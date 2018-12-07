Сергей Чепиков: Логинов показал скорострельность и нацеленность на результат

Биатлон 07 декабря 2018 18:49 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент СБР Сергей Чепиков – о спринтерской мужской гонке на 1-м этапе Кубка мира по биатлону.

- Сергей, наши поздравления с первой медалью!

- Спасибо. Александр сейчас находится в хороших кондициях. Но должен сказать, что и товарищи по сборной его поддержали. Хотя финишировали и не в первой двадцатке, но все равно – молодцы. Теперь надо нацеливаться в пасьюте на борьбу за десятку.

- Руководство СБР ожидало так быстро первую медаль?

- Конечно, надеялись и верили, что медаль может быть достаточно быстро. Это хорошо для всей команды. Борьба была острой, вы все сами видели. Конкуренты быстро бежали – например, Йоханнеас Бе с одним штрафным кругом выиграл, а некоторые даже с двумя штрафами бились до конца.

- Логинов быстро и точно стрелял – это залог успеха?

- Саша очень хорошо отработал на стойке – отстрелял за 21 секунду. Проявил отличную собранность, скорострельность и нацеленность на результат. Финишный круг Александр тоже здорово прошел. И очень хорошо, что у нас сегодня призовое место.

- Логинов мог даже и до серебра дотянуть – всего 3 десятых секунды проиграл. Он сам сказал, что на финиш немного сил не хватило.

- Да, не хватило трех десятых секунды. Но будут еще впереди гонки, это только первый этап Кубка мира.

- Переформулирую – это только первая ласточка…

- В прошлом году у нас первые медали Антон Шипулин завоевывал, а сейчас пока Антон готовится, другие ребята выходят на первые роли. Это радует.

- Получается, наши козыри – точная и быстрая стрельба.

- В современном биатлоне для достижения результата нужно стрелять безошибочно. Смотрите, какая высокая плотность результатов в Поклюке. Трасса там не очень сложная, поэтому оторваться от соперников ходом тяжело. Нужно точно стрелять.