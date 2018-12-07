Сергей Чепиков: Логинов показал скорострельность и нацеленность на результат - Советский спорт
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    • Биатлон07 декабря 2018 18:49Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Сергей Чепиков: Логинов показал скорострельность и нацеленность на результат

    Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент СБР Сергей Чепиков – о спринтерской мужской гонке на 1-м этапе Кубка мира по биатлону.

    - Сергей, наши поздравления с первой медалью!
    - Спасибо. Александр сейчас находится в хороших кондициях. Но должен сказать, что и товарищи по сборной его поддержали. Хотя финишировали и не в первой двадцатке, но все равно – молодцы. Теперь надо нацеливаться в пасьюте на борьбу за десятку.

    - Руководство СБР ожидало так быстро первую медаль?
    - Конечно, надеялись и верили, что медаль может быть достаточно быстро. Это хорошо для всей команды. Борьба была острой, вы все сами видели. Конкуренты быстро бежали – например, Йоханнеас Бе с одним штрафным кругом выиграл, а некоторые даже с двумя штрафами бились до конца.

    - Логинов быстро и точно стрелял – это залог успеха?
    - Саша очень хорошо отработал на стойке – отстрелял за 21 секунду. Проявил отличную собранность, скорострельность и нацеленность на результат. Финишный круг Александр тоже здорово прошел. И очень хорошо, что у нас сегодня призовое место.

    - Логинов мог даже и до серебра дотянуть – всего 3 десятых секунды проиграл. Он сам сказал, что на финиш немного сил не хватило.
    - Да, не хватило трех десятых секунды. Но будут еще впереди гонки, это только первый этап Кубка мира.

    - Переформулирую – это только первая ласточка…
    - В прошлом году у нас первые медали Антон Шипулин завоевывал, а сейчас пока Антон готовится, другие ребята выходят на первые роли. Это радует.

    - Получается, наши козыри – точная и быстрая стрельба.
    - В современном биатлоне для достижения результата нужно стрелять безошибочно. Смотрите, какая высокая плотность результатов в Поклюке. Трасса там не очень сложная, поэтому оторваться от соперников ходом тяжело. Нужно точно стрелять.

    #кубок мира по биатлону#чепиков сергей#логинов александр
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