Промах последним выстрелом стоил Старых медали. Очень обидно

Биатлон 06 декабря 2018 18:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Выступление наших девушек внушило оптимизм.

ПРОВАЛ ЛИДЕРОВ

Вряд ли стоит ждать от наших девушек каких-то подвигов на старте сезона. Тем более, в индивидуальной гонке, которая открывала программу личных стартов в новом сезоне Кубка мира. Здесь многое решает опыт и хладнокровие, а где все это взять 21-летней Валерии Васнецовой или Евгении Павловой с Маргаритой Васильевой, которые дебютировали на таком уровне?

Екатерина Юрлова-Перхт, которая становилась чемпионкой мира в индивидуалке в 2015-м, в Поклюке чувствует себя не очень здорово. Это сказалось на ее скорости в смешанной эстафете, да и перед гонкой на 15 километров лидер женской сборной жаловалась на не лучшее самочувствие. Накануне она даже не стала полностью выполнять тренировочные объемы. Реакклиматизация – штука тяжелая. Поэтому ждать, что к гонке Юрлова-Перхт будет в полном порядке не приходилось.

Осторожно надеяться можно было на Ирину Старых и Ульяну Кайшеву, но их стартовый разгон совсем не намекал на хорошее выступление. Отставание ходом от Дениз Херманн, Анастасии Кузьминой и Кайсы Мякяряйнен, летевших быстрее ветра, было просто неприличным.

К счастью, в индивидуальных гонках все решает стрельба. И вот тут у лидеров были проблемы. Мякяряйнен сразу завалила первую лежку, промахнувшись четырежды, Херманн вновь наошибалась на стойке, над которой упорно работала в межсезонье, а Кузьмина промазала везде по чуть-чуть.

Долгое время гонку возглавляли две итальянки – Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Обе очень круто бежали и мало промахивались. Когда Ханна Эберг промазала на третьем рубеже, показалось, что кто-то из них обязательно выиграет. Но правили в этой индивидуальной гонке партизаны.

ТРИУМФ НОУНЕЙМОВ

Сначала латвийка Байба Бендика появилась в трансляции на четвертой стрельбе, закрыла все и захватила лидерство. Спустя пять минут выяснилось, что быстрее всех бежит Паулина Фиалкова, которую словенский режиссер трансляции показал ровно один раз – на финише.

Молодая чешка Маркета Давидова мелькала на экранах чуть чаще и тоже чисто стреляла, претендуя на победу, но тут появилась полячка Моника Хойниш, которая захватило лидерство, несмотря на промах на последнем рубеже.

В этом винегрете можно было легко пропустить отличный перфоманс Старых. Россиянка, которая готовилась к сезону в Тюмени, а в сборную попала только по итогам отбора, разогналась и безошибочно прошла три огневых рубежа. На четвертом тоже было все круто. До последнего выстрела. Его Ирина отправила мимо и лишилась шансов на медаль.

А ведь мы уже поверили в чудо. Но хуже всего было самой Старых. В интервью после гонки она бросила эмоциональное: «Ненавижу себя за этот последний выстрел». Но если бы перед гонкой кто-то сказал, что одна из наших биатлонисток будет претендовать на победу, в ответ все покрутили бы у виска. А это случилось. Значит все не так уж плохо на сегодняшний день.

Тем более, что Васнецова тоже дала огня. Чисто прошла все четыре рубежа и заехала в двадцатку, расположившись в итоговом протоколе вслед за Старых. Ирина – 12-я, Валерия – 13-я.

Победила же украинка Юлия Джима, стартовавшая 94-й. Она безошибочно отстреляла и на последний круг ушла с преимуществом в 15 секунд над Хойниш. В какой-то момент показалось, что она не сможет его удержать, но тренеры сработали здорово. Последние 600 метров Джима отработала на максимуме и завоевала первую победу на Кубке мира.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

1-й этап

Женщины

Индивидуальная гонка, 15 км

Стрельба Ход Финиш 1 Юлия Джима (Украина) 0 (0+0+0+0) 24 (+1.48,4) 43.06,6 2 Моника Хойниш (Польша) 1 (0+0+0+1) 5 (+48,7) +5,9 3 Маркета Давидова (Чехия) 1 (0+0+0+1) 4 (+45,6) +16,5 4 Паулина Фиалкова (Словакия) 2 (1+1+0+0) 3 (+29,7) +19,5 5 Байба Бендика (Латвия) 0 (0+0+0+0) 44 (+2.26,3) +20,8 …12 Ирина Старых (Россия) 1 (0+0+0+1) 31 (+2.01,2) +1.02,3 13 Валерия Васнецова (Россия) 0 (0+0+0+0) 49 (+2.41,6) +1.03,8 …25 Анастасия Кузьмина (Словакия) 3 (1+0+1+1) 6 (+49,5) +1.48,1 …30 Кайса Макарайнен (Финляндия) 4 (4+0+0+0) 1 (37.27,0) +2.12,6 31 Евгения Павлова (Россия) 2 (0+1+0+1) 41 (+2.14,0) +2.14,6 …34 Ульяна Кайшева (Россия) 2 (0+1+1+0) 61 (+3.05,6) +2.38,3 …42 Маргарита Васильева (Россия) 3 (0+1+2+0) 37 (+2.10,5) +3.17,4 …46 Екатерина Юрлова-Пехт (Россия) 4 (0+1+1+2) 23 (+1.46,7) +3.32,9

Сборная России после огневых рубежей