто-то сказал, что одна из наших биатлонисток будет претендовать на победу, в ответ все покрутили бы у виска. А это случилось. Значит все не так уж плохо на сегодняшний день.
Тем более, что Васнецова тоже дала огня. Чисто прошла все четыре рубежа и заехала в двадцатку, расположившись в итоговом протоколе вслед за Старых. Ирина – 12-я, Валерия – 13-я.
Победила же украинка Юлия Джима, стартовавшая 94-й. Она безошибочно отстреляла и на последний круг ушла с преимуществом в 15 секунд над Хойниш. В какой-то момент показалось, что она не сможет его удержать, но тренеры сработали здорово. Последние 600 метров Джима отработала на максимуме и завоевала первую победу на Кубке мира.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
1-й этап
Женщины
Индивидуальная гонка, 15 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Юлия Джима (Украина)
0 (0+0+0+0)
24 (+1.48,4)
43.06,6
2
Моника Хойниш (Польша)
1 (0+0+0+1)
5 (+48,7)
+5,9
3
Маркета Давидова (Чехия)
1 (0+0+0+1)
4 (+45,6)
+16,5
4
Паулина Фиалкова (Словакия)
2 (1+1+0+0)
3 (+29,7)
+19,5
5
Байба Бендика (Латвия)
0 (0+0+0+0)
44 (+2.26,3)
+20,8
…12
Ирина Старых (Россия)
1 (0+0+0+1)
31 (+2.01,2)
+1.02,3
13
Валерия Васнецова (Россия)
0 (0+0+0+0)
49 (+2.41,6)
+1.03,8
…25
Анастасия Кузьмина (Словакия)
3 (1+0+1+1)
+1.48,1
…30
Кайса Макарайнен (Финляндия)
4 (4+0+0+0)
1 (37.27,0)
+2.12,6
31
Евгения Павлова (Россия)
2 (0+1+0+1)
41 (+2.14,0)
+2.14,6
…34
Ульяна Кайшева (Россия)
2 (0+1+1+0)
61 (+3.05,6)
+2.38,3
…42
Маргарита Васильева (Россия)
3 (0+1+2+0)
37 (+2.10,5)
+3.17,4
…46
Екатерина Юрлова-Пехт (Россия)
4 (0+1+1+2)
23 (+1.46,7)
+3.32,9
Сборная России после огневых рубежей
С1 (л)
С2 (с)
С3 (л)
С4 (с)
Старых
33 (+32,6)
10 (+39,2)
6 (+23,4)
16 (+1.01,9)
Васнецова
35 (+34,0)
17 (+54,5)
14 (+58,8)
10 (+49,6)
Павлова
25 (+27,3)
36 (+1.38,1)
25 (+1.29,9)
29 (+2.00,3)
Кайшева
37 (+36,1)
50 (+2.08,7)
51 (+2.58,0)
38 (+2.31,8)
Васильева
6 (+11,1)
29 (+1.23,7)
58 (+3.16,5)
42 (+3.04,4)
Юрлова-Пехт
11 (+18,7)
27 (+1.19,8)
35 (+1.58,6)
47 (+3.23,7)